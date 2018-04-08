Жители жалуются на незваных гостей

В редакцию газеты поступило коллективное письмо от жителей дома № 7 по улице Марии Ульяновой с жалобой на то, что в одной из квартир на восьмом этаже работает притон.

Во второй подъезд зачастили мужчины.

— По ночам нам, жильцам дома, просто житья нет! — жалуется Василий Липатов, чья квартира находится этажом выше той, где работает притон.

Проходящей мимо уборщице Раисе Лохматовой тоже есть что добавить.

— На лестничной площадке кроме средств контрацепции часто нахожу предметы нижнего белья — и женского, и мужского, — возмущается она.

Жители отправляли письмо даже в прокуратуру . Ответ был лаконичен: мол, полицейские провели контрольную закупку, на девушек составлены административные протоколы. Однако в возбуждении уголовного дела по статье «Организация занятия проституцией» было отказано. Как прокомментировал ситуацию муниципальный депутат района Ломоносовский Тимофей Николаев , во время отчета начальник ОМВД не дал внятного ответа на вопрос, когда будет ликвидирован притон. Хозяин нехорошей квартиры Андрей Осипов обвинения в свой адрес отрицает. Говорит, что сдал жилье девушке, которая собиралась жить там с мужем.

— По данному факту как минимум должны были возбудить уголовное дело, — поясняет юрист Вячеслав Плотников . — Пока местная полиция бездействует.

SMS-ПОРТАЛ

Между 6-м и 7-м этажами дома № 14, строение № 1, по Коломенскому проезду исписана стена. Просьба покрасить ее, вернув первоначальный вид.

— По указанному адресу выполнены работы по удалению вандальных надписей.

На площадке перед домом № 9 по улице Воронцовские Пруды сломаны качели.

Иван Кожушко

Отвечает глава управы Обручевского района города Москвы Вячеслав Хизирьянов

— Сообщаем, что на детской площадке по указанному вами адресу силами ГБУ «Жилищник Обручевского района» выполнены работы по восстановлению малой архитектурной формы (качели), а именно — произведены работы по ремонту сиденья.

Невозможно вызвать грузовой лифт. На табло постоянно мигает цифра 10.

Сергей Пайвин

Отвечает глава управы района Кузьминки города Москвы Людмила Абубекова:

— Управа района Кузьминки сообщает, что по указанному адресу сотрудниками ООО «СП „Практика“ выполнена регулировка дверей шахты 10-го этажа грузо-пассажирского лифта в подъезде № 2. Табло индикации грузо-пассажирского лифта работает. В настоящее время лифтовое оборудование находится в технически исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную эксплуатацию.

Выломаны почтовые ящики в подъезде № 4 дома № 1 по Славянскому бульвару.

Дарья Коровина

Отвечает глава управы района Фили-Давыдково города Москвы Сергей Галянин

— Сообщаем вам, что управляющей организацией ГБУ „Жилищник района Фили-Давыдково“ проведены работы по уборке мусора, а также навешиванию и укреплению почтовых ящиков в подъезде № 4 указанного многоквартирного дома. Благодарим за обращение.

Не зафиксирован ковш мусоропровода на 12-м этаже дома № 57 по улице Юных Ленинцев. Необходимо заменить ковш, так как ранее произведенного ремонта хватило всего на несколько недель.

Сергей Федоров

Отвечает глава управы района Кузьминки города Москвы Людмила Абубекова:

— Управа района Кузьминки сообщает, что на 12-м этаже в подъезде № 2 дома № 57 по улице Юных Ленинцев выполнены работы по ремонту ковша мусоропровода. В настоящее время ковш находится в исправном состоянии. Дополнительно сообщаю, что рабочие перекрасили ковш.