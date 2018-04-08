Парки берегут от открытого огня

В столице с каждым днем все теплее. Москвичи все чаще в качестве досуга выбирают прогулки в парке и выезд на природу. С приходом теплой погоды стартует и пожароопасный сезон. «ВМ» выяснила, какие правила противопожарной безопасности нужно соблюдать.

На всех особо охраняемых природных территориях Москвы установлены специальные информационные таблички. В них столичным жителям напоминают о запрете на разведение костров.

— Также инспекторы по охране природных территорий ежедневно проводят патрулирование для выявления нарушений и предотвращения чрезвычайных ситуаций, — рассказали в пресс-службе ГБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По словам специалистов Мосприроды, в парках также запрещено мусорить и захламлять зеленые насаждения бытовыми отходами и отбросами, устраивать свалку мусора и строительных остатков, выжигать траву. Кроме того, не допускается выброс горящих спичек, окурков и горячей золы, в том числе из курительных трубок. Все это запрещено с момента снежного покрова до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или выпадения нового снега.

Устраивать мероприятия, во время которых будет использоваться открытый огонь, также нельзя.

— Особо отметим, что запрещено использовать мангал и другие приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок, — пояснили в ведомстве. — Такие места всегда оборудованы информационными щитами и противопожарным инвентарем.

В Мосприроде напомнили, что за нарушения правил предусмотрен штраф.