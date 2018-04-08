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Управление федерального казначейства по Псковской области подвело итоги работы за 2017 года
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Управление федерального казначейства по Псковской области подвело итоги работы за 2017 года 

Псковская губерния 17 минут назад
4-5 апреля прошло расширенное заседание коллегии Управления федерального казначейства по Псковской области, на котором были подведены итоги деятельности УФК за 2017 год и основные направления деятельности на 2018 год. В заседании принял участие главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, представители администрации, прокуратуры, УМВД, УФНС региона, отделения Северо-Западного главного управления ЦБ РФ и Псковской таможни. С вступительным словом к присутствующим обратился руководитель УФК Дмитрий Губин, который подвёл итоги года, его заместитель Маргарита Каретник рассказала о выполнении плана контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере за прошлый год, а начальник отдела информационных систем Сергей Ледовой прокомментировал изменения в нормативные затраты на обеспечение функций территориальных органов Федерального казначейства, утверждённых приказом от 19 декабря 2017 года: этот приказ установил новые формулы по расчёту нормативных затрат.5 апреля начальник административно — финансового отдела Александр Коровецкий рассказал о нюансах работы сотрудников удаленных рабочих мест в ППО Landocs (программная платформа для управления контентом и электронного документооборота), а также о предназначении электронной почты OutLook. Кроме того, начальник отдела внутреннего контроля Татьяна Комарова рассказала участникам заседания о мероприятях по управлению внутренними казначейскими рисками.
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