Турнирная борьба в нижней части таблицы Серии А всё больше обостряется.
Находящиеся в подвале «Кротоне» и «Верона» добыли непростые, но такие важные победы со счётом 1:0 над «Болоньей» и «Кальяри» соответственно.
Сегодняшние победители остались в зоне вылета, но значительно улучшили свои шансы на спасение.
Протокол игры
Кротоне
(1:0) Сими Нванкво 25'
Кордац Алекс • Фараони Марко • Чеккерини Федерико • Капуано Марко 48' • Мартелла Бруно • Барберис Андреа • Мандрагора Роландо 74' • Стоян Адриан • Тротта Марселло 68' (Сампиризи Марио (68') • Сими Нванкво 83' (Тумминелло Марко (83') • Риччи Федерико 78' (Роден Маркус (78')
Запасные: Павлович Данэль • Айети Арлинд • Феста Марко • Крочата Джованни • Дзанеллато Никколо • Висково Аньелло • Pasquale Giannotti
Миранте Антонио • Торосидис Василис 42' • Де Майо Себастьян 86' • Хеландер Филип • Масина Адам • Поли Андреа 75' (Авенатти Фелипе (75') • Пульгар Эрик • Донса Годфред 46' (Джемаили Блерим (46' 86') • Верди Симоне • Паласио Родриго • Ди Франческо Федерико 44' 60' (Фалетти Сезар (60')
Запасные: Крейчи Ладислав • Да Коста Жуниор • Кризетиг Лоренцо • Крафт Эмиль • Романьоли Симоне • М'Байе Ибрахим • Орсолини Риккардо
08 апреля. Стадион «Эцио Шида» (Кротоне).
Протокол игры
Кальяри
(1:0) Ромуло Соуза 36'
Николас Давид • Бьянкетти Маттео 60' • Феррари Алекс • Вукович Ягош • Супрайен Самуэль • Сукулини Франко 77' (Тупта Любомир (77') • Фоссати Марко 25' • Ромуло Соуза • Черчи Алессио 60' (Валоти Матиа (60' 87') • Фарес Мохамед 83' • Роландо Ааронс 69' (Караччоло Антонио (69')
Запасные: Коппола Фердинандо • Бюхель Марсель • Сильвестри Марко • Петкович Бруно • Верде Даниэле • Феличоли Джанфилиппо • Беарцотти Энрико • Seung-Woo Lee • Данци Андреа
Краньо Алессио • Пизакане Фабио • Романья Филиппо • Кастан Леандро • Фараго Паоло • Ионице Артур • Барелла Николо • Падоин Симоне 74' (Коссу Андреа (74') • Ликояннис Хараламбос 11' (Мьянге Сенна (11') • Паволетти Леонардо • Сау Марко 35' 58' (Damir Ceter (58')
Запасные: Чигарини Лука • Джаннетти Никколо • Рафаэл Биттенкур • Кроста Лука • Калигара Фабрицио
08 апреля. Стадион «Марк-Антонио Бентегоди» (Верона).