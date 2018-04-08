Ещё
Восстание аутсайдеров — победы «Кротоне» и «Вероны» обострили борьбу за выживание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восстание аутсайдеров — победы «Кротоне» и «Вероны» обострили борьбу за выживание 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Турнирная борьба в нижней части таблицы Серии А всё больше обостряется.
Находящиеся в подвале «Кротоне» и «Верона» добыли непростые, но такие важные победы со счётом 1:0 над «Болоньей» и «Кальяри» соответственно.
Сегодняшние победители остались в зоне вылета, но значительно улучшили свои шансы на спасение.
Протокол игры
Кротоне
Болонья
(1:0) Сими Нванкво 25'
Кордац Алекс • Фараони Марко • Чеккерини Федерико • Капуано Марко 48' • Мартелла Бруно • Барберис Андреа • Мандрагора Роландо 74' • Стоян Адриан • Тротта Марселло 68' (Сампиризи Марио (68') • Сими Нванкво 83' (Тумминелло Марко (83') • Риччи Федерико 78' (Роден Маркус (78')
Запасные: Павлович Данэль • Айети Арлинд • Феста Марко • Крочата Джованни • Дзанеллато Никколо • Висково Аньелло • Pasquale Giannotti
Миранте Антонио • Торосидис Василис 42' • Де Майо Себастьян 86' • Хеландер Филип • Масина Адам • Поли Андреа 75' (Авенатти Фелипе (75') • Пульгар Эрик • Донса Годфред 46' (Джемаили Блерим (46' 86') • Верди Симоне • Паласио Родриго • Ди Франческо Федерико 44' 60' (Фалетти Сезар (60')
Запасные: Крейчи Ладислав • Да Коста Жуниор • Кризетиг Лоренцо • Крафт Эмиль • Романьоли Симоне • М'Байе Ибрахим • Орсолини Риккардо
08 апреля. Стадион «Эцио Шида» (Кротоне).
Протокол игры
Верона
Кальяри
(1:0) Ромуло Соуза 36'
Николас Давид • Бьянкетти Маттео 60' • Феррари Алекс • Вукович Ягош • Супрайен Самуэль • Сукулини Франко 77' (Тупта Любомир (77') • Фоссати Марко 25' • Ромуло Соуза • Черчи Алессио 60' (Валоти Матиа (60' 87') • Фарес Мохамед 83' • Роландо Ааронс 69' (Караччоло Антонио (69')
Запасные: Коппола Фердинандо • Бюхель МарсельСильвестри МаркоПеткович Бруно • Верде Даниэле • Феличоли Джанфилиппо • Беарцотти Энрико • Seung-Woo Lee • Данци Андреа
Краньо Алессио • Пизакане Фабио • Романья Филиппо • Кастан Леандро • Фараго Паоло • Ионице Артур • Барелла Николо • Падоин Симоне 74' (Коссу Андреа (74') • Ликояннис Хараламбос 11' (Мьянге Сенна (11') • Паволетти ЛеонардоСау Марко 35' 58' (Damir Ceter (58')
Запасные: Чигарини Лука • Джаннетти Никколо • Рафаэл Биттенкур • Кроста Лука • Калигара Фабрицио
08 апреля. Стадион «Марк-Антонио Бентегоди» (Верона).
Евро-футбол.Ру: последние новости
Уткин: "Только с Манчини "Зениту" удастся отстоять пятое место" "Реал" и "Атлетико" разошлись миром, обменявшись голами Роналду и Гризманна Мусаев начинает и выигрывает: "Краснодар" переиграл "Зенит" в Санкт-Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1071
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию329
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар645
Британцы придумали способ защиты от «Новичка»58
Скончалась Анжелика Волчкова11
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение