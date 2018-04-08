Самара празднует Христово Воскресенье 

Богослужение началось с крестного хода. Со свечами и хоругвями верующие обошли вокруг храма, после чего митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий отслужил пасхальную полуночницу, утреню и божественную литургию.
Вместе с жителями губернии участие в богослужении приняли глава региона Дмитрий Азаров, председатель губернской думы Виктор Сазонов, члены областного правительства.
Пришедшие в собор люди признаются, что с нетерпением ждали этого дня. «Это самый главный праздник всех христиан. Пасха означает, что мир будет жить и все будет хорошо. Я всегда встречаю этот праздник с молитвой и слезами радости», — говорит москвичка Ольга Александрова. В Самару она приехала ухаживать за больной мамой и при первой возможности посещает храм.
Галина Красильникова пришла в собор с семилетней дочерью Дашей. «У меня православная семья и я хочу, чтобы мой ребенок с раннего детства приобщался Святых Христовых тайн и чувствовал радость этого великого дня, — рассказывает девушка. — В своей жизни я всегда уповаю на Бога — и в минуты счастья, и во время болезней и скорбей. Поэтому Пасха — мой любимый праздник, который невозможно ничем заменить».
После окончания службы верующие задержались в храме в ожидании благодатного огня, привезенного из Иерусалима. Его доставили в Покровский в пятом часу утра. От церковной свечи самарцы зажигали лампады, чтобы унести частичку священного пламени к себе домой.