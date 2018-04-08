Клюев и другие знаменитости в СССР, которые признались в нетрадиционной ориентации

Открытое и добровольное признание наших известных современников в своей нетрадиционной сексуальной ориентации (coming aut (англ. — «раскрытие, „выход“) стало модным явлением и превратилось в козырной способ привлечения внимания к собственной персоне.

В пуританском СССР тоже были знаменитости, хотя бы раз прямо заявившие о принадлежности к секс-меньшинствам. Им пиар на грехе точно не требовался. Более того, некоторые из совершивших тот тяжко дававшийся им каминг-аут после признаний не прожили и нескольких месяцев. Зачем же тогда они это сделали?

Мужелюбие поэта Николая Клюева

Крестьянский поэт Николай Клюев, старший товарищ Сергея Есенина , в отличие от своего юного друга, озорного гуляки, романов с женщинами на протяжении всей своей 53-летней жизни не заводил. И дело было, судя по всему, отнюдь не в религиозности Николая Алексеевича. Поэт неоднократно (в том числе, в своих произведениях), воспевал любовь к мужчинам, упоминая о кавказском красавце Али, полюбившем его „так, как учит Кадра-ночь (Ночь предопределения), о юном художнике Анатолии Кравченко, которому Клюев слагал полные страсти стихи и написал свыше 40 любовных писем…

Собственно, пылкие строфы, обращенные к предмету однополой любви, и послужили косвенной причиной для первого ареста Клюева: поэт вздумал опубликовать чувственные стихи не где-нибудь, а в газете „Известия ВЦИК“. А ее главред, отбиваясь от назойливого автора, взял, да и сообщил о настойчивом проповеднике поэтической содомии в НКВД. У органов давно был зуб на мятежного поэта — в своих стихах Клюев советское мироустройство не жаловал.

На одном из допросов Николай Алексеевич признался в мужеложстве, называл имена своих любовников и даты соития с ними. Примечательно, что соответствующий советский закон об уголовном наказании за гомосексуализм был принят лишь спустя несколько месяцев после ареста поэта. Тем не менее, присовокупив к этому обвинению более грозный ярлык „контрреволюционное поведение“, Клюева выслали в Томск . Но через 3 года, в зловещем 37-м, арестовали вновь и расстреляли уже как явного врага народа.

“Кровавый карлик» глава НКВД Николай Ежов, будучи в фаворе, имел большую популярность у народа — о нем слагали песни и стихи, пишущий люд с плотоядным удовольствием смаковал в печати расхожее выражение «взять ежовые рукавицы», применяемое к различным врагам народа — «уж наш-то бравый нарком даст прикурить антисоветской нечисти»!

Но сталинский молох перемолол в своих беспощадных жерновах Ежова, как и многих других палачей режима. На него по традиции того времени повесили привычные обвинения — антисоветчик, изменник, террорист. «Кровавому карлику» они были известны как никому, ведь еще недавно нарком сам клеймил ими своих жертв.

Заявление о склонности к педерастии в Следственную часть НКВД СССР Ежов написал сам. В документе подробно изложил, в какие годы и с кем предавался мужеложству, чаще — «связям взаимоактивным». Те «взаимоактивные» чиновники (кстати, довольно высокого ранга), кого показаниях некогда всесильный нарком потянул за собой, в свою очередь, тоже признались в порочных отношениях — как и Ежов, они надеялись, что уж лучше срок за педерастию, чем пуля в затылок за антисоветчину. Но в итоге все равно расстреляли всех.

Выдающийся советский кинорежиссер и сценарист Сергей Параджанов дважды арестовывался по подозрению в гомосексуализме, в 1947 и в 1973 годах. В первый раз был оправдан, во второй отсидел 4 года в колонии. Лояльностью к действующей в СССР власти Сергей Иосифович, как в свое время и поэт Николай Клюев, не отличался. Те, кто не верит в правдивость выдвинутых против Параджанова обвинений в мужеложстве, считают, что художник пострадал исключительно за политические убеждения.

Признание в мужеложстве Параджановым были даны на следствии — тоже подробные, детализированные. Но многие до сих гадают, сфабриковали это обвинение или нет: Сергей Иосифович не чурался женщин, был женат, в браке родился сын… [С-BLOCK]

За знаменитого режиссера хлопотали художники мирового масштаба — Франсуа Трюффо , Феллини, Висконти… После того как французский писатель-коммунист Луи Арагон лично обратился к Брежневу, Параджанова освободили.

… В СССР открыто признаваться в пристрастии к однополой любви было очень опасно — уголовная ответственность за мужеложство (лесбиянок почему-то не трогали) существовала почти 60 лет: ее ввели в 1934 году и соответствующие нормы права действовали до 1993 года. По официальной статистике, в Советском Союзе за это время по «срамной» статье УК были осуждены и отправлены в колонии десятки тысяч мужчин.