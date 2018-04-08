Как на Руси выбирали себе фамилии

Изначально на Руси, как и в других европейских странах, фамилий у жителей не было. В летописях при упоминании какого-либо русича можно найти только его имя и указание, чей он сын или из какой земли родом. Однако население росло и ситуация менялась. К концу XIV века русские стали сами наделять свои семьи фамилиями.

Зачем понадобились фамилии?

Клички, которые давались воинам и употреблялись вместе с их именем, встречаются ещё в древних новгородских летописях XIII века. Но они ещё не были фамилиями, потому что не переходили от отца к сыну. Крестьянам на всех просторах Руси ещё долго не требовались фамилии, с помощью которых они могли бы как-то определить и выделить своё семейство. Ведь никого не интересовало происхождение людей из низшего сословия, к тому же никаких благ по наследству они передать не могли. А вот князьям и боярам документальное подтверждение их родовитости очень скоро стало необходимым. Только так можно было закрепить за собой и своими наследниками древнее и благородное происхождение, родство с высокопоставленными лицами, а ещё претендовать на земли, которые из-за постоянных военных конфликтов, то утрачивались, то вновь возвращались в границы страны.

С развитием государственности при дворе великого князя стали появляться всё новые «должности», и зачастую на них служили до самой смерти, стремясь при этом передать выгодное место своему отпрыску. Тогда и вошли в обиход казённые летописи — списки, содержащие сведения о том, какой князь или боярин, где служил и что делал, и одного имени здесь было явно недостаточно. Нужно было срочно как-то называть свой род, чтобы в дальнейшем даже неизвестный при дворе родственник мог претендовать на аналогичную придворную должность. Поэтому первыми на Руси фамилиями обзавелись московские дворяне — князья и бояре.

Благородные династии

Русское княжество, как сословие изначально воинское, в основном закрепляло за своим семейством родовые земли, когда-то завоёванные предками. Так появились Шуйские, Тверские, Воротынские, Вяземские. Бояре, находившиеся на государственной службе, зачастую имели клички, которые были хорошо известны при дворе, поэтому их и переделывали в фамилии. Лыка, Скряба, Кобыла, Гагара становились родовитыми боярами Лыковыми, Скрябиными, Кобылиными, Гагариными. А если представитель одной фамилии, образованной от клички, вступал в брак и роднился с другой династией, имевшей фамилию, содержащую информацию о земельной принадлежности рода, то наследник оставлял себе обе фамилии, например, Лобанов-Ростовский или Стригин-Оболенский. Дворяне также брали двойную фамилию, созданную на основе кличек, если она имела отношение к известным династиям, например, Кошка-Кобылин.

А когда из очень известного рода выделялся определенный представитель, то он часто переименовывал династию по своему имени. Так, например, возникли Романовы, чьи предки ранее носили боярские фамилии Кошкины, Кобылины, Юрьевы. По имени собственному на Руси получали фамилии и благородные татарские воины — Юсуп, Ахмат или Кара-Мурза. Они стали князьями Юсуповыми, Ахматовыми, Карамзиными. Позже по этому же принципу преобразовывались в русские иностранные фамилии. К примеру, от немецкого дворянина von Wiesen произошли Фонвизины, а от английского аристократа Learmonth, служившего при русском дворе, — Лермонтовы.

Благозвучие духовенства

Интересно составлялись фамилии русского духовенства в середине XVIII века. Изначально приходские батюшки тоже имели только имена, например, отец Владимир или отец Андрей. Их детей в деревне часто называли поповыми, и если сын священника не получал духовный сан, то в дальнейшем он и его дети так и оставались Поповыми. Но когда и батюшки для разных, прежде всего, церковных документаций стали брать себе фамилии, то они образовывали их от названия своих приходов — Преображенский, Покровский, Троицкий, Благовещенский, Космодемьянский.

Когда в 1687 году была учреждена Славяно-греко-латинская академия, её выпускникам тоже понадобились фамилии — для реестра учебного заведения. И часто студенты сами выбирали себе благозвучные фамилии (например, Тихомиров) или придумывали их — с помощью греческого или латинского языка зашифровывали в них свои личные качества: Липеровский (от греческого слова «печальный»), Гиляровский (от латинского корня, означающего «весёлый»).

Крестьянские фамилии

До отмены крепостного права крестьянам не нужны были фамилии, исключение составлял только вольный люд. Зачастую фамилия у человека низшего сословия образовывалось от имени отца — Алексеев, Тимохин, Ванин. Основой для фамилий также являлись характерные черты человека (Смирнов, Озорнов, Раззеваев), род деятельности (Кузнецов, Рыбаков, Конюхов), опять же клички (Быков, Соколов, Самоедов). Иногда кличка намекала на криминальную деятельность своего обладателя — Козырев, Королев или, например, Разуваев.

Часто в глухих русских деревнях мальчики помимо крестильного имени получали имя-оберег от местной ведуньи. Например, чтобы несмышлёныш вырос умным, его называли Дур, страшного младенца, чтобы стал красавцем, именовали Некрас, а сына последнего нищего, чтобы всегда был сытым, — Голод. Впоследствии из этих охранных имён создавались фамилии — Некрасов, Дуров, Голодов.

Новые граждане

В советское время по причине Первой мировой, а затем и Гражданской войны было очень много сирот, которые попадали в детские дома и получали там новые имена и фамилии, иногда необычные. В 1920-1930-е годы в СССР появились граждане с «идейными» фамилиями Тракторов, Республиканский, Октябрьский, Пятилеткин, Краснофлотский, Первомайский.

В современном мире новые фамилии тоже имеют место, но пока это только псевдонимы деятелей искусства, ставшие своеобразными говорящими фамилиями, перекочевавшими в паспорт. Например, драматург Григорий Горин родился Офштейном, писатель-сатирик Аркадий Арканов до начала своей сценической деятельности был Штейнбуком, а актёр Семён Фарада , до того, как попал в кино, носил фамилию Фердман.

Возможно, в будущем у нас на слуху будут такие говорящие фамилии, как Спамин или Вирусов, Хакеров или Крышуев, и это будет в порядке вещей.