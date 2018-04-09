Сбербанк заработает на облаках 

Сбербанк становится провайдером облачных IT-услуг. Вместе с системным интегратором «Ай-теко» госбанк создает облачную платформу SberCloud, которая будет предоставлять услуги как самому банку, так и внешним заказчикам, рассказали «Ведомостям» представитель Сбербанка и президент «Ай-теко» Шамиль Шакиров. Речь идет о совместном предприятии, в которое «Ай-теко» вложит свой существующий облачный бизнес, а Сбербанк поучаствует деньгами (сумма вложений не раскрывается), объясняют партнеры. Сбербанку будет принадлежать 60% предприятия.
SberCloud предложит корпоративным клиентам (от малого бизнеса до корпораций) облачные решения — инфраструктуру, платформу или софт как услугу, объясняет представитель банка. Другими продуктами SberCloud станут облачная обработка больших данных и инструменты создания решений в области интернета вещей. А эти два направления стали одними из ключевых факторов роста рынка облаков в 2016 г., говорилось в отчете IDC.
Облачные решения позволяют клиентам отказаться от покупки собственных серверов и при необходимости быстро нарастить IT-инфраструктуру, объясняет выгоду использования облачных решений представитель Сбербанка. А Шакиров обещает разработать впоследствии готовые пакеты IT-услуг для компаний из различных отраслей, включая малый и средний бизнес.
Сбербанк добавит облачные услуги в портфель небанковских услуг, куда сейчас уже входит юридическое сопровождение, логистика, страховка, отмечает представитель банка. Но сколько Сбербанк намерен заработать на облачных услугах, его представитель не раскрывает.
«Ай-теко» интересует синергия с клиентской базой госбанка, объясняет причины создания совместной компании Шакиров. А у интегратора есть команда и собственные технологические решения и облачный бизнес «Ай-теко» ежегодно растет на 30%, отмечает он.
По данным IDC, в 2016 г. более половины всех облачных услуг приходились на ритейл, финансы и промышленность. Аналитики IDC уверены в росте рынка облачных решений, одной из причин которого станет и госпрограмма цифровой экономики, поскольку она подразумевает автоматизацию предприятий.
Самым востребованным облачным продуктом представитель Сбербанка называет аренду вычислительной инфраструктуры. Хотя этот сегмент рынка весьма конкурентный и насыщенный, явного лидера на нем нет, констатирует гендиректор SAP CIS Наталия Парменова. На этом рынке Сбербанк будет выделяться благодаря своим серверным мощностям, бренду и клиентской базе, уверена она.
Но конкуренции госбанка Парменова не опасается. SAP работает в другом сегменте, предлагая облачные решения на базе собственных продуктов, объясняет Парменова. А SberCloud может быть интересна в первую очередь за счет аренды инфраструктуры, рассуждает она. Поэтому проект Сбербанка она называет российским аналогом облачного сервиса Amazon.
Облачные сервисы предлагает и «Ростелеком». По словам представителя оператора Инны Губаревой, до насыщения рынка еще далеко, а у разных участников разная специализация. У крупных компаний больше всего востребована услуга предоставления инфраструктуры как сервиса, а средний и малый бизнес отдают предпочтение использованию облачных услуг по модели SaaS, говорит Губарева. Но спрос на облачные услуги растет во всех сферах, подчеркивает она.
Наибольшей популярностью среди услуг софта по подписке представитель Сбербанка называет облачный офисный софт, бухгалтерию и CRM. С ним соглашается замдиректора облачных решений для бизнеса «Битрикс24» Сергей Кулешов, который называет облачные CRM-системы и решения для онлайн-торговли одним из главных трендов не только в России, но и в мире. Кулешов считает, что потенциал SberCloud не ограничивается Россией и СНГ.