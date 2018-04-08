Вакансии дня

Senior Frontend Developer

Куда: Timepad — сервис для организации событий и продажи электронных билетов.

Обязанности:

разрабатывать новые и улучшать существующие способы взаимодействия пользователя с сервисом TimePad;

внедрять новые технологии фронтенда;

искать узкие места, улучшать и оптимизировать все, что связано с клиентской частью системы.

Требования:

опыт работы в веб-разработке от 4 лет;

профильное высшее образование;

отличное знание HTML, CSS (включая HTML5 и CSS3), опыт разработки респонсивных и адаптивных сайтов, понимание тонкостей верстки под мобильные браузеры и под почтовые клиенты;

знакомство с одним или несколькими HTML-фреймворками (Bootstrap) и понимание их сильных и слабых сторон;

хорошее знание JavaScript и знакомство с jQuery;

знание TypeScript и понимание его преимуществ, знание Angular;

знание ES6 и react;

глубокое понимание того, как HTML-код становится веб-страницей на мониторе;

уметь работать с сетью — и это не только $.get () посылать;

умение работать с инструментами командной работы, включая очень хорошее понимание git;

общие познания в архитектуре ПО, алгоритмике, методиках разработки;

уверенное пользование командной строкой (работа идет на Mac, а на серверах используется Linux, преимущественно Debian);

умение настроить себе nginx, php-fpm и прочее не будет лишним;

умение оценивать сложность и сроки выполнения задач;

способность читать и писать на английском языке.

Условия:

полный рабочий день, индивидуальный график;

трудоустройство по ТК, белая зарплата;

интересные и непростые задачи;

отличные возможности профессионального роста;

молодая, веселая и дружная команда

уютный офис в 10 минутах пешком от м. Курская, рядом с Армой и садом имени Баумана;

все, что нужно для продуктивной работы (включая попугая, нерфганы, плюшевых нерп, гитару, печатную машинку, маску коня и многое другое);

чай-кофе-печеньки в офисе.

Резюме высылать на join@timepad.ru, а также приложить ссылку на профиль в любой социальной сети. Если есть примеры кода, аккаунт на github и прочее — тоже присылать.

Комьюнити-менеджер

Куда: Timepad.

Обязанности:

разработать и реализовывать стратегию создания комьюнити вокруг Timepad: продумать способы взаимодействия и мотивации для участников сообщества, активности (онлайн и офлайн);

формировать, а точнее даже растить амбассадоров бренда. Все коммуникации на соискателе, и он должны знать, как их выстроить. Если есть понимание, что, например, необходимо провести ивент для решения задач, то это возможно сделать совместно с пиар-менеджером;

разработать и отвечать за коммуникации и присутствие в социальных сетях (FB, VK, Telegram): подготовка публикаций по ранее согласованному плану, модерирование сообществ и упоминаний о бренде в социальных сетя;

планировать и настраивать рекламные кампании в социальных сетях для продвижения публикаций/сообществ: выбирать инструменты, отслеживать эффективность, оптимизировать планы. Необходимо иметь опыт работы как с большими бюджетами, так и с маленькими. Есть возможность заниматься рекламой совместно с контент-маркетологом;

взаимодействовать с командой маркетинга для повышения эффективности работы;

измерять эффективность своей работы, KPI и результаты формирования комьюнити.

Требования:

уметь использовать лучшие инструменты и практики (в том числе гифки, инфографики, видео-контент и прочее), для создания вирального контента. Понимать, как измерить свой успех: аналитика в соцсетях, Amplifr, Google Analytics, Яндекс. Метрика и прочее;

знать не только в теории, но и на практике, что такое комьюнити-менеджмент и как с его помощью решать бизнес-задачи;

любить общение, не пугаться, а наоборот, радоваться, когда вокруг много людей, уметь их организовать;

опыт работы на крупную компанию in-house или со стороны агентства, ну или много клевых проектов, которыми можно похвастаться;

хорошо дружить с текстами;

креатив ради креатива — не для соискателя, четко понимать взаимосвязь результатов своей работы с целями бизнеса;

много новых идей, готовность брать и делать.

Условия:

молодой и мобильный коллектив;

амбициозные цели;

уютный офис в 10 минутах пешком от м. Курская;

возможность быть в курсе самых классных событий города и бывать на них;

приятная зарплата, которая обсуждается лично;

трудоустройство по ТК, никаких «конвертов»;

полный рабочий день, возможен индивидуальный график;

пуфики в кабинете, чай-печеньки на кухне, попугай в клетке.

Резюме высылать на join@timepad.ru.

