Юные изобретатели отправятся в Госдуму

Во Владимире подвели итоги регионального этапа Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». Первый заочный этап прислали 58 проектов со всего региона. Эксперты выбрали лишь 12 самых мощных работ, которые школьникам предстояло защищать уже в очном этапе.

Свои научные труды юные изобретатели представили на суд жюри в стенах «Кванториума». «Интерес к конкурсу повышается год от года, растет количество проектов, участвующих в конкурсе, равно как растет и их качество», — отметили эксперты.

Из 12 работ-финалистов жюри выбрало лучших 6 — это проекты от робота-труболаза, системы автономной навигации для роботов, лазерный гравер с ЧПУ и до индивидуального ионизатора воздуха и научного фильма об экзопланетах. Что касается последней, то судьи порекомендовали использовать её в учебных программах по астрономии.

Финалистами Всероссийской конференции, которая пройдёт в конце июня 2018 года в самой Госдуме , стали:

1) Петров Иван (детский технопарк «Кванториум-33») с проектом робота-труболаза, способного перемещаться внутри вертикальных труб;

2) Юнусов Рустам и Нестеров Илья (детский технопарк «Кванториум-33») с проектом робота-внедорожника с возможностью в труднодоступные места и собирать радиоактивные или опасные предметы;

3) Григорьев Артем (детский технопарк «Кванториум-33») с проектом системы автономной навигации для роботов телеприсутствия;

4) Ремизов Максим (МАОУ г. Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат № 2») с проектом модели автомобиля с элементами моделирования в программе Scetch Up;

5) Бадалян Артуш (МАОУ г. Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат № 2») с проектом лазерного гравера с ЧПУ;