Сбербанк заработает на облаках

Сбербанк становится провайдером облачных IT-услуг. Вместе с системным интегратором «Ай-теко» госбанк создает облачную платформу SberCloud, которая будет предоставлять услуги как самому банку, так и внешним заказчикам, рассказали «Ведомостям» представитель Сбербанка и президент «Ай-теко» Шамиль Шакиров. Речь идет о совместном предприятии, в которое «Ай-теко» вложит свой существующий облачный бизнес, а Сбербанк поучаствует деньгами (сумма вложений не раскрывается), объясняют партнеры. Сбербанку будет принадлежать 60% предприятия.

SberCloud предложит корпоративным клиентам (от малого бизнеса до корпораций) облачные решения — инфраструктуру, платформу или софт как услугу, объясняет представитель банка. Другими продуктами SberCloud станут облачная обработка больших данных и инструменты создания решений в области интернета вещей. А эти два направления стали одними из ключевых факторов роста рынка облаков в 2016 г., говорилось в отчете IDC.

Облачные решения позволяют клиентам отказаться от покупки собственных серверов и при необходимости быстро нарастить IT-инфраструктуру, объясняет выгоду использования облачных решений представитель Сбербанка. А Шакиров обещает разработать впоследствии готовые пакеты IT-услуг для компаний из различных отраслей, включая малый и средний бизнес.

Сбербанк добавит облачные услуги в портфель небанковских услуг, куда сейчас уже входит юридическое сопровождение, логистика, страховка, отмечает представитель банка. Но сколько Сбербанк намерен заработать на облачных услугах, его представитель не раскрывает.

«Ай-теко» интересует синергия с клиентской базой госбанка, объясняет причины создания совместной компании Шакиров. А у интегратора есть команда и собственные технологические решения и облачный бизнес «Ай-теко» ежегодно растет на 30%, отмечает он.

По данным IDC, в 2016 г. более половины всех облачных услуг приходились на ритейл, финансы и промышленность. Аналитики IDC уверены в росте рынка облачных решений, одной из причин которого станет и госпрограмма цифровой экономики, поскольку она подразумевает автоматизацию предприятий.

Самым востребованным облачным продуктом представитель Сбербанка называет аренду вычислительной инфраструктуры. Хотя этот сегмент рынка весьма конкурентный и насыщенный, явного лидера на нем нет, констатирует гендиректор SAP CIS Наталия Парменова . На этом рынке Сбербанк будет выделяться благодаря своим серверным мощностям, бренду и клиентской базе, уверена она.

Но конкуренции госбанка Парменова не опасается. SAP работает в другом сегменте, предлагая облачные решения на базе собственных продуктов, объясняет Парменова. А SberCloud может быть интересна в первую очередь за счет аренды инфраструктуры, рассуждает она. Поэтому проект Сбербанка она называет российским аналогом облачного сервиса Amazon.

Облачные сервисы предлагает и «Ростелеком». По словам представителя оператора Инны Губаревой, до насыщения рынка еще далеко, а у разных участников разная специализация. У крупных компаний больше всего востребована услуга предоставления инфраструктуры как сервиса, а средний и малый бизнес отдают предпочтение использованию облачных услуг по модели SaaS, говорит Губарева. Но спрос на облачные услуги растет во всех сферах, подчеркивает она.