Интернет-маркетолог

Куда: Кофейный дом «ХОРСЪ» — компания-производитель кофе.

Обязанности:

создать и возглавить команду;

продвигать offline продукт {кофе Egoiste, Bushido, Today} в online среде всеми разумными способами;

работать с различными рекламными инструментами интернет маркетинга (в том числе и руками): контекстная реклама, медийная реклама, таргетированная реклама, работа с блогерами и прочее;

работать с инструментами веб-аналитики и инструментами работы с аудиториями;

быстро обучаться новым программным продуктам и направлениям;

принимать решения на основе данных, а иногда интуитивно.

Требования:

знание Google AdWord;

опыт в SMM;

умение управлять бюджетом и командой;

знание WEB-аналитики;

опыт ведения групп в социальных сетях;

работа с контекстной рекламой;

знание Google Analytics;

требуемый опыт работы: от 3 до 6 лет.

Условия работы:

полная занятость, полный день.

Резюме высылать Абашиной Анастасии по адресу anastasiya.abashina@horsgroup.com.

Программист 1C Куда: Кофейный дом «ХОРСЪ».

Обязанности:

сопровождение информационных систем на базе «1С:Предприятие 8.3»;

участие в проектной деятельности;

создание обменов между системами;

выявление и устранение ошибок.

Требования:

управляемые формы, веб-клиент;

компоновка данных;

написание документации и инструкций для пользователей;

работа с конфигурациями УТ 11, ЗУП 3.1, КА 2.0;

конвертация данных, обмен с внешними информационными системами: XML, XLS, web-сервисы, HTTP-сервисы;

знание дополнительных языков (C/C++, PHP, Java, C#) — как преимущество;

образование высшее техническое;

аналитический склад ума, системное мышление, внимательность, стрессоустойчивость, самостоятельность и ответственность, хорошие коммуникативные навыки и умение работать в команде;

желательно наличие аккаунта github (при наличии просьба указать ссылку);

требуемый опыт работы от 3 до 6 лет.

Условия:

полный рабочий день;

множество интересных задач;

работа в стабильной компании;

место работы м. Рижская.

Резюме высылать Абашиной Анастасии по адресу anastasiya.abashina@horsgroup.com.

Менеджер отдела корпоративных продаж

Куда: OneTwoTrip — сервис, в котором можно полностью спланировать путешествие: забронировать по специальным ценам апартаменты или номер в одном из отелей по всему миру, купить авиабилет или билет на поезд по России , СНГ и Европе.

Обязанности:

поиск клиентов, развитие клиентской базы (холодные звонки);

продажа b2b-продукта OneTwoTrip юридическим лицам по телефону (холодные звонки);

обработка входящих заявок по телефону и подведение клиентов к сделке;

обработка обращений клиентов, полученных из различных источников по услугам и сервисам OneTwoTrip;

встречи с потенциальными клиентами;

достижение поставленных целей по объему продаж.

Требования:

высшее профессиональное или неполное высшее образование;

опыт работы в области туризма или продажах B2B IT продуктов желателен;

опыт работы в продажах в активных продажах с холодной базой клиентов от 2 лет;

умение вести большое количество клиентов одновременно;

умение доводить сделки до конца;

грамотная устная и письменная речь;

нацеленность на результат;

клиентоориентированность.

Условия:

оформление согласно ТК РФ, ДМС;

зарплата от 60 000 до 90 000 на руки, бонусы и премии за результат;

ресурсы на реализацию смелых идей, идущих на пользу сервису;

работа по гибкому графику в одном из лучших офисов в центре Москвы

посещение профильных мероприятий, библиотека с хорошими книгами и обмен опытом с интересными людьми.

Менеджер партнерской программы

Куда: OneTwoTrip.

Обязанности:

разработка стратегии развития партнерской (аффилиатной) программы OneTwoTrip;

поиск и привлечение партнеров в партнерскую программу компании;

подключение новых партнеров;

поддержка партнеров и помощь в разрешении сложных ситуаций (звонки, переписка, онлайн-чат);

взаиморасчеты с партнерами;

аналитика fraud-активности со стороны партнеров;

выступление на конференциях и различных мероприятиях;

основной KPI — объем продаж через партнеров.

Требования:

опыт работы с партнерскими и CPA-сетями;

понимание fraud-механизмов в партнерских сетях;

высокий уровень самостоятельности и ответственности за свои задачи;

умение быстро реагировать на запросы партнеров.

