Как евреи в 1903 году хотели создать Израиль в Уганде

В течение многих веков евреи чаяли обрести собственное государство. В качестве пристанища они рассматривали не только Землю обетованную, но и другие места планеты, например, Восточную Африку.

Переселение по-английски

14 августа 1903 года британское правительство сделало Сионистской организации официальное предложение о создании автономного еврейского поселения в Британской Восточной Африке на территории Кении , носившей название Уганда (не путать с современным государством Уганда).

Эта идея возникла годом ранее на встрече одного из лидеров сионизма Теодора Герцля и британского банкира Натана Ротшильда, а позднее была обговорена с секретарем по делам колоний Джозефом Чемберленом.

Согласно разработанному плану, внутреннее управление поселением должно было быть автономным, но верховная власть — принадлежать британскому правительству. Границы территории еврейского государства не обговаривались и должны были быть установлены после консультации с британскими экспертами и заключения специальной комиссии Сионистской организации, которая планировала изучить место предполагаемого поселения. [С-BLOCK]

Британские чиновники и банкиры мотивировали эту идею желанием помочь еврейскому народу, страдающему от погромов в Европе. Однако, по сей видимости, Великобритания в первую очередь руководствовалась стремлением привлечь в Восточную Африку профессиональную рабочую силу и капитал для экономического развития региона.

Были у Лондона и другие резоны. Недавно закончилась англо-бурская война и британские власти были заинтересованы в том, чтобы поселить на территории «черной Африки» цивилизованных белых жителей и упростить для себя решение вопроса противостояния с местными народами.

Впрочем, благородную идею помощи не следует полностью сбрасывать со счетов. Несмотря на то, что в Британии евреи также подвергались дискриминации, как и в континентальной Европе, английский антисемитизм был все же сдержаннее и терпимее. А в некоторых аристократических и литературных кругах викторианской Англии даже культивировались доброжелательно-романтические чувства к евреям.

Мечты Герцля

Основатель Всемирной сионистской организации Теодор Герцль как никто другой болезненно реагировал на любые проявления антисемитизма. Его до глубины души возмущало, как публика культурной столицы Европы — Парижа может выкрикивать «смерть евреям!» и тому подобные лозунги. Особенно острым вопрос о спасение восточноевропейского еврейства стал в дни Христианской Пасхи 1903 года, когда разразился кровавый погром в Кишиневе

Усилившиеся антисемитские настроения в Европе на рубеже XIX-XX веков и рассеяние евреев бежавших от притеснения из России окончательно убедили Герцля в необходимости создания еврейской автономии.

Несмотря на существенные разногласия Герцля с другими лидерами Сионистской организации Оскаром Мармореком и Максом Нордау, сходились они в одном: евреям нужно собственное независимое государство. А вот вопрос о его месторасположении продолжал оставаться дискуссионным.

Доктор Герцль пытался разъяснить суть британского проекта и свою позицию: «Уганда — не конец сионизма, Уганда — только узловая станция, сборный пункт для Израиля на пути к Сиону. История Израиля собирается повторить в Уганде самое себя. Разве Африке впервые служить евреям этапом к переходу в землю обетованную? Вспомните патриарха Иосифа и землю Гесем». [С-BLOCK]

Далеко не все евреи поддержали идею переселения в Африку, хотя ее преимущества видели даже представители других национальностей. К примеру, русский прозаик Александр Амфитеатров писал: «Чудесно там, право! И пальмы, и море, и даже жирафы!». Он доказывал своему другу ребе Нухиму, что Палестина не в состоянии прокормить евреев, если сионистское движение примет гораздо больший масштаб.

«Палестина — камень и песок, одичалые горы, запущенные степи, тощие реки, безлесье, отвратительное побережье, солончаки, малярия, бедуины, саранча… Вы задохнётесь в этой банке с песком хуже, чем даже в вашей злосчастной черте оседлости», — аргументировал Амфитеатров.

