Ещё
Спасателям поступило 50 заявок о затоплении придворовых территорий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасателям поступило 50 заявок о затоплении придворовых территорий 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В связи с паводковой обстановкой, с 9:00 5 апреля органы управления, силы и средства городского звена территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме «Повышенная готовность»
В зону затопления попадают улицы Лучистая, Арматурная, Призаводская, Малиновые переулки, и другие низменные районы города.
В ЕДДС г. Курска ежедневно поступают заявки о подтоплении придворовых территорий. Так, с начала паводка от жителей города поступило более 50 заявок и выдано 200 мешков с песком чтобы сделать ограждения, которые будут препятствовать притоку воды.
По информации пресс-службы МЧС, проводились работы по прокопке траншеи на ул. Арматурной, установлен временный переходной мост на ул. Прилужной. Кроме того, ежедневно работает оперативная группа МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска» совместно с представителями Администраций округов города Курска. Также специалисты следят за обстановкой с помощью беспилотного летательного аппарата.
Телефоны паводковых комиссий города Курска:
Городская паводковая комиссия — 51-92-80, 51-92-89;
Паводковая комиссия Центрального округа — 70-23-12;
Паводковая комиссия Железнодорожного округа — 26-12-75;
Паводковая комиссия Сеймского округа — 37-04-70.
Курские известия: последние новости
Из Курска в Тбилиси и Сочи когда-то можно было доехать курьерским поездом Спасатели на КаМАЗе переправляют жителей затопленных улиц в Курске В Курской области готовятся к летнему отдыху детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН692
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность766
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1403
Волчкову в расцвете сил убил рак57
«Хотим, как у русских»: США скопируют оружие СССР95
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение