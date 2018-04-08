Не уследил — виновен

Работодателей могут обязать следить за иностранцами, принятыми на работу в российские компании. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Государственной думы . Таким образом, на нанимателя ложится вся ответственность за соблюдение мигрантами сроков пребывания в стране и целей визита.

Может быть, давно пора бы? А то радушная Москва того и гляди со дня на день станет условной столицей государств бывшего СССР. Для приезжих из ближнего зарубежья Златоглавая видится таким недостижимым раем с довольно лояльным законодательством, заоблачными зарплатами и бесконечным числом рабочих мест. Должности, на которые — чего греха таить — российские студенты-первокурсники смотрят с презрением, иностранцами, приехавшими в поисках лучшей жизни, разбираются на «ура». А потом, прикормленные, выхоленные и позабывшие о сроках действия визы, под шумок они так и остаются.

А ведь остаются-то потому, что разрешают. Потому что сообщить о нарушении закона просто некому. Потому что обрадованные низкими запросами сотрудников работодатели готовы закрывать глаза на просроченные документы и не столь уж серьезные, по мнению простых обывателей, огрехи бюрократии. И ведь им-то ничего за это не будет. «Ну, начальник, не уследил, обманули», — вот вам и идеальное оправдание.

Мигранты едут, в первую очередь, за работой. Так кому, как не работодателям, нести за них ответственность? Да, немало российских граждан чтят и помнят старую пословицу: «Закон, что дышло: куда повернул — туда и вышло». Так, быть может, пора снижать маневренность? Не время ли перестать перекладывать ответственность на всех вокруг и, наконец, четко обозначить, кто будет являться гарантом исполнения иностранцами установленных правительством требований?

Кому-то может даже показаться, что не столь уж тяжко преступление. Подумаешь, живет с просроченной визой. Не убил ведь никого, не ограбил. Да и вообще, россияне всегда гостеприимством славились. Один-два нелегала — это еще не трагедия, не спорю. Зато один-два десятка тысяч — уже катастрофа. Потому что проконтролировать их поток будет невозможно. Потому что отследить их деятельность — и противоправную в том числе тоже — станет все труднее. Да, в конце концов, потому что своим же рабочих мест не достанется.

По-человечески понять работодателя, прикрывающего нарушающего правила пребывания в стране мигранта, можно: зачем переплачивать коренному москвичу с запросами на страховку и количество нулей в зарплате, когда можно выгодно договориться с иностранцем? А вот по закону — нельзя. По здравому смыслу — нельзя. И по принципу создания правового общества с безукоризненно функционирующей законодательной системой — нельзя. Потому что если разрешено нарушать хотя бы один закон — то чем другие лучше?