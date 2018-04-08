Максим Ильяхов рассказал, как сформулировать миссию компании

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О том, что абстрактные ценности бесполезны для компаний, говорили многие, в том числе основатель Facebook Марк Цукерберг . Максим Ильяхов, создатель сервиса «Главред» и редактор Дизайн-бюро Артема Горбунова объяснил, как сформулировать миссию, чтобы она приносила пользу компании.

По словам Ильяхова, никаких общих правил для того, чтобы обозначить миссию, не существует, но определиться с тем, для кого ее формулируют, все-таки необходимо. Первый и самый бесперспективный вариант — миссия ради миссии: «Например, в книге об успехе написали, что у компании должна быть миссия — отлично, составляем». Если руководство не понимает, для чего компании нужна миссия, формулировать ее нужно как угодно.

максим ильяхов

создатель «Главреда»

«Чтобы сотрудникам было легко принимать решения, девиз должен быть применимым в жизни. Мало просто сказать «Клиентское счастье» или «Делать мир лучше». Нужно объяснить, как эти принципы влияют на повседневную работу. […] Важно, чтобы миссия или девиз не остался безжизненной абстракцией.

И наоборот: плохо, когда внутренний девиз не только непонятен, но и по факту невыполним. Например, девиз компании: «Для нас главное — ваше развитие», — но компания никак это развитие не поощряет. Нет ни льгот на обучение, ни программы внутреннего развития. То есть компания что-то заявляет, а по факту не делает. Чтобы в этой ситуации влиять на работу сотрудников, нужны жёсткие инструменты пропаганды, одним девизом не отделаться».

Третий вариант — миссия для клиентов, и здесь тоже важна конкретика, пишет Ильяхов. Из формулировки, выбранной руководством, должно быть ясно, что компания способна решать определенные проблемы. Поэтому абстрактное «Наша миссия — развитие человека и человечества» не зацепит клиента, а конкретное «Мы работаем, чтобы наши клиенты строили карьеру и создавали семьи за границей» — зацепит.

Последний вариант — миссия для руководителя. Он подходит в тех случаях, когда руководитель вручную управляет многими процессами, и миссия становится руководством к действия для него и сотрудников.

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Ранее Ильяхов рассказывал о корпоративных блогах. Создатель «Главреда» объяснял, зачем компании нужен блог, на каком этапе развития его лучше заводить и какие задачи нужно ставить перед его редакторами и авторами.

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