Красный июль и фиолетовый выходной. Как менялся календарь в нашей стране

Что может быть стабильнее календаря? После марта настанет апрель, после весны — лето, после пятницы — суббота… Так будет всегда. И всегда так было. А вот и нет — не всегда. В смысле — было не всегда. Люди очень даже могут менять календарь — и структуру, и названия отдельных частей.

Когда-то на территории нашей страны знали всего три времени года, не ведали никаких мартов и апрелей, а неделя состояла вовсе не из семи дней. На русский способ подсчета дней, месяцев и лет повлияли три великих события — принятие православия, петровская европеизация и октябрьская революция. «Вечерка» вспоминает, какие новшества закрепились, а какие отмерли. КРЕЩЕНИЕ РУСИ: ДА БУДУТ ЯНВАРЬ И СУББОТА

Про древний славянский календарь сохранилось очень мало сведений. Кое-что ученым удалось почерпнуть из болгарских и древнерусских летописей и житийной литературы, на некоторые размышления наводят рисунки на откопанной археологами керамике. Наконец, помогает изучение фольклора, диалектов, а также и языков и традиций соседних народов. Скорее всего, до принятия Русью христианства (988 год) времен года было три, а неделя состояла из пяти дней. А вот то, что месяцы назывались иначе — об этом можно говорить с уверенностью.

Реформа вызывала неприязнь не только у монархиста Хворобьева и не только по идейным соображениям: несмотря на то, что выходных в году прибавилось, такой вечно скользящий график усложнял и общественную, и личную жизнь (попробуйте спланировать выходной, если у всех членов семьи он приходится на разные дни!). Тем не менее у некоторых находились аргументы в защиту нового порядка, причем именно отсутствие общего для всей страны выходного объявлялось благом. В замечательном комментарии Юрия Щеглова «Романы Ильфа и Петрова: Спутник читателя» (М., 2009) приводятся хвалебные цитаты из прессы 1929 — 1930 годов: реформа уничтожила «скучное, серое, бездельное воскресенье», благодаря ей «страна пребывает в постоянном бодрствовании». Переход на новый календарь совпал с очередным обострением антирелигиозной кампании в СССР, и пресса охотно славила все, что изменяло старый уклад, покоившийся на религиозной традиции.

Жизнь в режиме пятидневок со скользящим графиком оказалась недолгой: видимо, он все-таки был очень неудобен. Но возвращаться к старому не стали, а с 1 декабря 1931 года перешли на компромиссный вариант: шестидневный цикл — пять рабочих дней и один фиксированный, общий для всех выходной. Сегодня об этом напоминает фильм Григория Александрова «Волга-Волга» (1938): в титрах к нему встречаются «первый день шестидневки», «второй день шестидневки». Возврат к семидневной рабочей неделе с одним фиксированным выходным (воскресеньем) произошел только после Указа Президиума Верховного совета СССР от 26 июня 1940 года. Эта реформа календаря оказалась в нашей стране на сегодняшний момент последней. ЛЮБОПЫТНО