В Финляндии из железнодорожной цистерны вытекли тонны опасного вещества

Более 50 тысяч литров метил-трет-бутилового эфира попало в окружающую среду из-за схода с рельс железнодорожной цистерны в Восточной Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Финляндии.

Авария произошла в субботу в районе Мянтюхарью. По предварительной версии, причиной ЧП стал излом тележки одной из 50 российских цистерн, из которых был сформирован состав. В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов между станциями Хиллосенсальми и Мянтюхарью было остановлено. На месте работают экологи, спасатели, представители железнодорожной компании.

Как отмечают пожарные, вещество крайне ядовито и может оказать негативное воздействие на окружающую среду.