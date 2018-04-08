Вакансии дня 

Senior Frontend Developer
Куда: Timepad — сервис для организации событий и продажи электронных билетов.
Обязанности:
разрабатывать новые и улучшать существующие способы взаимодействия пользователя с сервисом TimePad;
внедрять новые технологии фронтенда;
искать узкие места, улучшать и оптимизировать все, что связано с клиентской частью системы.
Требования:
опыт работы в веб-разработке от 4 лет;
профильное высшее образование;
отличное знание HTML, CSS (включая HTML5 и CSS3), опыт разработки респонсивных и адаптивных сайтов, понимание тонкостей верстки под мобильные браузеры и под почтовые клиенты;
знакомство с одним или несколькими HTML-фреймворками (Bootstrap) и понимание их сильных и слабых сторон;
хорошее знание JavaScript и знакомство с jQuery;
знание TypeScript и понимание его преимуществ, знание Angular;
знание ES6 и react;
глубокое понимание того, как HTML-код становится веб-страницей на мониторе;
уметь работать с сетью — и это не только $.get () посылать;
умение работать с инструментами командной работы, включая очень хорошее понимание git;
общие познания в архитектуре ПО, алгоритмике, методиках разработки;
уверенное пользование командной строкой (работа идет на Mac, а на серверах используется Linux, преимущественно Debian);
умение настроить себе nginx, php-fpm и прочее не будет лишним;
умение оценивать сложность и сроки выполнения задач;
способность читать и писать на английском языке.
Условия:
полный рабочий день, индивидуальный график;
трудоустройство по ТК, белая зарплата;
интересные и непростые задачи;
отличные возможности профессионального роста;
молодая, веселая и дружная команда
уютный офис в 10 минутах пешком от м. Курская, рядом с Армой и садом имени Баумана;
все, что нужно для продуктивной работы (включая попугая, нерфганы, плюшевых нерп, гитару, печатную машинку, маску коня и многое другое);
чай-кофе-печеньки в офисе.
Резюме высылать на join@timepad.ru, а также приложить ссылку на профиль в любой социальной сети. Если есть примеры кода, аккаунт на github и прочее — тоже присылать.
Комьюнити-менеджер
Куда: Timepad.
Обязанности:
разработать и реализовывать стратегию создания комьюнити вокруг Timepad: продумать способы взаимодействия и мотивации для участников сообщества, активности (онлайн и офлайн);
формировать, а точнее даже растить амбассадоров бренда. Все коммуникации на соискателе, и он должны знать, как их выстроить. Если есть понимание, что, например, необходимо провести ивент для решения задач, то это возможно сделать совместно с пиар-менеджером;
разработать и отвечать за коммуникации и присутствие в социальных сетях (FB, VK, Telegram): подготовка публикаций по ранее согласованному плану, модерирование сообществ и упоминаний о бренде в социальных сетя;
планировать и настраивать рекламные кампании в социальных сетях для продвижения публикаций/сообществ: выбирать инструменты, отслеживать эффективность, оптимизировать планы. Необходимо иметь опыт работы как с большими бюджетами, так и с маленькими. Есть возможность заниматься рекламой совместно с контент-маркетологом;
взаимодействовать с командой маркетинга для повышения эффективности работы;
измерять эффективность своей работы, KPI и результаты формирования комьюнити.
Требования:
уметь использовать лучшие инструменты и практики (в том числе гифки, инфографики, видео-контент и прочее), для создания вирального контента. Понимать, как измерить свой успех: аналитика в соцсетях, Amplifr, Google Analytics, Яндекс. Метрика и прочее;
знать не только в теории, но и на практике, что такое комьюнити-менеджмент и как с его помощью решать бизнес-задачи;
любить общение, не пугаться, а наоборот, радоваться, когда вокруг много людей, уметь их организовать;
опыт работы на крупную компанию in-house или со стороны агентства, ну или много клевых проектов, которыми можно похвастаться;
хорошо дружить с текстами;
креатив ради креатива — не для соискателя, четко понимать взаимосвязь результатов своей работы с целями бизнеса;
много новых идей, готовность брать и делать.
Условия:
молодой и мобильный коллектив;
амбициозные цели;
уютный офис в 10 минутах пешком от м. Курская;
возможность быть в курсе самых классных событий города и бывать на них;
приятная зарплата, которая обсуждается лично;
трудоустройство по ТК, никаких «конвертов»;
полный рабочий день, возможен индивидуальный график;
пуфики в кабинете, чай-печеньки на кухне, попугай в клетке.
Резюме высылать на join@timepad.ru.
Интернет-маркетолог
Куда: Кофейный дом «ХОРСЪ» — компания-производитель кофе.
