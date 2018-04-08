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В Финляндии из железнодорожной цистерны вытекли тонны опасного вещества
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В Финляндии из железнодорожной цистерны вытекли тонны опасного вещества 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Мир24
Более 50 тысяч литров метил-трет-бутилового эфира попало в окружающую среду из-за схода с рельс железнодорожной цистерны в Восточной Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Финляндии.
Авария произошла в субботу в районе Мянтюхарью. По предварительной версии, причиной ЧП стал излом тележки одной из 50 российских цистерн, из которых был сформирован состав. В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов между станциями Хиллосенсальми и Мянтюхарью было остановлено. На месте работают экологи, спасатели, представители железнодорожной компании.
Как отмечают пожарные, вещество крайне ядовито и может оказать негативное воздействие на окружающую среду.
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