Условия:

зарплата от 80 000 до 160 000 рублей на руки, оформление согласно ТК РФ, ДМС;

бонусы и премии за результат;

ресурсы на реализацию смелых идей, идущих на пользу сервису;

работа по гибкому графику в одном из лучших офисов в центре Москвы;

посещение профильных мероприятий, библиотека с хорошими книгами и обмен опытом с интересными людьми

Резюме высылать Екатерине Новиковой по адресу ekaterina.novikova@onetwotrip.com.

Инженер по автоматизации ‎тестирования / QA Engineer

Куда: OneTwoTrip.

Обязанности:

комплексное тестирование всех компонентов системы (фронт, бэкенд);

активное участие в цикле разработки;

ускорение процесса разработки за счет развития автоматического тестирования.

Требования:

понимание принципов построения и тестирования современного веб-приложения: из чего оно состоит, как работает, как это все можно проверять;

умение комплексно анализировать состояние продукта и желание разбираться в принципах работы компонентов;

опыт работы с инструментами диагностики веб приложений;

умение грамотно расставлять приоритеты в тестировании;

опыт в автоматизации тестирования API и Front-end;

желание работать с Ruby (опыт работы с Ruby ранее не критичен).

Условия:

ДМС;

зарплата от 75 000 до 120 000 рублей на руки, бонусы и премии за результат;

интересные и амбициозные задачи;

неограниченный профессиональный рост;

ресурсы на реализацию смелых идей, идущих на пользу сервису;

работа по гибкому графику в одном из лучших офисов Москвы рядом с метро «Проспект мира», «Цветной Бульвар», «Достоевская»;

посещение профильных мероприятий, библиотека с хорошими книгами и обмен опытом с интересными людьми.

Резюме высылать Екатерине Новиковой по адресу ekaterina.novikova@onetwotrip.com.

Разработчик JavaScript (Node.js Back-end)

Куда: OneTwoTrip.

Обязанности:

разработка нового и поддержка текущего функционала системы: система построена на стеке Nginx/React/Node.js/Riak/Redis.

Требования:

опыт разработки на JavaScript;

опыт разработки серверных приложений в среде Unix на каком-либо языке (python, ruby, php, nodejs);

понимание принципов построения масштабируемых систем, основные проблемы, пути решения;

Условия:

ДМС;

зарплата от 120 000 до 200 000 рублей на руки, бонусы и премии за результат;

интересные и амбициозные задачи;

неограниченный профессиональный рост и возможность работать с технической системой мирового уровня;

ресурсы на реализацию смелых идей, идущих на пользу сервису;

работа по гибкому графику в одном из лучших офисов Москвы рядом с метро «Проспект мира», «Цветной Бульвар», «Достоевская»;

посещение профильных мероприятий, библиотека с хорошими книгами и обмен опытом с интересными людьми.

Резюме высылать Екатерине Новиковой по адресу ekaterina.novikova@onetwotrip.com.

Контент-менеджер

Куда: стартап-компания «ТНОМЕР», которая продумывает решения удобного и фиксированного по цене ремонта под «ключ».

Обязанности:

создавать контент для социальных сетей (Facebook, Instagram, VK, OK);

общаться с пользователями в социальных сетях, на форумах и прочих сайтах в онлайн-пространстве;

участвовать в создании рекламных материалов;

участвовать в создании лендингов;

писать статьи, обзоры, создавать презентационные материалы;

участвовать в проведении мероприятий.

Требования:

требуемый опыт работы: 1–3 года;

иметь чувство прекрасного;

опыт создания тексто-графического контента для соцсетей, сайта, рекламных размещений;

легко, быстро и грамотно писать простые, понятные и интересные тексты в различных форматах;

понимание графических коммуникаций, опыт поиска изображений и видео;

понимание роли контента в интернет-маркетинге и продвижении продукта;

знание трендов контент-маркетинга;

опыт работы в графических редакторах будет преимуществом.

Условия:

«белая» заработная плата, уровень обсуждается на собеседовании;

все гарантии по ТК;

полная занятость, полный день, на территории работодателя;

график работы с 10.00 до 19.00, 5/2;

офис в шаговой доступности от м. Тульская;

перспективы карьерного и профессионального роста;

участие в амбициозном проекте с командой профессионалов.

Резюме высылать по адресу l.litvinova@tnomer.ru, без фото резюме рассматривается в последнюю очередь.

PR-менеджер в Event-практику

Куда: PR-агентство PR Partner

Обязанности:

PR-продвижение мероприятий (B2B, B2C);

взаимодействие с потенциальными и действующими клиентами (почта, телефон, личные встречи);

помощь руководителю в подготовке коммерческих предложений;

планирование, администрирование и контроль всех этапов реализации проектов;

взаимодействие со СМИ: приглашение на мероприятия, организация интервью, поиск и взаимодействие с информационными партнерами;

распространение пост-релизов, follow-up, мониторинг;

написание текстов различной сложности, в том числе, деловых писем (успешный опыт в сфере копирайтинга обязателен);

поиск информационных и бартерных партнеров и спонсоров событий;

подготовка отчетов по результатам работы;

оформление внутренней и внешней документации.

