Виртуальный билборд напротив Кремля, Москва: на картах Google написали «Быть геем — нормально»

На Красной площади напротив Кремля появился виртуальный билборд с цитатой «Быть геем — нормально». Видно огромный плакат только на Google Maps, и это часть акции журналистов против цензуры и ущемления прав, которая носит название

Billboards Beyond Borders

Нью-Йорка, Стамбула, В рамках акции в ряде городов с помощью Google Maps разместили огромные плакаты с цитатами погибших, арестованных или как-либо еще наказанных журналистов из Москвы Бангкока , а также с Мальты и из Зимбабве

"Billboards Beyond Borders — это акция для журналистов и тех, кого заставили замолчать из-за цензуры. Людей, чьи мнения привели к цензуре, наказанию, а в некоторых случаях даже смерти", — цитирует

"Бумага"

заявление организации «Репортеры без границ».

Цитату на Красной площади подписали именем Александра Сутурина. Главного редактора газеты «Молодой Дальневосточник» оштрафовали на 50 тысяч рублей за интервью с учителем, которого уволили, узнав о его гомосексуальности.

Россия упоминается и еще в одном виртуальном билборде —

в Нью-Йорке. «Россия выиграла для тебя Белый дом, Дональд Трамп », — гласит плакат. Как указывают «Репортеры без границ», автор высказывания — Ребекка Букуолтер-Поза — понесла весьма умеренный ущерб: президент Трамп просто забанил ее в своем Twitter.

А вот журналистка и активист из Индии Гаури Ланкеш заплатила за свои высказывания жизнью: ее застрелили у собственного дома в сентябре 2017 года. Ее цитату разместили на одном из перекрестков в Бангалоре : «С женщинами не должны обращаться как с созданиями второго сорта».

В России пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних запрещена законом. Страна традиционно занимает места

на дне мирового рейтинга свободы прессы.