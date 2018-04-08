Проблемы в семье Трамп: о чем говорят дерзкие жесты Меланьи

Действительно ли между первой леди и президентом пробежала черная кошка

Поведение супруги Дональда Трампа Меланьи снова дало повод для слухов о разладе в президентской семье. После скандала, вскрывшего предположительную связь между главой Белого дома и порнозвездой Сторми Дэниэлз, первая леди, по-видимому, объявила мужу молчаливый бойкот. Она отказалась сопровождать его на Всемирном экономическом форуме и во время мероприятия, посвященного речи о положении дел нации. И это не первый случай, когда она демонстративно проявляла пренебрежение по отношению к Трампу. Согласно источникам, первая леди уже близка «к критической точке».

В Белом доме «штормит»

Как стало известно благодаря газете The New York Times , в 2016 году, в разгар президентской кампании, адвокат Трампа будто бы заплатил Стефани Клиффорд (настоящее имя Сторми Дэниэлз) $130 тысяч за молчание об их отношениях с миллиардером. Однако еще в 2011 году актриса дала интервью журналу In Touch, в котором поделилась пикантными подробностями общения с Трампом, которое началось в 2006 году, то есть спустя всего пару лет после женитьбы Дональда на Меланье.

Позже Сторми поделилась подробностями об отношениях с Трампом на всю страну в американском шоу «60 минут», доказала свои утверждения о связи с президентом, пройдя проверку на детекторе лжи, да еще и подала на экс-бойфренда в суд — за неправильно составленный договор о неразглашении. Трамп отрицает как связь с актрисой, так и то, что ей платили за молчание с его ведома.

Меланья Трамп никак не прокомментировала этот скандал. Но ее жесты говорили сами за себя. Когда в конце января Трамп собрался посетить Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе , первая леди отказалась его сопровождать, сославшись на плотный график. Однако на самом деле никаких заранее запланированных мероприятий у нее на дни саммита не было, а вот поездка в Давос, наоборот, давно значилась в ее графике. Вместо экономического форума она в итоге приняла решение без предупреждения посетить Музей холокоста в Вашингтоне, а потом и вовсе улетела во Флориду — отдыхать в поместье Трампа Мар-а-Лаго.

Поведение миссис Трамп во время речи мужа о положении дел нации в конгрессе тоже показательно. Вопреки сложившейся традиции она прибыла на мероприятие не вместе с президентом, а в отдельной машине. Как объясняла ее пресс-служба, первая леди решила полностью посвятить себя почетным гостям. И только о них она сочла нужным написать в своем официальном аккаунте в Твиттере. «Прошлым вечером я была окружена замечательной группой гостей презентации речи о положении дел нации. Это была большая честь встретиться с ними и услышать их невероятные истории», — вот и все комментарии, которые последовали от нее после послания президента конгрессу. Ни слова о самом Трампе.

Когда президента приветствовали стоячими овациями, одна фигура выделялась на фоне остальных: Меланья Трамп сидела и не хлопала, когда ее муж говорил о важности института семьи. Более того, на мероприятии первая леди появилась в белом брючном костюме, который одни расценили как отсылку к нарядам суфражисток, а другие — как копию предвыборного стиля соперницы Трампа Хиллари Клинтон

Аккаунты первой леди в социальных сетях тоже были полны намеков. Например, 20 января, в первую годовщину инаугурации Трампа, Меланья разместила в своем Твиттере фотографию себя самой… под руку с неизвестным военным. И, разумеется, ни слова о своем супруге, только о людях, с которыми ей довелось встретиться за этот год. Кстати, еще до скандала с участием Сторми Дэниэлз она подписалась на Твиттер Барака Обамы , которого ее муж критикует чуть ли не еженедельно.

Источники журнала In Touch говорят, что по мере раскручивания истории с порноактрисой Меланья достигает «критической точки» в своих отношениях с мужем. «Меланья не хочет, чтобы ее семья, особенно Бэррон (сын модели от Дональда Трампа), сталкивалась со всеми этими вульгарными сообщениями в СМИ. Ее терпение скоро лопнет», — уточнил источник.

Нерукопожатная персона

Слухи о непростых отношениях президентской четы ходили давно. Судя по свидетельствам людей, близких к кругу миссис Трамп, она совсем не хотела становиться первой леди и в первые месяцы на новом «посту» действительно старательно уклонялась от своих обязанностей. Хотя никто не заставляет президентскую жену вообще чем-либо заниматься, традиции в США налагают едва ли не большую ответственность, чем официальные полномочия. И так уж сложилось, что первая леди обязана быть персоной публичной: заниматься благотворительностью, сопровождать и поддерживать своего мужа и служить примером идеальной жены для всех американцев.

Меланья же отказалась немедленно переехать в Белый дом из Нью-Йорка , сославшись на то, что хочет быть рядом с сыном, пока он не закончит учебный год в старой школе. Летом экс-модель все же перебралась в президентскую резиденцию, но чем ближе она оказалась к мужу, тем больше проблем из-за этого, видимо, возникло.

