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Было — стало: чем сейчас живут и как выглядят экс-участницы популярной в нулевые группы «Тутси»
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Было — стало: чем сейчас живут и как выглядят экс-участницы популярной в нулевые группы «Тутси» 

WMJ.ru 24 минуты назад
Фото: WMJ.ru
В 2004 году выпускницы «Фабрики звезд-3» Леся Ярославская, Ирина Ортман, Мария Вебер и Анастасия Краснова стали группой «Тутти». Их главный хит «Самый-самый» долгое время удерживал лидирующие позиции в хит-парадах. За время существования группы несколько раз менялись участницы. Девушки выходили замуж, беременели, их заменяли другие. Но в 2012 году группа официально распалась.
За два года до этого коллектив покинула Анастасия Крайнова, которая решила заняться сольным творчеством. По ее словам, она стала первым поющим диджеем в России. Она сама пишет и исполняет песни. Замужем Крайнова не была. О романах певицы известно немного. В прошлом году она стала фигуранткой скандальной истории с актером Александром Носиком. На тот момент женатый артист попался с Анастасией в объектив фотографов. В итоге Носик развелся.
А вот у Леси Ярославской личная жизнь сложилась еще в «Тутти». Ради мужа и рождения дочери певица на некоторое время покидала коллектив. Леся замужем за офицером Андреем Кузичевым, пара воспитывает дочь Елизавету, которой в этом году 10 лет. Ярославская продолжает заниматься музыкой, но уже не так активно.
Мария Вебер, как и Леся, еще будучи в «Тутси» начала отношения с экс-возлюбленным Юлии Волковой Парвизом Ясиновым. От бизнесмена у Вебер подрастает сын. Но через некоторое время после рождения мальчика пара рассталась. В один из периодов Мария призналась, что было время, когда музыка перестала ее интересовать. Но два года назад она выпустила сольный трек и начала работать над альбомом. В 2016 году Вебер вышла тайно замуж во второй раз.
2016 год ознаменовался еще одной свадьбой. Ирина Ортман связалась себя узами брака с сотрудником спецслужб Романом Бабкиным. Этот брак стал для певицы вторым. 10 лет назад она выходила замуж за бизнесмена Владимира Перевозчикова. Детей у певицы пока нет. Сейчас Ортман активно занимается сольной карьерой.
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Фото:Instagram, Global Look Press
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