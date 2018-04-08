Саакашвили обжаловал запрет на въезд на Украину

Адвокаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили , который возглавил украинскую партию «Руха новых сил» и был губернатором Одесской области, опротестовали решение суда запретить политику выезжать на территорию Украины до 2021 года, сообщает телеканал «360».

Иск, который призван обжаловать запрет, адвокаты направили в Львовский окружной административный суд. Так защитники Саакашвили попытались препятствовать постановлению, которое было принято 13 февраля текущего года.

В материалах указывается, что судебное заключение вынесли в нарушение Европейской конвенции по правам человека.