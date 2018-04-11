Благодатный огонь из Иерусалима передали верующим Югры

Как сообщает Сургутская трибуна, в 9:00 в соборе Преображения Господня состоится торжественная служба. Там соберутся практически все священники Сургута и Сургутского района, а это порядка 40 человек.

Огонь из Иерусалима перевозят в специальной пасхальной лампаде, которая способна выдержать даже перепады давления во время полета. В этом году святыню спецрейсом доставили сначала в Екатеринбург , затем на автомобиле — в Ханты-Мансийск . По традиции священники передают огонь верующим с помощью свечей.

Помимо главного собора вечером в пятницу митрополит побывает в Храме Всех святых, в земле сибирской просиявших (на территории «Старого Сургута»), в субботу — Святителя Николая Чудотворца (в районе Черного мыса) и Святителя Луки (возле травматологии), а в воскресенье — в женском монастыре (микрорайон ПИКС).