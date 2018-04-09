Таисия Кудашкина: ТОП-100 человек на FACEBOOKе, на которых вам нужно подписаться

Таисия Кудашкина: ТОП-100 человек на FACEBOOKе, на которых вам нужно подписатьсяТаисия Кудашкина: «Начните читать умных/успешных людей, это лучший/самый быстроработающий способ прыгнуть на новый уровень самому! Ниже профили, за которыми следят гости подкаста websarafan show (список составлен из блиц-опроса экспертов). Ну и это, конечно, и моя выборка тоже. Большая часть людей из этого списка находятся в моем «see first».» 1) Maxim Ilyahov: Автор системы «Главред», ректор Школы редакторов. Читать про редактуру, гигиену текста, создание медиа

2) Анастасия Татулова : Невероятная девушка, которая управляет сетью из 40 кафе «Андерсон». Предпринимательство, развитие бизнеса

3) Maria Gubina Автор курсов «Маркетинг с азов» и «Мама-райтер». Маркетинг и продвижение

4) Artem Agabekov Владелец компании «Фабрика окон», совладелец онлайн-платформы «Mind.Space», основатель и лидер форума «Люби то, что делаешь». Развитие бизнеса

5) Philipp Guzenuk основатель проекта «Счастье в деятельности». Читать про где взять силы, чтобы идти к целям, даже если все достало и хочется на все махнуть рукой

6) Альберто Дельгадо Магистр космоэнергетики, инструктор-энергопрактик школы «Ветер перемен». Про эзотерику.

7) Azevich Artem Руководитель трекинга стартапов ФРИИ Инвестиции, стартапы, тестирование гипотез

8) Alexey Pisarevsky CEO Mobio и Getloyal. Старт-апы и инвестиции

9) Rozaly Kanevskaya Специалист по искренним коммуникациям, основательница mediabitch.ru Пиар, маркетинг и продвижение

10) Eduard Gurinovich CEO блокчейн платформы Mytime, сооснователь CarPrice Криптовалюты, ICO, маркетинг

11) Igor Matsanyuk Основатель IT Territory, Game Insight и IMI.VC, праотец российского игрового рынкаИгровая индустрия и киберспорт

12) Andrei Koscheev Владелец «Дома вкуснее», лидера рынка доставки продуктовых корзин с рецептами Развитие бизнеса, маркетинг

13) Илья По Автор подкаста «ИвентКухня», организатор трэвел-ивентов в МосквеОрганизация событий, ивент-маркетинг

14) Maxim Spiridonov Сооснователь и генеральный директор образовательного холдинга «Нетология-групп»Онлайн-образование, профориентирование, маркетинг, интернет-бизнес

15) Дмитрий Навоша Основатель Sports.ru Медиабизнес, журналистика, спорт

16) Борис Александров Человек-бренд, президент «Ростагроэкспорт», основатель «Б. Ю. Александров» Инвестиции и стартапы

17) Alexander Tsypkin Писатель, один из самых необычных литературных дебютов в России за последнее время

18) Fedor Ovchinnikov CEO DoDo Pizza Развитие бизнес, корпкултура

19) Rimma Nuyanzina Создательница платформы онлайн-обучения для мам mogumama.ru Онлайн-образование, профориентирование, маркетинг

20) Илья Рабченок Идеолог «Покупай Российское»B2B-маркетинг, продвижение и пиар

21) Fedor Skuratov CEO Combot — платформы для аналитики и маркетинга в мессенджерах Продвижение в мессенджерах, старапы

22) Mikhail Tokovinin Основатель amoCRM Развитие бизнеса, маркетинг

23) Artem Kumpel Глава «Severgroup Talent Tech», куда вошли проекты «Нетология», Ремонтник.ру, Potok, JungleJobs Онлайн-образование, профориентирование, рекрутинг

24) Sasha Ivanov Основатель waves Криптовалюты, ICO, маркетинг

25) Anastasiya Khrisanfova HR в Lamoda.ru 26) Дмитрий Волошин Основатель OTUS — онлайн курсы для профессионалов Онлайн-образование, профориентирование

27) Alex Laryanovskiy Создатель Skyeng Развитие бизнеса, стартапы

29) Anna Artamonova Вице-президент Mail.Ru Group , занимается разработкой и развитием «околопочтовых сервисов», а также контентных проектов Mail.Ru Интернет-бизнес, онлайн-корпорации, проектное управление

30) Nicholas Davidov Инвестор, сооснователь фонда Gagarin Capital и Cherry Labs Старатапы, инвестции, взгляд из Долины

31) Aleksandra Krasnova Главный редактор Сравни.ру Личные финансы, банковский рынок

32) Natalia Loseva Советник ректора ВШЭ Развитие бизнеса, стартапы

33) Irina Shashkina Директор по маркетингу TokenStars Криптовалюты, ICO, маркетинг

34) Mariya Lapuk Основатель Vinci Agency — PR для стартапов Пиар, инвестиции и стартапы

37) Zlata Nikolaeva PR-cпециалист Qlean Пиар, маркетинг и продвижение

38) Alexander Gornyi Директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group Стартапы и инновации

39) Konstantin Siniushin Венчурный инвестор с гражданской позицией и чувством юмора. Инвестиции, стартапы

40) Eugeny Kuznetsov Амбассадор SingularityU Moscow Инвестиции, научные разработки, стартапы

41) Alexey Amyotov Придумал Look At Media Журналистика и создание медиа с дизайнерским мышлением

42) Alisa Chumachenko Создала Game Insight и Gosu.ai Игровая индустрия и киберспорт

43) Albert Usmanov Руководит «Корпоративным спортом» Про спорт, ессно

44) Алёна Владимирская рекрутер всея Руси (Рекрутинг, хантинг, карьерный консалтинг популярным языком)

