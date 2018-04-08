Колония «Полярная сова»: как сидят пожизненно осужденные

ИК №18 «Полярная сова» — одна из пяти российских колоний особого режима, где содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы, это самое дальнее в географическом отношении МЛС такого рода в стране.

Где расположена «Полярная сова»

Кто и за что там содержится

Денис Евсюков. Согласно приказу Минюста РФ , лимит наполнения «Полярной совы» немногим более тысячи мест. Сюда входит и количество заключенных, помещенных на строгий режим (450 человек), и стоместная колония-поселение. Особый режим, установленный для «пожизненников», в колонии действует почти 13 лет — именно с 2005 года ИК № 18 была перепрофилирована под нахождение данного контингента. Свое неофициальное название колония получила из-за скульптуры полярной совы, расположенной на территории исправительного учреждения. По данным УФСИН РФ, лимит «пожизненников» в колонии — 464 человека. В действительности на сегодняшний день там содержится около 400 осужденных к пожизненному лишению свободы. Это серийные убийцы, террористы и иные особо опасные преступники. В «Полярной сове», к примеру, сидят печально известные «битцевский маньяк» Александр Пичушкин и бывший начальник царицынского ОВД

Как они там сидят