«Умное будущее Евразии»: потенциал стран ЕАЭС обсудили в Париже

Потенциал стран Евразийского союза обсуждали на саммите, который прошел в Париже. Мировые эксперты и делегаты из стран экономического объединения говорили не только о возможностях развития, но и необходимости диалога между государствами, передает корреспондент «МИР 24» Егор Орлов

Включить тостер или стиральную машинку, пока стоишь в пробке по пути домой, — уже вчерашний день, говорят специалисты. Тема инновационного саммита — умные города, центры хранения и обработки данных, которые могут обслуживать целые континенты. Сюда приезжают не просто посмотреть, а заключить контракты, купить технологии. Здесь более шести тысяч потенциальных партнеров со всего мира.

В этом году организаторы в рамках саммита проводят форум «Умное будущее Евразии». Министры, представители крупнейших государственных и частных энергокомпаний, известные экономисты, ректоры и профессора университетов из стран СНГ и Франции обсуждают не только зеленую энергетику и цифровизацию, но и то, как важен диалог между странами Содружества и западным миром.

«Мы проводим этот форум в Париже с экспертами из Европы, Гренобля и пространства СНГ потому, что главная наша цель — возобновить диалог между западом и Россией . Мы очень много говорим друг о друге, но мало говорим друг с другом. Это вызывает недопонимания, что очень опасно. Поэтому нужно пересмотреть этот диалог», — подчеркнул старший вице-президент Schneider Electric Йохан Вандерплаетсе

Потенциал стран ЕАЭС специалисты оценивают высоко. Так, по мнению организаторов, Россия может подавать пример в области агробизнеса и высоких технологий, Армения — надежный мост с экономикой Ирана Казахстан уже становится крупнейшим финансовым центром, Беларусь успешно развивает IT, а Кырыгзстан, по примеру Исландии , может превратиться в хаб дата-центров для Центральной Азии и Западного Китая за счет гидроэнергетики и высокогорного холодного климата. Ведь дешевая энергия и система охлаждения — ключевые условия для работы для глобального искусственного интеллекта. Новые технологии и образование — вот, что должно объединить мир.

«Чтобы не было войн, чтобы торговые войны не наносили ущерба экономикам, важно, чтобы сохранялся диалог и понимание того, что инновационный процесс во многом общий и должен обсуждаться широким кругом», — отметил экономист Александр Аузан

Форум «Умное будущее Евразии» стал не только площадкой диалога интеллектуалов. По его итогам было подписано соглашение о сотрудничестве между французской транснациональной энергокомпанией и Казанским энергетическим университетом.

Этот форум в Париже планируют сделать ежегодным.

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