Сотни верующих пришли на утреннюю службу в Троицкий собор в Щелкове

Православные христиане сегодня отмечают Светлую Пасху. Утренняя служба во всех храмах началась с колокольного перезвона, приветствуя благую весть о воскрешении Христа. На утреннюю службу в Троицкий собор в Щелкове пришли сотни верующих, большинство из которых не смогли присутствовать на Всенощном бдении. В основном это семьи с маленькими детьми, а также те, кто работал в ночную смену.

Утренняя служба не такая долгая, но такая же торжественная, как и ночная. Храм украшен свежими цветами, а богослужение ведется по особому пасхальному чину. Царские врата останутся открытыми всю светлую пасхальную неделю — в знак того, что своей смертью Христос открыл людям дорогу в царствие небесное. Сегодня в течение всего дня во всех храмах можно освятить куличи и крашеные яйца. Многие сразу после службы отправляются к родственникам, чтобы встретить праздник Пасхи в кругу семьи.

Светлое Христово Воскресение является главным праздником христиан, потому что на нем зиждется вся наша вера. Это своего рода фундамент, что отличает христиан — вера в воскресение. Эта вера меняет всю жизнь человека, это определенный взгляд на события, определенное восприятие мира и восприятие человека. Сегодня во всех храмах мы слышали эту радостную весть, что Христос Воскрес, что он с нами все дни до скончания века. Эта радость наполняет сердца людей, это событие возрождает людей к новой жизни

Пасхальное богослужение отличается особой торжественностью, радостью. Очень много песнопений, много раз поется «Христос Воскресе». Все службы Светлой седьмицы отличаются особой торжественностью. После каждой литургии совершается крестный ход, добавил он и призвал всех людей приобщиться к этой радости, в том числе через участие в богослужении.