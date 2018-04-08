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Виртуальный билборд напротив Кремля, Москва: на картах Google написали «Быть геем — нормально»
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Виртуальный билборд напротив Кремля, Москва: на картах Google написали «Быть геем — нормально» 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
На Красной площади напротив Кремля появился виртуальный билборд с цитатой «Быть геем — нормально». Видно огромный плакат только на  Google Maps, и это часть акции журналистов против цензуры и ущемления прав, которая носит название
Billboards Beyond Borders
В рамках акции в ряде городов с помощью Google Maps разместили огромные плакаты с цитатами погибших, арестованных или как-либо еще наказанных журналистов из Москвы, Нью-Йорка, Стамбула, Бангкока, а также с Мальты и из Зимбабве.
"Billboards Beyond Borders — это акция для журналистов и тех, кого заставили замолчать из-за цензуры. Людей, чьи мнения привели к цензуре, наказанию, а в некоторых случаях даже смерти", — цитирует
"Бумага"
заявление организации «Репортеры без границ».
Цитату на Красной площади подписали именем Александра Сутурина. Главного редактора газеты «Молодой Дальневосточник» оштрафовали на 50 тысяч рублей за интервью с учителем, которого уволили, узнав о его гомосексуальности.
Россия упоминается и еще в одном виртуальном билборде —
в Нью-Йорке. «Россия выиграла для тебя Белый дом, Дональд Трамп», — гласит плакат. Как указывают «Репортеры без границ», автор высказывания — Ребекка Букуолтер-Поза — понесла весьма умеренный ущерб: президент Трамп просто забанил ее в своем Twitter.
А вот журналистка и активист из Индии Гаури Ланкеш заплатила за свои высказывания жизнью: ее застрелили у собственного дома в сентябре 2017 года. Ее цитату разместили на одном из перекрестков в  Бангалоре: «С женщинами не должны обращаться как с созданиями второго сорта».
В России пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних запрещена законом. Страна традиционно занимает места
на дне  мирового рейтинга свободы прессы.
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