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Эксперт: у Саркози есть немалые шансы избежать тюремного заключения
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Эксперт: у Саркози есть немалые шансы избежать тюремного заключения 

Газета.Ru 1 час назад
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил, что у Саркози есть немалые шансы избежать тюремного заключения, передает НСН.
Экс-переводчик Муаммара Каддафи Мифтах Миссури, сообщил о договоренности финансирования первой президентской кампании Николя Саркози между европейским политиком и ливийским лидером еще за два года до выборов во Франции, в 2005-м году. Дело по обвинению экс-президента Франции Николя Саркози ведется с 2013 года. Сам политик все обвинения отрицает.
"Я думаю, что даже если суд докажет вину Саркози, то увидеть его за решеткой вряд ли получится. Это человек не того масштаба, чтобы его можно было упрятать, а грозит ему 10 лет и многомиллионный штраф. Я думаю, что все ограничится условным сроком и запретом занимать государственные должности, как это уже было с Аленом Жюппеном, нынешним мэром Бордо и бывшим премьер-министром, которому дали условный срок за создание фиктивных рабочих мест.
Политической карьере Саркози это никак не повредит, так как он уже отошел от большой политики, но расследование точно продлится не месяц, а как минимум год или два. С учетом того, что Саркози сам юрист, то он сможет защитить свою репутацию и отстоять свое доброе имя, несмотря на то, что обвинения действительно серьезные", — рассказал эксперт.
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