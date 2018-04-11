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Благодатный огонь из Иерусалима передали верующим Югры
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Благодатный огонь из Иерусалима передали верующим Югры 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Сургут привезут частичку Благодатного огня из Иерусалима. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел прибудет со святыней в пятницу.
Как сообщает Сургутская трибуна, в 9:00 в соборе Преображения Господня состоится торжественная служба. Там соберутся практически все священники Сургута и Сургутского района, а это порядка 40 человек.
Огонь из Иерусалима перевозят в специальной пасхальной лампаде, которая способна выдержать даже перепады давления во время полета. В этом году святыню спецрейсом доставили сначала в Екатеринбург, затем на автомобиле — в Ханты-Мансийск. По традиции священники передают огонь верующим с помощью свечей.
Помимо главного собора вечером в пятницу митрополит побывает в Храме Всех святых, в земле сибирской просиявших (на территории «Старого Сургута»), в субботу — Святителя Николая Чудотворца (в районе Черного мыса) и Святителя Луки (возле травматологии), а в воскресенье — в женском монастыре (микрорайон ПИКС).
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