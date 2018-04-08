Движение по разоблачению фейковых новостей появилось в мире

Для выявления поддельных и ложных новостей было разработано специальное движение — международное объединение «Against fake news», сообщает телеканал «360».

Об этом рассказал главный редактор еженедельника «Российские вести», сопредседатель Евразийского народного фронта Дмитрий Ермолаев

По его словам, основной задачей проекта является выявление фейковых новостей, которые создаются с целью провокаций, и, в частности — против отношений РФ с остальными странами.

"Суть идеи — в названии нашего движения. Основной задачей международного объединения «Against fake news» станет выявление и разоблачение «fake news», которые используются для провокаций против мировой стабильности, против отношений России с другими странами, а также против самой России, Европы, США , и других стран мира", — сказал Дмитрий Ермолаев.

Уточняется, что членами движения стали как представители Евразийского народного фронта ряда стран, а также журналисты и политологи. Ермолаев подчеркнул, что катализатором создания такого сообщества стали недавние события в мире, которые получили ложное освещение.