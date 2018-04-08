«Реал» и «Атлетико» разошлись миром, обменявшись голами Роналду и Гризманна

В центральном матче 31-го тура испанской Ла Лиги в дерби сошлись лицом к лицу "Реал" и «Атлетико». Команды в нынешнем сезоне вынуждены вести между собой борьбу лишь за второе место в чемпионате, и для обострения этой борьбы хозяевам «Сантьяго Бернабеу» нужно было побеждать в родных стенах. Но команда Зидана не сумела этого сделать — матч закончился вничью.

Протокол игры

08 апреля. Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид).

Обе команды подходили к мадридскому дерби после еврокубковых противостояний, поэтому от тренеров можно было ожидать неожиданности с выбором составов на игру, особенно это касается Зинедина Зидана , который более часто решается на ротацию, даже в матчах с сильными противниками в чемпионате. В этот раз французский энтренадор оставил на скамейке запасных своих основных центральных полузащитников Каземиро и Модрича, а также оставив в запасе Иско, используя ставшую уже привычной схему 4-4-2 — в центре пару Кроосу составил Ковачич, а на флангах действовали Асенсио и Васкес. Что касается атаки, то здесь «ЗиЗу» решил довериться паре Роналду-Бэйл. В защите же был порядок — врачи успели подготовить к игре Варана, который составил привычную пару центрбеков с капитаном Рамосом.

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Диего Симеоне же был более предсказуем со своим выбором. По сравнению с первым четвертьфинальным матчем Лиги Европы со «Спортингом», аргентинец сделал всего две кадровые перестановки, оставив в запасе ветерана Габи, а также своего соотечественника Корреа, вместо которых работали Витоло и Томас Тейе. На правом фланге многие ожидали увидеть Врсалько, но второй матч за 3 дня играл 33-летний Хуанфран, недавно оправившийся от травмы. Привычную пару форвардов «матрасников» составили Коста и Гризманн.

"Реал" значительно активней начал матч, с первых минут зажав «Атлетико» на одной половине поля. Хотя подобраться к воротам соперника на ударную позицию у «сливочных» не получалось — всё-таки команде Зидана противостояла лучшая оборона Ла Лиги. Тем не менее быстрый гол хозяева всё-таки могли провести — после одной из подач углового Бэйл головой сбросил мяч на дальнюю штангу, куда набегал Роналду и коленями переправлял мяч в ворота, но великолепно сыграл Облак, который успел в падении остановить мяч на линии. А ещё чуть позже «Реал» претендовал на пенальти, когда Кроос наткнулся в штрафной площадке на ногу Хуанфрану, но судья Хавьер Эстрада на точку не указал, к всеобщему негодованию на «Сантьяго Бернабеу».

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К середине тайма «Атлетико» начал периодически бегать в контратаки. «Матрасникам» даже удалось распечатать ворота Наваса, но Коста забил после явного фола против Рамоса. Коке сумел потревожить вратаря «галактикос» своим ударом, а затем Коста выбежал на ворота соперника под углом с правого фланга, но не сумел найти щель между вратарём и штангой в ближнем углу ворот. Но опасней атаки по-прежнему были у хозяев: смачным дальним ударом запомнился Роналду — Облак потащил мяч на угловой, а после очередной подачи углового Варан в упор пробивал по воротам ногой, но Облак максимально сократил угол обстрела, снова сумев спасти команду.

Гол зрел, но никак не созревал. Матч был максимально напряжённым и смотрелся на одном дыхании. Ближе к голу был «Реал», но «матрасники» также отвечали остро. В одном из эпизодов Коке мог вырываться на ворота Наваса, но у него судьи ошибочно зафиксировали офсайд. «Бланкос» ответили классным ударом Марсело, но мяч попал в перекладину, а с добиванием Карвахаля справился Облак.

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Второй тайм снова начался с преимуществом «Реала», который большими силами создавал давление у чужих ворот. «Матрасники» пытались после перерыва не жаться всей командой в обороне — компактность была уже не та. Именно это позволило Роналду найти свободную зону в чужой штрафной площади и классным ударом с лёту в дальний угол замкнуть подачу Бэйла с левого фланга. Но не успели «галактикос» толком порадоваться, как «Атлетико» сравнял счёт — Томас, Гризманн и Витоло разыграли классную трёхходовку, и Антуан забивал уже в пустые ворота, когда вратарь и защитники были отыграны.

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Размен голами пошёл на пользу «матрасникам», который поймали кураж и могли забивать второй гол, но удар из пределов штрафной площади Коке, после скидки Гризманна, сумел потащить из угла ворот Навас. А дальше произошла неожиданность — Зидан снял с игры Роналду, выпустив вместо него Бензема. Португалец ушёл с поля визуально без негативных эмоций, поаплодировав трибунам, поблагодарив их за поддержку.

Ближе к концовке матча было видно то, что обе команды побаиваются рисковать — атаки проводились с оглядкой на собственные тылы. Хотя Рамос мог принести «Реалу» победу, но удар капитана хозяев со штрафного из «девятки» потащил Облак. Матч так и закончился вничью 1:1, которая гораздо больше устроила «Атлетико», который сохранил 4-очковый отрыв от соседей.