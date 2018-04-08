Как Наполеон Бонапарт служил в русской армии

Это может показаться невероятным, но Наполеон Бонапарт мог играть на чужом поле и стать великим русским полководцем.

В 1788 году Россия набирала волонтеров для участия в войне с Турцией . Генерал-губернатор Иван Заборовский, командующий экспедиционным корпусом, приехал в Ливорно, чтобы «приглядеть для ратных дел» христиан-волонтеров: воинственных албанцев, греков, корсиканцев. К этому времени Наполеон с отличием окончил Парижскую военную школу в чине поручика. Наполеон подал прошение о готовности служить российской армии.

Однако, всего за месяц до прошения Бонапарта о зачислении, в русской армии вышел указ — брать иностранных офицеров в русский корпус с понижением на один чин. Наполеона не устроил такой вариант. Получив письменный отказ, целеустремленный Наполеон добился, чтобы его принял глава русской военной комиссии. Но это не дало результата и, как рассказывают, оскорбленный Бонапарт выбежал из кабинета Заборовского, пообещав, что предложи свою кандидатуру королю Пруссии: «Мне король Пруссии даст чин капитана!»

Как известно, карьера амбициозного Бонапарта блестяще сложилась во Франции . Короля Прусии он ни о чем не просил, а впоследствии он завоевал Прусское королевство, сделав короля Пруссии вассалом Франции.

Что же заставило его подать прошение о службе в России? В 1784 году Наполеон поступил в Парижскую военную школу, откуда уже выпускались офицеры в армию. Здесь были собраны первостепенные преподавательские силы. Но в первый же учебный год его постигло несчастье: в феврале 1785 года скончался его отец Карло Бонапарте от той самой болезни, от которой в последствии умер и сам Наполеон: от рака желудка. Семья осталась почти без средств. На старшего брата Наполеона, Жозефа, надежда была плоха: он был и не способен и ленив, 16-летний юнкер взял на себя заботу о матери, братьях и сестрах. После годичного пребывания в Парижской военной школе он вышел 30 октября 1785 года с чином подпоручика и банально отправился искать работу.

Позже, когда Наполеон уже стал полководцем, он стремился основательно изучить политическое и военно-экономическое положение России, но, в целом, военная психология русского общества, особенно тактические, оперативные и стратегические особенности деятельности русских военачальников Наполеоном поняты не были. А ведь, если бы Наполеон поторопился подать прошение всего на месяц раньше, то ведь мог бы стать русским генералом и, скорее всего, история всей Европы, да и мира, сложилась бы совсем иначе.