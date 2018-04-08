Что делали славянские ведьмы

Отношение к ведьмам у всех народов было уважительно-боязливым, но каждый из них наделял эту специфическую касту женщин своими особенностями. Названия тоже были разными. Слово «ведьма» произошло от праславянского корня -вед-, который входил в состав лексемы «ведать» и однокоренных ей слов. «Ведать» по-славянски означало «знать».

Славяне называли ведьмами женщин, имевших какие-то тайные знания, умудренных в магии и умевших делать разные фантастические вещи (летать, доить месяц, общаться с чертями и пр.). У южных славян было еще одно определение этих нечистоплотных в духовном отношении дам — «вештицы». В западных регионах их звали «чаровницами», то есть умеющими одурманивать, насылать чары, волшебство.

Что умели славянские ведьмы

Поскольку язычники часто приписывали необъяснимые для них явления действиям злых сил, то ведьм частенько обвиняли во всех возможных бедах. Со временем сложился специфический образ славянской ведьмы как зловредной дамы, с которой шутки плохи. Если в селе у какой-то коровы пропадало молоко, в этом была виновата ведьма. Способностью «отбирать» молоко у дойной коровы владели только славянские ведьмы.

Как отбирали молоко у чужих коров

Женщины могли быть ведьмами от рождения (перенять колдовство по наследству от матери или бабки) или «учеными». Первые доили коров вручную, как это делают простые селянки. Чтобы не быть замеченными, они превращались в предметы (колесо от телеги, вилы) или животных (черных котов, собак, жаб или свиней) и тайком пробирались в хлев. Процесс дойки продолжался до тех пор, пока у скотины не текла из вымени кровь. Интересно, что женщины, уже рожденные ведьмами, имели самый настоящий хвост.

«Ученые» ведьмы становились таковыми, заключив договор с дьяволом. Они могли добывать молоко и другим способом. Один раз выдоив буренку вручную, женщина делала отверстие в углу своего дома и затыкала его чопиком. После этого ведьма могла в любое время вытащить этот чопик и получить только что выдоенное молоко, которое текло от ничего не подозревающей коровы прямо к ведьме в жилище.

Молоко, разведенное свежесобранной росой, было излюбленным лакомством этих женщин. Ведьмы на праздники устраивали приемы для нечистой силы, где угощали молоком с росой. Нередко доили для этой цели и месяц на небе. Дойкой месяца обычно занимались именно южнославянские вештицы. Эти случаи описаны в украинском фольклоре.

Помимо таких пакостей, славянские ведьмы могли насылать болезни, засуху или град, который уничтожал весь урожай и угрожал людям голодом. Если ведьма делала на поле «закрутки» из колосков пшеницы или ржи, она насылала таким образом проклятие на смерть. Также если происходило лунное или солнечное затмение, в этом обязательно обвиняли неугомонную ведьму, которой не терпится извести род людской.

Полёты ведьм

Чтобы подоить молодой месяц или из вредности украсть его — что тоже нередко случалось, — ведьме необходимо было подняться в воздух. Для славян умение летать было самым необычным из того, что могли эти дамы. Славянские ведьмы обычно летали на кочерге или помеле (большой, грубо сработанной метле). У скандинавских народов аналогичные персонажи воспаряли в небо на прялке или на конском черепе, в который был впряжен красный петух.

Еще одно средство для полетов — втирание в кожу особым образом приготовленного снадобья. Оно готовилось заранее из разных трав и других «волшебных» предметов, как то: белладонна, мухоморы, змеиный жир, измельченная кора волчьего лыка и пр. Эти рецепты описаны в памятнике XVII века «Вечірній колдовник».

Перед полуночью ведьма раздевалась и натирала все свое тело этим средством. И помело, и секретная мазь использовались также для полетов на шабаш. Вылетала из своего дома славянская ведьма через трубу, пользуясь ею, как своеобразным порталом для быстрого подъема в небо.

Ведьмы могли летать и на спине у черта. Чтобы оседлать это существо, нужно было сначала приманить его к себе в дом. Черт может залететь через печную трубу или отверстие в потолке. Чтобы это произошло, ведьма держала открытой заслонку в печи или выламывала несколько досок в потолке. Способов оседлать черта у славян описано множество. Один из них — плюнуть ему на хвост, после чего нечисть становилась податливой.

Контакты с чертом

Главным отличием настоящей ведьмы от обычной сельской знахарки, которая собирала травы и умела лечить людей, являлось подписание договора с нечистой силой. Таким образом женщина продавала свою душу и после этого делала только зло. Проданная душа попадала после смерти человека всегда только в ад. Интересно, что с чертями ведьмы общались самым тесным образом и в обычной жизни.

Одни ведьмы мучительно переживали свое вынужденное общение с чертями. Другие дамы чувствовали себя равными этим существам. Могли, например, заигрывать с ними или даже общаться еще теснее. Обычно интимные контакты с чертями или демонами-инкубами происходили на регулярными сходках ведьм на Лысой горе. Рассказы о плясках с чертями на шабаше на Лысой горе характерны именно для поверий украинцев и белорусов. На их фольклор повлияли предания западноевропейских народов. У русских ведьмы чаще собираются небольшими группами на старом тополе, вязе или иве. Происходит это обычно на Купалу. Нечисть во время таких сходок решает, кому достанется какая жертва для разных нечистых забав.

Сборы спорыньи

Еще одной типичной особенностью славянской ведьмы была охота за спорыньей. Этим словом называлась жизненная сила. Произошло понятие от словосочетания «спорый хлеб». Это хлеб, которым можно быстро насытиться, полезный, дающий силу и здоровье. Если хлеб не был сытным, его называли «неспорым».

Ведьма жала тоненькую полоску колосков на урожайном поле и уносила их к себе в хлев. После этого на выжатом таким образом поле мог уродиться только плохой, неспорый хлеб. Для владельцев земли это могло означать только одно — голодный год.

После смерти

То, что подписав договор с дьяволом, ведьма обрекала свою душу на адский пламень, не спасало ее и от странствий после смерти среди живущих. Договор с дьяволом подписывался в полночь на перекрестке дорог. Расписывалась ведьма собственной кровью. Обычно душа такой женщины не могла найти себе покой нигде: ни на том свете, ни на этом. Ведьмы по ночам вставали из своих могил и продолжали творить зло.

По этой причине после крещения Руси славяне стали уделять особое внимание тому, чтобы покойник был похоронен на освященной церковью земле. Считалось, что такая земля не принимает ведьму, и если человек уже похоронен на ней, его душа упокоится и не будет блуждать среди живущих.