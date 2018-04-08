Восстание аутсайдеров — победы «Кротоне» и «Вероны» обострили борьбу за выживание

Турнирная борьба в нижней части таблицы Серии А всё больше обостряется.

Находящиеся в подвале «Кротоне» и «Верона» добыли непростые, но такие важные победы со счётом 1:0 над «Болоньей» и «Кальяри» соответственно.

Сегодняшние победители остались в зоне вылета, но значительно улучшили свои шансы на спасение.

Протокол игры

Кротоне

(1:0) Сими Нванкво 25'

Запасные: Павлович Данэль • Айети Арлинд • Феста Марко • Крочата Джованни • Дзанеллато Никколо • Висково Аньелло • Pasquale Giannotti

08 апреля. Стадион «Эцио Шида» (Кротоне).

Протокол игры

Кальяри

(1:0) Ромуло Соуза 36'

Запасные: Чигарини Лука • Джаннетти Никколо • Рафаэл Биттенкур • Кроста Лука • Калигара Фабрицио

08 апреля. Стадион «Марк-Антонио Бентегоди» (Верона).