Дополнительные проекты:

организация мероприятий;

разработка концепции мероприятий, написание сценариев;

расчет бюджета события и контроль его поэтапного выполнения, подбор реквизита и необходимого персонала, поиск площадки;

взаимодействие с подрядчиками: артисты, типографии, фотографы и другие;

работа на площадке;

возможны командировки.

Требования:

успешный опыт реализации PR-проектов от 1,5 лет, желательно сфера b2c;

способность работать в условиях многозадачности;

навыки планирования и бюджетирования;

творческий подход к работе, энергичность, стремление к профессиональному развитию, стрессоустойчивость;

умение грамотно и легко излагать мысли как письменно, так и устно;

умение эффективно взаимодействовать с людьми;

креативное мышление, умение находить интересные решения;

ответственность, инициативность, любознательность, позитивное отношение к миру;

знание крупных компаний-клиентов, рекомендации от клиента или отзывы о проведенных проектах, как плюс;

знание английского обязательно (не ниже Upper Intermediate).

Условия:

офис ст. м. Таганская (5 минут от метро пешком), open space;

график работы: пн-пт, (09.00) 10.00 — (18.00) 19.00 (сотрудник выбирает сам удобный ему график);

оформление по ТК РФ с первого дня работы;

ДМС сразу после испытательного срока (3 месяца), 100% «белая» заработная плата, ежемесячные премии;

возможность профессионального роста, обучения, посещения профессиональных конференций и форумов, поездок на стажировку за рубеж (для свободно владеющих английским или другим языком);

корпоративная библиотека;

дружная команда.

Резюме высылать Анне Загумённой на почту: anna. z@prpartner.ru.

PR-специалист

Куда: московский бизнес инкубатор Global Innovation Labs.

Глобальная задача:

PR-поддержка деятельности компании Global Innovation Labs LLC в России и проводимых мероприятий (2 конференции, стажировки, семинары).

Обязанности:

разработка и реализация PR-стратегии компании;

подготовка пресс-релизов, статей, речей, а также информационных материалов для СМИ;

контакты с журналистами на ежедневной основе;

инициирование публикаций, интервью, обзоров;

обеспечение информационной активности компании и проектов;

мониторинг PR-активности конкурентов;

анализ эффективности PR-кампаний (количественные и качественные показатели), в том числе цитируемость, узнаваемость бренда, влияние на репутацию;

умение договариваться со СМИ о некоммерческом выходе материала (эфир, комментарии, авторская колонка);

поиск и поддержание контактов с инфопартнерами мероприятий;

поддержка социальных страниц компании и руководителя;

подбор копирайтеров;

взаимодействие с компаниями, которые занимаются продвижением сайтов и аккаунтов в социальных сетях.

Требования:

грамотная речь;

отличное знание ПК;

дружелюбность и коммуникабельность;

творчество, энтузиазм и креативность в решении рабочих задач.

Резюме высылать на адрес: np@innovationlabs.net.

Специалист по рекламе и PR Куда: Global Venture Alliance — частная экосистема развития инноваций, объединяющая площадки, акселерационные и образовательные программы, венчурные и благотворительные фонды.

Обязанности:

ведение корпоративных аккаунтов GVA в соц.сетях;

ведение аккаунтов проектов в соц.сетях;

составление контент-планов, медиа-планов и PR стратегии для GVA и проектов;

создание контента/копирайтинг и визуальных элементов;

проведение рекламных кампаний;

работа с инфо-партнерами и СМИ;

составление отчетов о проделанной работе.

Требования:

опыт создания и ведения групп в социальных сетях;

опыт проведения рекламных кампаний в соц.сетях;

опыт работы со СМИ и инфо-партнерами;

навыки работы в графических редакторах (навыки видеомонтажа тоже приветствуются);

Upper intermediate B2+, свободный английский язык будет преимуществом;

опыт работы в инновационной/венчурной отрасли приветствуется

Условия:

работа в офисе GVA HUB в БЦ «Протон технопарк», 5 минут от метро Краснопресненская, рядом с Трехгорной мануфактурой и видом на Белый дом;

полная занятость, 5/2, 10:00-19:00;

ЗП зависит от опыта и компетенций соискателя.

Откликнуться на вакансию можно на сайте HeadHunter.