Проблемы в семье Трамп: о чем говорят дерзкие жесты Меланьи 

Действительно ли между первой леди и президентом пробежала черная кошка

В Белом доме «штормит»

Как стало известно благодаря газете The New York Times , в 2016 году, в разгар президентской кампании, адвокат Трампа будто бы заплатил Стефани Клиффорд (настоящее имя Сторми Дэниэлз) $130 тысяч за молчание об их отношениях с миллиардером. Однако еще в 2011 году актриса дала интервью журналу In Touch, в котором поделилась пикантными подробностями общения с Трампом, которое началось в 2006 году, то есть спустя всего пару лет после женитьбы Дональда на Меланье.