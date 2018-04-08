Спасателям поступило 50 заявок о затоплении придворовых территорий

В связи с паводковой обстановкой, с 9:00 5 апреля органы управления, силы и средства городского звена территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме «Повышенная готовность»

В зону затопления попадают улицы Лучистая, Арматурная, Призаводская, Малиновые переулки, и другие низменные районы города.

В ЕДДС г. Курска ежедневно поступают заявки о подтоплении придворовых территорий. Так, с начала паводка от жителей города поступило более 50 заявок и выдано 200 мешков с песком чтобы сделать ограждения, которые будут препятствовать притоку воды.

По информации пресс-службы МЧС, проводились работы по прокопке траншеи на ул. Арматурной, установлен временный переходной мост на ул. Прилужной. Кроме того, ежедневно работает оперативная группа МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска» совместно с представителями Администраций округов города Курска. Также специалисты следят за обстановкой с помощью беспилотного летательного аппарата.

Телефоны паводковых комиссий города Курска:

Городская паводковая комиссия — 51-92-80, 51-92-89;

Паводковая комиссия Центрального округа — 70-23-12;

Паводковая комиссия Железнодорожного округа — 26-12-75;

Паводковая комиссия Сеймского округа — 37-04-70.