Почему SIM-карты внезапно перестают работать. Пора разобраться

Пора разобратьсяКто-нибудь хоть раз, стоя в салоне связи, выслушивал офигительную историю про размагничивание SIM-карты? Я выслушивал, дважды.

В первый раз подвела пятилетняя мегафоновская SIM-карта, однажды она просто перестала показывать сеть. Консультант произнёс заученное: «у вас карта размагнитилась» — и за пару секунд сделал новую. К слову, денег не брали.

Это не эксклюзивная «фишка» зелёного оператора, совсем недавно МТС выдал мне новую SIM-карту, которая даже не включилась. Диагноз был тот же, кусок пластика заменили и пожелали всего хорошего.

В тему: Мощные часы-мультитул Leatherman Tread Tempo

Конечно, можно сослаться на некомпетентность региональных сотрудников, но буквально на днях в официальном аккаунте Мегафон появился твит:

Сим-карты имеют свойство размагничиваться, тем самым ухудшая качество связи. Мы рекомендуем менять сим-карту раз в полгода-год 🙂

— МегаФон (@megafonru) March 15, 2018

А вот сейчас будет сенсация и срыв покровов: SIM-карты не размагничиваются! Никогда. Вот совсем.

Тем, кто всегда знал об этом, респект, жму руку. Но небольшой опрос по ленте друзей показал, что большинство никогда не задумывались об этом «феномене». А ведь нередко за замену SIM-карты просят денег. Суммы, конечно, небольшие, что-то около 100-200 рублей, хотя, в большинстве случаев, карточку можно восстановить своими руками.

Но обо всём по-порядку:

Там нечему размагничиваться!

Фактически, SIM-карта — это одна из разновидностей процессорных «умных карт», которые отличаются в зависимости от поддерживаемой системы мобильной связи. Далее речь пойдёт именно о SIM-картах, работающих в наших GSM сетях.

На сегодняшний день, устоялось четыре типоразмера SIM-карт:

Full-size (1FF), размером с банковскую карту;

Mini-SIM (2FF), привычная большая симка;

Micro-SIM (3FF), те, что были в iPhone 4;

Nano-SIM (4FF), тоненькие симки, которые теперь в большинстве смартфонов.

Покупая карточку сейчас, вы получаете микросхему на универсальном куске пластика, который подходит под все эти стандарты. И какой бы ни была форма SIM-карт, их объединяет одно: это настоящий компьютер в миниатюре. В маленьком чипе с шестью контактами (раньше их было восемь) поместились практически те же составляющие, что и в обычном системном блоке. В SIM-карте есть:

Процессор (CPU);

Оперативная память (RAM);

Постоянная память (ROM);

Контроллер ввода-вывода (I/O controller);

Файловая система.

Кончено же, здесь нет элемента питания или какого-то человеческого интерфейса, они попросту не нужны. Но в маленькой симке есть своя операционная система, которая позволяет хранить жизненно-важные для телефона данные, пользовательские файлы (контакты, СМСки) и даже Java-приложения.

Из-за стремления к удешевлению комплектующих, операторы выпускают карточки с минимумом памяти, но технически, на симках можно размещать гигабайты информации. Конечно, это никому не нужно, нет терминалов, работающих в таком режиме, да и большим объёмом данных проще оперировать через USB.

Теперь понимаете? Это плата с контактами. Здесь нет намагниченных элементов. Принцип записи данных никак не связан с магнетизмом. Соответственно, и размагничиваться нечему.

Из-за чего телефон теряет Сеть?

Как правило, из-за износа. Вроде думаешь: «да чему тут ломаться?» — но на деле SIM-карту, как и любую другую электронику, может испортить:

🔨 Механическое повреждение

Тут спектр широк: от банального смещения SIM-карты в гнезде, до трещин и загнутых контактных «усов». Её контакты могли сточится от частой замены. Большинство повреждений фатально для микросхемы, что делает невозможным использование карточки по назначению.

💦 Коррозия или загрязнение

Металлические дорожки в системных платах подвержены окислению. Но, в случае с SIM-картой, причиной может быть не попадание воды или скопившийся конденсат. Вспомните, как вы обычно меняете симку — редко кто стесняется трогать её за контактную площадку. А жирные отпечатки пальцев также вызывают коррозию.

⚡ Статическое напряжение

Разряд статического электричества смертелен для большинства электрических компонентов. Возможно, вы везунчик в квадрате, и напряжение возникло из-за трения в кармане. Таких случаев единицы, но отметать данный исход не стоит.

💭 Ограниченный ресурс памяти

Даже навороченные современные SSD-накопители рассчитаны на определённое количество циклов перезаписи. Ресурс SIM-карт тоже не безграничен, поэтому будьте готовы к замене симки через несколько лет, когда она окончательно исчерпает себя.

Как восстановить SIM-карту?

Если карта сломалась, поймала статический разряд или у неё вышел ресурс — увы, ничего не сделать. Причём, номера и СМС, хранящиеся на этом чипе, восстановить не получится. Вас просто перекинут на свежую пустую SIM-карту. Но в большинстве случаев проблемы именно в контакте. Вот, что можно предпринять:

✏ Почистить контактную площадку

Загрязнения и небольшие окислы элементарно чистятся обычным канцелярским ластиком. Он быстро удаляет образовавшуюся плёнку или грязь, главное не смахивать крошки от резинки руками. Для надёжности можно протереть контакты спиртом.

🔍 Проверить контакты приёмника

Возможно, маленький чип ни в чём не виноват, и в вашем телефоне повреждено само гнездо. Контакты могли загнуться или замяться из-за неаккуратного использования. Как вариант, выгнуть эти «усики» или подложить бумажку, но только если к лотку есть свободный доступ. В современных смартфонах с боковой загрузкой, гнёзда для симок впаяны в многослойные платы, и такая кустарщина может превратить трубку в кирпич.

📲 Перекинуть карту в другой телефон. И наоборот

Такой элементарный тест сразу выявит «виноватого». Просто поставьте поменяйтесь SIM-картами с другим телефоном и посмотрите, чей аппарат заработал.

Зачем всё это?

Меня совершенно не беспокоит ситуация с SIM-картами, просто не хочется каждый раз выслушивать странные отмазки. Почему консультанты рассказывают о мифическом размагничивании, а не об ограниченности ресурсов чипа? Проще объяснить?

Правда нашлись и те, кто обвиняет операторов в преднамеренном отключении старых карточек, мол на такие нельзя незаметно подключить рекламу, а операционная система современных симок позволяет это сделать.

А вдруг так и есть?