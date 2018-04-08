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Шатов: после попадания в яму в «Зените» от меня избавились
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Шатов: после попадания в яму в «Зените» от меня избавились 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов поделился мнением о матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с "Зенитом".
"Под несправедливостью я подразумевал все вместе. В том числе то, что мне там высчитывали какие-то проценты за плохую игру. Хотя я не скрывал, что у меня был неудачный период, после операции шла череда травм", — заявил Шатов в эфире телепрограммы «После футбола».
Футболист также отметил, что в родном клубе от него избавились после неудачных игр.
"Душой и сердцем я всегда был в «Зените». Когда выходил на поле, отдавал все силы за него. А так получилось, что в определенный момент, когда я попал в такую яму, от меня, образно говоря, избавились", — добавил оню  Ранее Шатов прокомментировал свои слезы во время матча «Краснодара» с «Зенитом».
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