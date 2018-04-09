Семья вице-губернатора богатеет, губернатор не краснеет

Планы на строительство трассы

Дорога Салехард—Надым — это, пожалуй, главная трасса ЯНАО . Только ее вроде как и нет. Она в планах местных властей с 2010 года, на деле же в тундре трескаются на морозе отдельные куски того пути, который должен был стать дорогой. Все это время местные жители могут на машине добраться из одного пункта в другой только по снежному покрову или по так называемым зимникам.

Строительство началось в 2010 году, а уже в 2015 губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин доложил Владимиру Путину , что за пять лет округ вложил в строительство около 30 млрд рублей, а в 2016 году планирует получить дорогу в «асфальте».

Время шло, но дорога так и не появилась. Сначала сроки сдачи передвинулись на 2018 год. Позже сдвинулись до 2020-го, а в декабре прошлого года губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин пообещал завершить строительство в 2022, оправдывая задержку стройки недофинансированием из-за кризиса.

Завышенная стоимость строительства

Кризис сильно ударил по бюджетам регионов. Многие проекты пришлось закрыть или серьезно урезать их финансирование. Но случай с трассой Салехард Надым выделяется среди прочих ценой контракта. Вот, посмотрите, заявленная протяженность трассы Салехард—Надым — 337 км. Стоимость проекта, озвученная властями, равна 60 млрд рублей. Если произвести нехитрые вычисления, то можно выяснить, что стоимость километра трассы получится в районе 178 млн рублей. При этом, по данным Росавтодора, средняя стоимость строительства 1 км дороги в России равна 40 млн рублей. Если дорога двухполосная — соответственно 80 млн А тут, как мы смогли вычислить — 178 млн Возможно, именно цена дороги, а вовсе не финансовый кризис мешает завершить финансирование проекта. При этом дорога в эксплуатацию так и не вводится, а те участки, что уже построены, приходят в негодность. Сегодня любой желающий может увидеть, как на почти новом асфальте уже появились огромные трещины, а местами трасса напоминает американские горки с крутыми взлетами и резкими провалами. Естественно, что ремонт дороги потребует дополнительных трат из бюджета. Кому выгодны дополнительные расходы? Пожалуй, только строителям.

Заинтересованные лица

В этот проект ежегодно вкладывают миллиарды. А строит эту дорогу фирма ООО «Уренгойдорстрой», учредили которую родственники первого заместителя губернатора Кобылкина — Алексея Викторовича Ситникова. Именно Ситников, по данным СМИ, курирует строительство дорог в ЯНАО после скандального бегства из региона бывшего первого вице-губернатора Кобылкина Евгения Мискевича.

По данным «Контр. Фокус» учредителями компании ООО «Уренгойдорстрой» являются:

Ситникова Любовь Петровна

ИНН 771880892767

ИНН 890401825488

ИНН 890401825551

Ситников Виктор Ионович

ИНН 890401192965

Кстати, брат вице-губернатора Максим Ситников является учредителем еще в одной фирме — ООО «Автодорстрой», которая ранее получила контракт от правительства ЯНАО на ремонт двух участков дороги Сургут—Салехард и еще одного подъезда к речному порту. Другим подрядчиком строительства «золотой трассы» Салехард—Надым является компания «Реском-Тюмень», близкая, по данным СМИ, к другому первому заместителю Кобылкина, работавшему в правительстве ЯНАО до 2013 года, — Евгению Мискевичу.

Преемственность власти на Ямале

В итоге мы имеем прямую заинтересованность в завышении цены двух первых вице-губернаторов Ямала. Сначала один из них был связан со строительством трассы Салехард—Надым. Потом второй завел на строительство этой дороги компанию, учрежденную своими близкими родственниками. Возможно именно поэтому цена дороги столь высока, а трасса так и не достроена.

Классическая схема обогащения

Сам по себе проект трассы Салехард—Тюмень очень напоминает классическую чиновничью кормушку, когда на какой-то строительный объект выделяются колоссальные суммы, которые распределяются между аффилированными лицами и оседают в карманах чиновников и их семей.

Примечательно, что ямальских подчиненных Александра Бастрыкина Юрия Чайки такая связь между чиновниками и подрядчиками дорожного строительства не интересует. То ли страшно местным правоохранителям, в том числе, прокурору Ямала Александру Герасименко , переходить дорогу региональной власти, то ли они уже в доле. Впрочем, есть еще третий вариант — на раскрытие таких составов не хватает квалификации.

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