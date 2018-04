Коэн об отношениях России и США: «Мы в опасности»

Stephen Cohen on Russia relations: " [@POTUS'] statement that it's essential to cooperate with Russia is the truth. And every American should support that and not attack him for trying to do it, because he's our safety wall between disaster. " @IngrahamAngle pic.twitter.com/zS92mlyrbB

— Fox News (@FoxNews) April 7, 2018

​"Мы в опасности. Я бы сказал, в самой большой опасности в том, что касается России, со времен Карибского кризиса. Идет новая холодная война, и это не шутка. И она намного опаснее предыдущей", — отметил он.

По его словам, Трамп, возможно, в итоге придерживается более жесткой политики по отношению к России, чем Барак Обама . Однако важно то, что он стремится к диалогу — в частности, по таким вопросам, как борьба с международным терроризмом или гонка вооружений.

"Если он поднимает трубку, звонит и предлагает переговоры, те, кто его критикует, называют это изменой", — сказал Коэн, отметив, что из-за Росии позиции Трампа под угрозой.

Однако вместо того, чтобы подвергать американского президента нападкам за желание сотрудничать с Россией, каждый американец должен поддерживать его, подытожил Коэн, назвав Трампа «предохранительным клапаном», защищающим нас от бедствия.

Коэн и раньше отмечал, что ему не нравятся многие решения Трампа, однако высказывался в пользу его желания наладить отношения с Москвой. Он также резко критиковал американские СМИ, которые, на его взгляд, способствуют распространению русофобии.