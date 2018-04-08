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Жизнь заставит Евросоюз сотрудничать с ЕАЭС, заявил Лавров
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Жизнь заставит Евросоюз сотрудничать с ЕАЭС, заявил Лавров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сама жизнь заставит Европейский союз сотрудничать с Евразийским экономическим союзом, в Брюсселе появились здравомыслящие люди, настроенные на кооперацию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр напомнил, что еще в 2015 году ЕАЭС предложил ЕС начать устанавливать контакты, но ЕС «по абсолютно идеологизированным, политизированным причинам» отказался от сотрудничества.
"Эта предвзятость, предубежденность сохраняется в известной степени до сих пор. Однако в Брюсселе появились здравомыслящие люди. И уже Европейская экономическая комиссия, Европейская внешнеполитическая служба на уровне своих экспертов проводили контакты с экспертами Евразийской экономической комиссии", — заявил Лавров в интервью армянским телеканалам.
"Я достаточно оптимистично смотрю на будущее отношений между ЕАЭС и ЕС. Хотя это будущее наступит не скоро, но жизнь будет заставлять постепенно двигаться навстречу друг другу… сама жизнь будет заставлять наших европейских партнеров работать с Евразийским экономическим союзом", — отметил министр.
При этом он подчеркнул, что Евросоюзу необходимо отказаться от «порочной логики „или-или“: „Нельзя ставить страны, которые находятся на постсоветском пространстве, перед ложным выбором — или с Западом, или с Россией“, — заявил Лавров.
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