Почему SIM-карты внезапно перестают работать. Пора разобраться 

Пора разобратьсяКто-нибудь хоть раз, стоя в салоне связи, выслушивал офигительную историю про размагничивание SIM-карты? Я выслушивал, дважды.
В первый раз подвела пятилетняя мегафоновская SIM-карта, однажды она просто перестала показывать сеть. Консультант произнёс заученное: «у вас карта размагнитилась» — и за пару секунд сделал новую. К слову, денег не брали.
Это не эксклюзивная «фишка» зелёного оператора, совсем недавно МТС выдал мне новую SIM-карту, которая даже не включилась. Диагноз был тот же, кусок пластика заменили и пожелали всего хорошего.
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Конечно, можно сослаться на некомпетентность региональных сотрудников, но буквально на днях в официальном аккаунте Мегафон появился твит:
Сим-карты имеют свойство размагничиваться, тем самым ухудшая качество связи. Мы рекомендуем менять сим-карту раз в полгода-год 🙂
— МегаФон (@megafonru) March 15, 2018
А вот сейчас будет сенсация и срыв покровов: SIM-карты не размагничиваются! Никогда. Вот совсем.
Тем, кто всегда знал об этом, респект, жму руку. Но небольшой опрос по ленте друзей показал, что большинство никогда не задумывались об этом «феномене». А ведь нередко за замену SIM-карты просят денег. Суммы, конечно, небольшие, что-то около 100-200 рублей, хотя, в большинстве случаев, карточку можно восстановить своими руками.
Но обо всём по-порядку:
Там нечему размагничиваться!
Фактически, SIM-карта — это одна из разновидностей процессорных «умных карт», которые отличаются в зависимости от поддерживаемой системы мобильной связи. Далее речь пойдёт именно о SIM-картах, работающих в наших GSM сетях.
На сегодняшний день, устоялось четыре типоразмера SIM-карт:
Full-size (1FF), размером с банковскую карту;
Mini-SIM (2FF), привычная большая симка;
Micro-SIM (3FF), те, что были в iPhone 4;
Nano-SIM (4FF), тоненькие симки, которые теперь в большинстве смартфонов.
Покупая карточку сейчас, вы получаете микросхему на универсальном куске пластика, который подходит под все эти стандарты. И какой бы ни была форма SIM-карт, их объединяет одно: это настоящий компьютер в миниатюре. В маленьком чипе с шестью контактами (раньше их было восемь) поместились практически те же составляющие, что и в обычном системном блоке. В SIM-карте есть:
Процессор (CPU);
Оперативная память (RAM);
Постоянная память (ROM);
Контроллер ввода-вывода (I/O controller);
Файловая система.
Кончено же, здесь нет элемента питания или какого-то человеческого интерфейса, они попросту не нужны. Но в маленькой симке есть своя операционная система, которая позволяет хранить жизненно-важные для телефона данные, пользовательские файлы (контакты, СМСки) и даже Java-приложения.
Из-за стремления к удешевлению комплектующих, операторы выпускают карточки с минимумом памяти, но технически, на симках можно размещать гигабайты информации. Конечно, это никому не нужно, нет терминалов, работающих в таком режиме, да и большим объёмом данных проще оперировать через USB.
Теперь понимаете? Это плата с контактами. Здесь нет намагниченных элементов. Принцип записи данных никак не связан с магнетизмом. Соответственно, и размагничиваться нечему.
Из-за чего телефон теряет Сеть?
Как правило, из-за износа. Вроде думаешь: «да чему тут ломаться?» — но на деле SIM-карту, как и любую другую электронику, может испортить:
🔨 Механическое повреждение
Тут спектр широк: от банального смещения SIM-карты в гнезде, до трещин и загнутых контактных «усов». Её контакты могли сточится от частой замены. Большинство повреждений фатально для микросхемы, что делает невозможным использование карточки по назначению.
💦 Коррозия или загрязнение
Металлические дорожки в системных платах подвержены окислению. Но, в случае с SIM-картой, причиной может быть не попадание воды или скопившийся конденсат. Вспомните, как вы обычно меняете симку — редко кто стесняется трогать её за контактную площадку. А жирные отпечатки пальцев также вызывают коррозию.
⚡ Статическое напряжение
Разряд статического электричества смертелен для большинства электрических компонентов. Возможно, вы везунчик в квадрате, и напряжение возникло из-за трения в кармане. Таких случаев единицы, но отметать данный исход не стоит.
💭 Ограниченный ресурс памяти
Даже навороченные современные SSD-накопители рассчитаны на определённое количество циклов перезаписи. Ресурс SIM-карт тоже не безграничен, поэтому будьте готовы к замене симки через несколько лет, когда она окончательно исчерпает себя.
Как восстановить SIM-карту?
Если карта сломалась, поймала статический разряд или у неё вышел ресурс — увы, ничего не сделать. Причём, номера и СМС, хранящиеся на этом чипе, восстановить не получится. Вас просто перекинут на свежую пустую SIM-карту. Но в большинстве случаев проблемы именно в контакте. Вот, что можно предпринять:
✏ Почистить контактную площадку
Загрязнения и небольшие окислы элементарно чистятся обычным канцелярским ластиком. Он быстро удаляет образовавшуюся плёнку или грязь, главное не смахивать крошки от резинки руками. Для надёжности можно протереть контакты спиртом.
🔍 Проверить контакты приёмника
Возможно, маленький чип ни в чём не виноват, и в вашем телефоне повреждено само гнездо. Контакты могли загнуться или замяться из-за неаккуратного использования. Как вариант, выгнуть эти «усики» или подложить бумажку, но только если к лотку есть свободный доступ. В современных смартфонах с боковой загрузкой, гнёзда для симок впаяны в многослойные платы, и такая кустарщина может превратить трубку в кирпич.
📲 Перекинуть карту в другой телефон. И наоборот
Такой элементарный тест сразу выявит «виноватого». Просто поставьте поменяйтесь SIM-картами с другим телефоном и посмотрите, чей аппарат заработал.
Зачем всё это?
Меня совершенно не беспокоит ситуация с SIM-картами, просто не хочется каждый раз выслушивать странные отмазки. Почему консультанты рассказывают о мифическом размагничивании, а не об ограниченности ресурсов чипа? Проще объяснить?
Правда нашлись и те, кто обвиняет операторов в преднамеренном отключении старых карточек, мол на такие нельзя незаметно подключить рекламу, а операционная система современных симок позволяет это сделать.
А вдруг так и есть?