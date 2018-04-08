Эксперт: конфликт между США и Россией не может долго тянуться

Нарастающая конфронтация России и стран Запада с легкой руки главы сербского МИДа Ивицы Дачича обрела яркое и емкое название. По его мнению, в мире идет уже даже не новая холодная, а «ледяная» война. Если начиналась неделя с массовой высылки российских дипломатов из Европы и Америки, то продолжением стали отзывы послов из Москвы «для консультаций» и угрозы арестовать российские активы не только в Великобритании , но и США.

"В этом противостоянии будут определенные периоды смягчения, потепления и похолодания. С точки зрения политики это будет происходить следующим образом: в ноябре 2018 года будут выборы в Конгресс. Это промежуточные выборы. Здесь основная задача Трампа — не потерять большинство республиканцев в обеих палатах парламента.

До этого времени будет ужесточение риторики Вашингтона и в отношении Москвы, и в отношении Китая . Но первое обострение, скорее всего, придется на апрель, когда будут назначены госсекретарь и новый советник по национальной безопасности — Майк Помпео и Джон Болтон . Зато после ноября откроется окно возможностей для переговоров — между промежуточными выборами и началом президентской кампании Трампа на второй срок. Вот в это окно — конец 2018-го — начало 2019 года — возможны какие-то переговоры.

До этого времени, даже несмотря на возможные встречи, серьезных подвижек ждать не следует. Поэтому России необходимо скооперироваться с основными игроками, которые не находятся в процессе противостояния, — основная борьба будет идти за неопределившихся", — пояснил эксперт.