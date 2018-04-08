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В США отделение полиции приняло на работу котенка
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В США отделение полиции приняло на работу котенка 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Отделение полиции американского города Трой приняло на работу котенка, новый сотрудник был выбран по итогам конкурсного отбора из шести кандидатов, пишет местное издание MLive.
"Собеседование" проходили пять котят и одна кошка из приюта для животных Michigan Humane Society. Сотрудники полиции наблюдали за поведением животных и выбрали самого подходящего кандидата для службы.
Котенок пока слишком мал, чтобы приступить к работе — сейчас он весит около 450 граммов. Когда через пару недель его вес приблизится к килограмму, он начнет исполнять свои обязанности.
Пока котенок-полицеский остается в приюте, но вскоре переедет в дом одной из сотрудниц отделения. Варианты имени для нового сотрудника будут предлагать ученики школ города.
Кот будет привлекаться к социальной работе с населением и участию в публичных мероприятиях. Также от его имени будут публиковаться сообщения на страницах отделения полиции в социальных сетях. Кроме того, акция призвана привлечь внимание местных жителей к животным, оказавшимся в приютах.
Police department hires its first 'police cat' https://t.co/GxuF900UsX pic.twitter.com/04blKXiezi
— KMOV (@KMOV) 8 апреля 2018 г.
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