Обязанности:
создать и возглавить команду;
продвигать offline продукт {кофе Egoiste, Bushido, Today} в online среде всеми разумными способами;
работать с различными рекламными инструментами интернет маркетинга (в том числе и руками): контекстная реклама, медийная реклама, таргетированная реклама, работа с блогерами и прочее;
работать с инструментами веб-аналитики и инструментами работы с аудиториями;
быстро обучаться новым программным продуктам и направлениям;
принимать решения на основе данных, а иногда интуитивно.
Требования:
знание Google AdWord;
опыт в SMM;
умение управлять бюджетом и командой;
знание WEB-аналитики;
опыт ведения групп в социальных сетях;
работа с контекстной рекламой;
знание Google Analytics;
требуемый опыт работы: от 3 до 6 лет.
Условия работы:
полная занятость, полный день.
Резюме высылать Абашиной Анастасии по адресу anastasiya.abashina@horsgroup.com.
Программист 1C Куда: Кофейный дом «ХОРСЪ».
Обязанности:
сопровождение информационных систем на базе «1С:Предприятие 8.3»;
участие в проектной деятельности;
создание обменов между системами;
выявление и устранение ошибок.
Требования:
управляемые формы, веб-клиент;
компоновка данных;
написание документации и инструкций для пользователей;
работа с конфигурациями УТ 11, ЗУП 3.1, КА 2.0;
конвертация данных, обмен с внешними информационными системами: XML, XLS, web-сервисы, HTTP-сервисы;
знание дополнительных языков (C/C++, PHP, Java, C#) — как преимущество;
образование высшее техническое;
аналитический склад ума, системное мышление, внимательность, стрессоустойчивость, самостоятельность и ответственность, хорошие коммуникативные навыки и умение работать в команде;
желательно наличие аккаунта github (при наличии просьба указать ссылку);
требуемый опыт работы от 3 до 6 лет.
Условия:
полный рабочий день;
множество интересных задач;
работа в стабильной компании;
место работы м. Рижская.
Резюме высылать Абашиной Анастасии по адресу anastasiya.abashina@horsgroup.com.
Менеджер отдела корпоративных продаж
Куда: OneTwoTrip — сервис, в котором можно полностью спланировать путешествие: забронировать по специальным ценам апартаменты или номер в одном из отелей по всему миру, купить авиабилет или билет на поезд по России, СНГ и Европе.
Обязанности:
поиск клиентов, развитие клиентской базы (холодные звонки);
продажа b2b-продукта OneTwoTrip юридическим лицам по телефону (холодные звонки);
обработка входящих заявок по телефону и подведение клиентов к сделке;
обработка обращений клиентов, полученных из различных источников по услугам и сервисам OneTwoTrip;
встречи с потенциальными клиентами;
достижение поставленных целей по объему продаж.
Требования:
высшее профессиональное или неполное высшее образование;
опыт работы в области туризма или продажах B2B IT продуктов желателен;
опыт работы в продажах в активных продажах с холодной базой клиентов от 2 лет;
умение вести большое количество клиентов одновременно;
умение доводить сделки до конца;
грамотная устная и письменная речь;
нацеленность на результат;
клиентоориентированность.
Условия:
оформление согласно ТК РФ, ДМС;
зарплата от 60 000 до 90 000 на руки, бонусы и премии за результат;
ресурсы на реализацию смелых идей, идущих на пользу сервису;
работа по гибкому графику в одном из лучших офисов в центре Москвы;
посещение профильных мероприятий, библиотека с хорошими книгами и обмен опытом с интересными людьми.
Резюме высылать Екатерине Новиковой по адресу ekaterina.novikova@onetwotrip.com.
Менеджер партнерской программы
Куда: OneTwoTrip.
Обязанности:
разработка стратегии развития партнерской (аффилиатной) программы OneTwoTrip;
поиск и привлечение партнеров в партнерскую программу компании;
подключение новых партнеров;
поддержка партнеров и помощь в разрешении сложных ситуаций (звонки, переписка, онлайн-чат);
взаиморасчеты с партнерами;
аналитика fraud-активности со стороны партнеров;
выступление на конференциях и различных мероприятиях;
основной KPI — объем продаж через партнеров.
Требования:
опыт работы с партнерскими и CPA-сетями;
понимание fraud-механизмов в партнерских сетях;
высокий уровень самостоятельности и ответственности за свои задачи;
умение быстро реагировать на запросы партнеров.