Ее манера одергивать руку, когда Трамп пытается ее взять, уже стала притчей во языцех. Впервые этот недоброжелательный жест бросился в глаза журналистам во время визита главы Белого дома в Тель-Авив в мае прошлого года. На выходе из самолета миллиардер попытался взять супругу за руку, но она, даже не оборачиваясь, слегка ударила по руке президента, а затем быстро одернула свою. Все это произошло под прицелом десятков телекамер, на глазах у всего мира, и Меланья это знала. Так что «бунт» этот был явно показательным.

В феврале история повторилась. Пара выходила из Белого дома и попала в объективы журналистов. Трамп по обыкновению попытался взять жену за руку, но она увильнула от этого при помощи хитрости: желтое пальто она накинула только на плечи, поэтому президенту удалось схватить только кусок рукава, в то время как рука Меланьи улизнула в складки пальто.

Масла в огонь подлил журналист Майкл Вулф , написавший книгу «Огонь и ярость» по мотивам своих встреч с людьми из окружения президента. Глава Белого дома выставлен там, мягко говоря, не в лучшем свете, а насчет отношений с женой автор пишет, что каждый из них «давно живет своей жизнью».

Меланья, моргни!

На чьей же стороне американская публика в этом конфликте на высшем уровне? Похоже, общественность больше сочувствует первой леди. Учитывая ее стабильно высокий рейтинг, в американском обществе даже начали циркулировать разговоры, а не выставить ли экс-модели свою кандидатуру на следующих выборах вместо мужа. Но, увы, это запрещает американская Конституция: главой государства имеет право стать только уроженец Соединенных Штатов, а Меланья родилась в Югославии.

В социальных сетях тем временем распространился хэштег #спаситеМеланью, а протестующие против Трампа на улицах США были замечены с плакатами: «Меланья, моргни дважды, если тебе нужна помощь». Первую леди многие считают пленницей Белого дома и мужа, отношения с которым давно охладели.

Молчаливость экс-модели действительно порождает почву для спекуляций. Пожалуй, за последний год она стала одной из самых загадочных фигур американской политической арены. Она явно не желает мириться с унижением, которое ей приносят скандалы с участием мужа, и не хочет поддерживать видимость идеальных отношений. В разгар истории с Моникой Левински Хиллари Клинтон последовательно защищала супруга от нападок прессы и не дала даже намека на то, что чувствует себя униженной. Меланья же, конечно, не обвиняет Трампа открыто, но и не встает на его сторону.

Либеральные СМИ тем временем иронизируют: кажется, первой леди нужно срочно взять отпуск, как и нации в целом. «Мы все с неохотой „вышли замуж“ за Дональда Трампа, и мы все тоже в ярости, но пытаемся сохранять лицо. Так что да, думаю, она к нему давно остыла, так же, как и все американцы. Мы все сейчас — Меланья Трамп», — пошутила актриса Лора Бенанти , исполняющая роль Меланьи в комедийном шоу Стивена Кольберта. Она также предложила первой леди на время заменить ее на посту, просто чтобы «дать ей немного отдохнуть» от этого тяжелого бремени.

Впрочем, миссис Трамп, кажется, пытается выносить его стоически, лишь жестами и подбором одежды намекая на непростые отношения с супругом. Меланья вообще не любит выступать публично, возможно, из-за довольно заметного славянского акцента. Первая же официальная речь обернулась для нее конфузом: оказалось, что значительная часть текста ее выступления на съезде республиканцев была заимствована из речи Мишель Обамы . С тех пор она старается как можно меньше появляться на публике и постоянно носит массивные темные очки, что довольно странно для экс-модели, карьера которой проходила под прицелом камер.

«Люди просто одержимы ею, потому что, как мне кажется, мы так мало о ней знаем, — приводит Financial Times слова Кейт Броувер, хроникера первых леди. — Думаю, именно это делает ее такой интересной. Она говорит «нет» тому, чему предыдущие первые леди были обязаны говорить «да». И это смотрится как глоток свежего воздуха — ее отказ позировать для всех этих постановочных фото».

За год в Белом доме Меланья обзавелась узнаваемым стилем одежды и научилась с помощью него посылать своеобразные сообщения миру. Черное платье с золотым поясом, навеянное арабскими мотивами, — но никакого головного убора: в таком наряде она появилась во время визита Трампа в Саудовскую Аравию . Жест сочли за смелость и даже за политическое высказывание в пользу прав женщин в ближневосточной монархии. А вот на аудиенции у Папы Римского Франциска Меланья уже надела черную вуаль: как католичка, она выказала уважение порядкам, установленным в папской резиденции. Такая вот модная «азбука Морзе».

Близкий друг президентской четы и бывший официальный стилист миссис Трамп Паоло Замполини считает, что не нужно трактовать все действия Меланьи в негативном ключе. Как он поделился с Financial Times, по его информации, у семейной пары на самом деле «все хорошо». «Конечно, их отношения нельзя назвать простыми. Но я думаю, что она счастлива», — заключает модельер.