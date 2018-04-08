Жители жалуются на незваных гостей 

В редакцию газеты поступило коллективное письмо от жителей дома № 7 по улице Марии Ульяновой с жалобой на то, что в одной из квартир на восьмом этаже работает притон.
Во второй подъезд зачастили мужчины.
— По ночам нам, жильцам дома, просто житья нет! — жалуется Василий Липатов, чья квартира находится этажом выше той, где работает притон.
Проходящей мимо уборщице Раисе Лохматовой тоже есть что добавить.
— На лестничной площадке кроме средств контрацепции часто нахожу предметы нижнего белья — и женского, и мужского, — возмущается она.
Жители отправляли письмо даже в прокуратуру. Ответ был лаконичен: мол, полицейские провели контрольную закупку, на девушек составлены административные протоколы. Однако в возбуждении уголовного дела по статье «Организация занятия проституцией» было отказано. Как прокомментировал ситуацию муниципальный депутат района Ломоносовский Тимофей Николаев, во время отчета начальник ОМВД не дал внятного ответа на вопрос, когда будет ликвидирован притон. Хозяин нехорошей квартиры Андрей Осипов обвинения в свой адрес отрицает. Говорит, что сдал жилье девушке, которая собиралась жить там с мужем.
— По данному факту как минимум должны были возбудить уголовное дело, — поясняет юрист Вячеслав Плотников. — Пока местная полиция бездействует.
SMS-ПОРТАЛ
Между 6-м и 7-м этажами дома № 14, строение № 1, по Коломенскому проезду исписана стена. Просьба покрасить ее, вернув первоначальный вид.
Отвечает глава управы района Нагатино-Садовники города Москвы Сергей Федоров:
— По указанному адресу выполнены работы по удалению вандальных надписей.
На площадке перед домом № 9 по улице Воронцовские Пруды сломаны качели.
Иван Кожушко
Отвечает глава управы Обручевского района города Москвы Вячеслав Хизирьянов:
— Сообщаем, что на детской площадке по указанному вами адресу силами ГБУ «Жилищник Обручевского района» выполнены работы по восстановлению малой архитектурной формы (качели), а именно — произведены работы по ремонту сиденья.
Невозможно вызвать грузовой лифт. На табло постоянно мигает цифра 10.
Сергей Пайвин
Отвечает глава управы района Кузьминки города Москвы Людмила Абубекова:
— Управа района Кузьминки сообщает, что по указанному адресу сотрудниками ООО «СП „Практика“ выполнена регулировка дверей шахты 10-го этажа грузо-пассажирского лифта в подъезде № 2. Табло индикации грузо-пассажирского лифта работает. В настоящее время лифтовое оборудование находится в технически исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную эксплуатацию.
Выломаны почтовые ящики в подъезде № 4 дома № 1 по Славянскому бульвару.
Дарья Коровина
Отвечает глава управы района Фили-Давыдково города Москвы Сергей Галянин:
— Сообщаем вам, что управляющей организацией ГБУ „Жилищник района Фили-Давыдково“ проведены работы по уборке мусора, а также навешиванию и укреплению почтовых ящиков в подъезде № 4 указанного многоквартирного дома. Благодарим за обращение.
Не зафиксирован ковш мусоропровода на 12-м этаже дома № 57 по улице Юных Ленинцев. Необходимо заменить ковш, так как ранее произведенного ремонта хватило всего на несколько недель.
Сергей Федоров
Отвечает глава управы района Кузьминки города Москвы Людмила Абубекова:
— Управа района Кузьминки сообщает, что на 12-м этаже в подъезде № 2 дома № 57 по улице Юных Ленинцев выполнены работы по ремонту ковша мусоропровода. В настоящее время ковш находится в исправном состоянии. Дополнительно сообщаю, что рабочие перекрасили ковш.