Условия:
зарплата от 80 000 до 160 000 рублей на руки, оформление согласно ТК РФ, ДМС;
бонусы и премии за результат;
ресурсы на реализацию смелых идей, идущих на пользу сервису;
работа по гибкому графику в одном из лучших офисов в центре Москвы;
посещение профильных мероприятий, библиотека с хорошими книгами и обмен опытом с интересными людьми
Резюме высылать Екатерине Новиковой по адресу ekaterina.novikova@onetwotrip.com.
Инженер по автоматизации тестирования / QA Engineer
Куда: OneTwoTrip.
Обязанности:
комплексное тестирование всех компонентов системы (фронт, бэкенд);
активное участие в цикле разработки;
ускорение процесса разработки за счет развития автоматического тестирования.
Требования:
понимание принципов построения и тестирования современного веб-приложения: из чего оно состоит, как работает, как это все можно проверять;
умение комплексно анализировать состояние продукта и желание разбираться в принципах работы компонентов;
опыт работы с инструментами диагностики веб приложений;
умение грамотно расставлять приоритеты в тестировании;
опыт в автоматизации тестирования API и Front-end;
желание работать с Ruby (опыт работы с Ruby ранее не критичен).
Условия:
ДМС;
зарплата от 75 000 до 120 000 рублей на руки, бонусы и премии за результат;
интересные и амбициозные задачи;
неограниченный профессиональный рост;
ресурсы на реализацию смелых идей, идущих на пользу сервису;
работа по гибкому графику в одном из лучших офисов Москвы рядом с метро «Проспект мира», «Цветной Бульвар», «Достоевская»;
посещение профильных мероприятий, библиотека с хорошими книгами и обмен опытом с интересными людьми.
Резюме высылать Екатерине Новиковой по адресу ekaterina.novikova@onetwotrip.com.
Разработчик JavaScript (Node.js Back-end)
Куда: OneTwoTrip.
Обязанности:
разработка нового и поддержка текущего функционала системы: система построена на стеке Nginx/React/Node.js/Riak/Redis.
Требования:
опыт разработки на JavaScript;
опыт разработки серверных приложений в среде Unix на каком-либо языке (python, ruby, php, nodejs);
понимание принципов построения масштабируемых систем, основные проблемы, пути решения;
Условия:
ДМС;
зарплата от 120 000 до 200 000 рублей на руки, бонусы и премии за результат;
интересные и амбициозные задачи;
неограниченный профессиональный рост и возможность работать с технической системой мирового уровня;
ресурсы на реализацию смелых идей, идущих на пользу сервису;
работа по гибкому графику в одном из лучших офисов Москвы рядом с метро «Проспект мира», «Цветной Бульвар», «Достоевская»;
посещение профильных мероприятий, библиотека с хорошими книгами и обмен опытом с интересными людьми.
Резюме высылать Екатерине Новиковой по адресу ekaterina.novikova@onetwotrip.com.
Контент-менеджер
Куда: стартап-компания «ТНОМЕР», которая продумывает решения удобного и фиксированного по цене ремонта под «ключ».
Обязанности:
создавать контент для социальных сетей (Facebook, Instagram, VK, OK);
общаться с пользователями в социальных сетях, на форумах и прочих сайтах в онлайн-пространстве;
участвовать в создании рекламных материалов;
участвовать в создании лендингов;
писать статьи, обзоры, создавать презентационные материалы;
участвовать в проведении мероприятий.
Требования:
требуемый опыт работы: 1–3 года;
иметь чувство прекрасного;
опыт создания тексто-графического контента для соцсетей, сайта, рекламных размещений;
легко, быстро и грамотно писать простые, понятные и интересные тексты в различных форматах;
понимание графических коммуникаций, опыт поиска изображений и видео;
понимание роли контента в интернет-маркетинге и продвижении продукта;
знание трендов контент-маркетинга;
опыт работы в графических редакторах будет преимуществом.
Условия:
«белая» заработная плата, уровень обсуждается на собеседовании;
все гарантии по ТК;
полная занятость, полный день, на территории работодателя;
график работы с 10.00 до 19.00, 5/2;
офис в шаговой доступности от м. Тульская;
перспективы карьерного и профессионального роста;
участие в амбициозном проекте с командой профессионалов.
Резюме высылать по адресу l.litvinova@tnomer.ru, без фото резюме рассматривается в последнюю очередь.
PR-менеджер в Event-практику
Куда: PR-агентство PR Partner
Обязанности:
PR-продвижение мероприятий (B2B, B2C);
взаимодействие с потенциальными и действующими клиентами (почта, телефон, личные встречи);
помощь руководителю в подготовке коммерческих предложений;
планирование, администрирование и контроль всех этапов реализации проектов;
взаимодействие со СМИ: приглашение на мероприятия, организация интервью, поиск и взаимодействие с информационными партнерами;
распространение пост-релизов, follow-up, мониторинг;
написание текстов различной сложности, в том числе, деловых писем (успешный опыт в сфере копирайтинга обязателен);
поиск информационных и бартерных партнеров и спонсоров событий;
подготовка отчетов по результатам работы;
оформление внутренней и внешней документации.
