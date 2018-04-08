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РФ добивается от Британии выдачи 61 россиянина по обвинению в экономических преступлениях
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РФ добивается от Британии выдачи 61 россиянина по обвинению в экономических преступлениях 

ТАСС 28 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ с 2002 года добивается выдачи Великобританией 61 человека, которые обвиняются или осуждены в России за экономические преступления, сумма ущерба от действий этих лиц превышает полтриллиона рублей. Об этом заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка в воскресенье в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.
"С 2002 года в Великобританию нами направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Причем сумма ущерба составляет более чем полтриллиона рублей. Это только прямой ущерб. Масштаб выведенных за границу средств значительно выше", — сказал он.
Чайка отметил, что многим обвиняемым в РФ россиянам «будет весьма затруднительно» объяснить происхождение своих активов после недавно принятого в Великобритании закона о декриминализации имущества.
"Мы надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу «грабь награбленное». То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните — это деньги наши", — заключил Чайка.
В прошлом году в Великобритании был принят закон о «криминальных финансах» (Criminal Finances Act), который предусматривает введение в действие «ордера на богатство неустановленного происхождения». Данный правовой инструмент позволяет властям требовать от владельцев объяснения происхождения любых подозрительных активов стоимостью более £50 тыс. (более $70 тыс.). Власти имеют право арестовать собственность, если владелец не может доказать легальность происхождения доходов.
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