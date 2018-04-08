Беспрецедентный шаг: Генпрокуратура раскроет документы по делам Березовского и Литвиненко

В том числе будут раскрыты факты о том, что Березовский незаконно получил британский вид на жительство.

По словам Чайки, Генпрокуратура в понедельник, 9 апреля, проведет брифинг для журналистов, в ходе которого предаст гласности все материалы расследований.

«Все эти обстоятельства, кстати, подтверждены и британскими правоохранительными органами, но власти Великобритании замалчивают и искажают их. Мы пойдем на беспрецедентный шаг и обнародуем копии отдельных документов из переписки с МВД Великобритании, в том числе и с Терезой Мэй , которая в тот период возглавляла министерство внутренних дел», — заявил генпрокурор в эфире телеканала НТВ

В частности, отметил Чайка, все эти материалы прямо указывают на то, что Лондон знал о ложном характере заявлений Березовского на счет якобы готовящегося на него покушения в России, однако все равно предоставили ему статус беженца. Также британские правоохранители знали об угрозе жизни Литвиненко, однако не предприняли мер для его защиты.