Дополнительные проекты:
организация мероприятий;
разработка концепции мероприятий, написание сценариев;
расчет бюджета события и контроль его поэтапного выполнения, подбор реквизита и необходимого персонала, поиск площадки;
взаимодействие с подрядчиками: артисты, типографии, фотографы и другие;
работа на площадке;
возможны командировки.
Требования:
успешный опыт реализации PR-проектов от 1,5 лет, желательно сфера b2c;
способность работать в условиях многозадачности;
навыки планирования и бюджетирования;
творческий подход к работе, энергичность, стремление к профессиональному развитию, стрессоустойчивость;
умение грамотно и легко излагать мысли как письменно, так и устно;
умение эффективно взаимодействовать с людьми;
креативное мышление, умение находить интересные решения;
ответственность, инициативность, любознательность, позитивное отношение к миру;
знание крупных компаний-клиентов, рекомендации от клиента или отзывы о проведенных проектах, как плюс;
знание английского обязательно (не ниже Upper Intermediate).
Условия:
офис ст. м. Таганская (5 минут от метро пешком), open space;
график работы: пн-пт, (09.00) 10.00 — (18.00) 19.00 (сотрудник выбирает сам удобный ему график);
оформление по ТК РФ с первого дня работы;
ДМС сразу после испытательного срока (3 месяца), 100% «белая» заработная плата, ежемесячные премии;
возможность профессионального роста, обучения, посещения профессиональных конференций и форумов, поездок на стажировку за рубеж (для свободно владеющих английским или другим языком);
корпоративная библиотека;
дружная команда.
Резюме высылать Анне Загумённой на почту: anna. z@prpartner.ru.
PR-специалист
Куда: московский бизнес инкубатор Global Innovation Labs.
Глобальная задача:
PR-поддержка деятельности компании Global Innovation Labs LLC в России и проводимых мероприятий (2 конференции, стажировки, семинары).
Обязанности:
разработка и реализация PR-стратегии компании;
подготовка пресс-релизов, статей, речей, а также информационных материалов для СМИ;
контакты с журналистами на ежедневной основе;
инициирование публикаций, интервью, обзоров;
обеспечение информационной активности компании и проектов;
мониторинг PR-активности конкурентов;
анализ эффективности PR-кампаний (количественные и качественные показатели), в том числе цитируемость, узнаваемость бренда, влияние на репутацию;
умение договариваться со СМИ о некоммерческом выходе материала (эфир, комментарии, авторская колонка);
поиск и поддержание контактов с инфопартнерами мероприятий;
поддержка социальных страниц компании и руководителя;
подбор копирайтеров;
взаимодействие с компаниями, которые занимаются продвижением сайтов и аккаунтов в социальных сетях.
Требования:
грамотная речь;
отличное знание ПК;
дружелюбность и коммуникабельность;
творчество, энтузиазм и креативность в решении рабочих задач.
Резюме высылать на адрес: np@innovationlabs.net.
Специалист по рекламе и PR Куда: Global Venture Alliance — частная экосистема развития инноваций, объединяющая площадки, акселерационные и образовательные программы, венчурные и благотворительные фонды.
Обязанности:
ведение корпоративных аккаунтов GVA в соц.сетях;
ведение аккаунтов проектов в соц.сетях;
составление контент-планов, медиа-планов и PR стратегии для GVA и проектов;
создание контента/копирайтинг и визуальных элементов;
проведение рекламных кампаний;
работа с инфо-партнерами и СМИ;
составление отчетов о проделанной работе.
Требования:
опыт создания и ведения групп в социальных сетях;
опыт проведения рекламных кампаний в соц.сетях;
опыт работы со СМИ и инфо-партнерами;
навыки работы в графических редакторах (навыки видеомонтажа тоже приветствуются);
Upper intermediate B2+, свободный английский язык будет преимуществом;
опыт работы в инновационной/венчурной отрасли приветствуется
Условия:
работа в офисе GVA HUB в БЦ «Протон технопарк», 5 минут от метро Краснопресненская, рядом с Трехгорной мануфактурой и видом на Белый дом;
полная занятость, 5/2, 10:00-19:00;
ЗП зависит от опыта и компетенций соискателя.
Откликнуться на вакансию можно на сайте HeadHunter.