45) Nina Zvereva Потрясающий спикер с 56-летним опытом TV и выступлений, наставник, писатель и бизнес-тренер

46) Михаил Смолянов Создатель сервисов finolog.ru и megaplan.ru Финансы для малого бизнеса понятными словами, ICO 47) Евгений Ходченков Эксперт по Telegram

48) Ольга Берек потрясающее женское чувство юмора и 300К подписчиков в инстаграме (продвижение в Инстаграме и Телеграме, селебрити-маркетинг)

49) Olga Dori Сценарист, радиоведущая, шикарная женщина, вдохновляет девушек на изменения

50) Александр Левитас — Alexander Levitas Эксперт по маркетингу и бизнес-тренер. Люблю его еврейское чувство юмора, еврейскую же галантность и посты по партизанский маркетинг

51) Andrey Zakharyan проводит невероятные ланчи на миллионы рублей (правда, в-основном представлен во вк)

52) Владимир Маринович Эксперт по созданию бизнес-команд

53) Ekaterina Inozemtseva Спикер TEDx. Автор книг. Колумнист Forbes . Блогерство, контент-маркетинг, пиар

54) Gavrikov Andrey Генеральный дир «Комплето», про b2b маркетинг

55) Damir Halilov главный спец России по соц медиа

56) ия имшинецкая про системное продвижение

57) Petr Ponomarev про личную эффективность и системный бизнес

58) Yulia Los все о создании личного бренда

59) Anastasia Georgievskaia про голос

60) Elena Rezanova душевный человек, который помогает с самоопределением и карьерным стратегиям

61) Майя Богданова учит предпринимателей рассказывать о себе и своем деле

62) Elena Kovarskaya про продажи в личках/соц сетях, таких больше нет 63) Павел Бесхитров Доктор наук по рекламе в Фэйсбук

64) Галина Иевлева Помогает ставить и достигать цели

65) Ekaterina Plotko Как найти свой путь к счастью, оставаясь гармоничной и женственной (вице-миссис вселенная между прочим)

66) Guzel Sanzhapova о социальном предпринимательстве, здоровых сладостях и том, как из деревни под Ебургом сделать масштабный проект/лишь бы захотеть

67) Olga Skrebeyko про семью, бизнес (глава собственного издательского дома), развитие сканеров, тех, кто перескакивает с проекта на проект

68) Igor Dubinnikov программы по поиску бизнес-идей. Коуч, преподаватель Школы Сколково

69) Petr Zozulya RestartYOU, предприниматель, занимающийся темой саморазвития, ультрамарафонец. Как добиваться целей в бизнесе и в спорте.

70) Марина Васильева редактор, тренер — про контент со смыслом, теплые и честные коммуникации

71) Радислав Гандапас Истории про мотивацию и лидерство

72) Andrey Zavyalov Сооснователь Кнопка — рассказывает интересно про то, как искусственный интеллект может заменить бухгалтера

73) Leonid Bugaev как применять нетворкинг на практике

74) Gil Petersil тоже про нетворкинг, с американской подачи на русском

75) Юрий Белонощенко основатель беби-клуба, ультрамафонец — теплые посты про жизнь и бизнес

76) Anastasia Postrigay потрясно увлекательно про современное искусство

77) Max Dzhabali здравые мысли думающего человека про личную эффективность и практики по личному развитию

78) Дмитрий Румянцев про ВКонтакте спец всея Руси

79) Сергей Шабанов про контроль эмоций и эмоциаональный интеллект

80) Nataliya Frankell все про инвент -маркетинг

81) Олег Брагинский Руководитель Школы траблшутеров — человека, который успевает или делает больше я не видела. Вообще, в мире.

82) Denis Narizhny мастер юзабилити и сайтостроения

83) Эдуард Тиктинский Основатель Холдинг RBI, миллиардер — рассказывает про то, куда вкладывать деньги

84) Максим Дорофеев — как перестать прокрастинировать и начать действовать (автор джедайской техники)

85) Дмитрий Шахов про SEO по-человечески и про агентско-клиентский бизнес

86) Daria Kutuzova Как вернуть письмам — ясность мысли

87) Alex Kuksa знает все о том, как делать интересные фотоистории (ком дир bigpicture)

88) Дария Бикбаева — Провокатор бизнес-творчества — Провокатор бизнес-творчества, продюсер молодых талантов в сфере творческого бизнеса, свадебная сфера

89) Mikhail Ivanov придумал и создал издательство МИФ. Тренер, триатлет, издатель — сейчас живет в США

90) Roman Maslennikov знает, как сделать так, чтобы вашу новость захотели все СМИ 91) Alexander Zhurba инвестиции в бизнес — это по его адресу

92) Павел Колодяжный Арт-директор, дизайнер, спикер, автор. Входит в ТОП-100 самых влиятельных дизайнеров России, пишет про цели и их достижение

93) Армен Петросян Жить интересно, осознанное планирование и навыки продуктивности

95) Andrei Movchan Пишет про политику и макроэкономику так, что даже я могу понять про что 96) Андрей Рябых Про вложения в крипту и бизнес

97) Женя Кац Математика и дети

98) Anna Danilova главред портала Правмир, владелец fb-сообщества Momshare, многодетная мама, одна из лучших семейных фотографов.

99) Маклахов Никита — у Никиты подкаст номер один в Рунете по продуктивности, его профиль отражает материалы подкаста

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Таисия — гендиректор и основатель websarafan.ru. Учредитель и основатель tulp.ru — ведущего российского интернет сайта отзывов. Ранее более 5-ти лет работала в США, штат Калифорния. Является частым спикером на различных конференциях, включая такие как Digital October или RIW (российская интернет неделя).

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