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В Новосибирской области кран упал на недостроенный дом
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В Новосибирской области кран упал на недостроенный дом 

ngs.ru 49 минут назад
Фото: ngs.ru
Вчера вечером в Новосибирской области кран упал на недостроеное здание.
Инцидент произошел в микрорайоне «Солнечный» (село Новолуговое, НСО).
«Кран упал на жилой дом в строящемся микрорайоне Солнечное данный дом был практически готов но строительство дома стоит уже долгое время. Застройщик «ЗАО Солнечное», я являюсь дольщиком. Директор ЗАО «Солнечное» Муругов Максим Олегович обещал построить дом в 2014, но данный момент дом не сдан — построены только 3 дома, 2 стоят в стадии долгостроя», — рассказал корреспонденту НГС в социальной сети «Вконтакте» Роман Радченко, один из дольщиков.
В беседе с редакцией портала Максим Муругов подтвердил, что кран упал на здание.
« Строительство не завершено. Идет управляемое банкротство застройщика. Стройплощадка разграблена, всё брошено. Гениальный директор находится в розыске, Пирожков. Документы находятся в правоохранительных органах», — рассказал Максим Муругов.
По словам собеседника издания, называть его виновников столь долгого строительства нельзя — он сам пострадал от действий определенной группы лиц.
« Я бывший директор и учредитель [застройщик]. В 2015 году группа лиц представилась инвесторами, захотела вложить денежные средства в строительную организацию, но не вложила ни рубля, присвоила себе акции, фальсифицировали собрание акционеров, отстранили генерального директора, то есть меня, и после этого вывела денежные средства из земельных участков», — подчеркивает Муругов.
В настоящий момент в микрорайоне «Солнечный» недостроенными остаются несколько домов — строительный кран упал как раз на один из них.
Напомним, в августе прошлого года на стройплощадке на окраине Новосибирска упал на бок 22-тонный кран. По словам очевидца события, всему виной стал перегруз.
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