По мнению историков, Герцль, продвигавший план еврейской автономии, имел в этом и собственный интерес, который, прежде всего, заключался в установлении тесных связей с британским правительством. Официальный Лондон мог бы оказаться полезным в осуществлении переселения и обустройства евреев на новых территориях, а в перспективе усилил бы позиции Сионистской организации на переговорах о создании еврейского государства в Эрец-Исраэле.

В конечном итоге, мотивы Герцля были преимущественно стратегическими: создание так называемого «убежища на ночь» — Nachtasy, что не составляло отклонения от Базельской программы (принята на 1-м Сионистском конгрессе), предусматривавшей публичное правовое убежище евреев в Палестине.

Раввин Берл Вайн отмечал, что для Герцля сионизм был не религиозной идеей или ветвью еврейской истории и традиции, а новым прагматическим подходом к решению проблемы еврейского страдания. Поэтому Уганда была приемлема, как любая возможная территория.

Раздор

План Уганды был предоставлен Герцлем на 6-м Сионистском конгрессе в августе 1903 года. План вызваложесточенные дебаты. В ходе конгресса большинство российских членов Исполнительного комитета Сионистской организации вручили Герцлю заявление о своем несогласии с планом и покинули зал заседаний.

Но в конечном итоге план был поддержан 295 голосами (против высказалось 178, воздержалось 132). По итогам конгресса в Уганду была отправлена комиссия, которая должна была оценить перспективы создания еврейской автономии в Африке. Однако споры на этом не закончились, что ставило под угрозу единство сионистского движения.

В октябре 1903 года противники плана Уганды на Харьковской конференции объединились в группировку Ционей Цион («Сионисты Сиона»), лидерами которой стали российские евреи-хасиды Иехиэль Членов и Менахем Усышкин. Герцль отказался принять делегацию, направлявшуюся к нему с ультиматумом, требовавшим отречься от плана Уганды. Однако на неофициальной встрече с представителями оппозиции Герцль все же сумел убедить их, что он намерен продолжать добиваться признания права евреев на поселение в Палестине, что спасло Сионистскую организацию от окончательного раскола. [С-BLOCK]

На заседании Исполнительного комитета 11 апреля 1904 года между конфликтующими сторонами было достигнуто примирение. К этому времени вернулась еврейская комиссия из Уганды, признавшаятерриторию для расселения негодной. Кроме этого, к плану Уганды охладело и британское правительство.

Споры вокруг плана переселения евреев в Восточную Африку все же стоили сионистскому движению целостности. Так, организацию покинул известный писатель Исраэль Зангвилл и создал собственное движение территориализма. Вышли из организации и многие сионисты России.

В июле 1905 года, незадолго до 7-го Сионистского конгресса, который должен был окончательно решить вопрос об Уганде, Теодор Герцль скоропостижно скончался от сердечного приступа.

Только Эрец-Исраэль

После смерти Герцля идеи его продолжили жить. Израэл Зангвилл, выдвинувший лозунг «земля без народа для народа без земли», и дальше рассматривал возможность создания еврейской автономии в любом месте планеты. Следующие несколько десятилетий он пытался основать еврейское государство в Австралии , Африке и Северной Америке.

Любопытно отметить, что накануне Второй мировой войны в Польше в рамках предполагаемой польской колонизации Мадагаскара возникло движение по переселению евреев на этот остров. С началом войны уже Третий рейх не без влияния британской угандийской программы разрабатывал план принудительного переселения всех евреев из Европы на Мадагаскар.

На 7-м Сионистском конгрессе план переселения евреев в Уганду на основании отрицательного заключения комиссии, направленной в Восточную Африку, был окончательно отвергнут. Делегаты конгресса приняли резолюцию, гласившую, что, «согласно Базельской программе, Сионистская организация должна содействовать поселению евреев только в Эрец-Исраэль». Говорят, что незадолго до своей смерти и сам Теодор Герцль произнес: «Палестина — единственная страна, где наш народ может обрести покой».