Он преувеличил доказательства вины России

Новые неясности вокруг доказательств Бориса Джонсона по поводу причастности России к отравлению в Солсбери усиливают дипломатическую напряженность.

«Легитимные вопросы, задаваемые нами, игнорировать невозможно», — заявил вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров , как сообщает информационное агентство AFP.

Заявление последовало за несколько часов до того, как Совет Безопасности ООН собрался на заседание по просьбе России, чтобы обсудить дело с использованием нервно-паралитического яда в Солсбери в Великобритании , где бывший советско-российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта.

Заседание в Нью-Йорке состоялось уже после того, как номер Klassekampen был сдан вчера в печать.

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА В ОЗХО

Настроение на заседании Исполкома Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге в среду, созванном по просьбе России, было весьма ядовитым.

Предложение Москвы об участии в расследования, которое ОЗХО ведет в Солсбери, поддержки не получило, и голосование с всей очевидностью продемонстрировало, что холодная война просочилась в ОЗХО уже давно.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обвинил Россию в том, что она «преследует только одну цель», а именно «скрыть истину и вызвать у общественного мнения замешательство». Он утверждал, что «мировое сообщество еще раз проанализировало тактику и одержало решительную победу над попытками России направить правильный международный процесс по ложному пути», по словам Reuters

Японии и Южной Кореи. Голосование отражает иную картину: 15 стран проголосовали против российского предложения, которое британцы охарактеризовали как «извращение». США и Великобритания получили поддержку, вероятно, десяти европейских стран, а также Австралии

Иран, Алжир, Судан и Пять стран голосовали вместе с Россией: Китай Азербайджан . Целых 17 стран от участия в голосовании воздержались, а трое из 41 членов блистали отсутствием на заседании, сообщает Reuters.

Российский представитель в ОЗХО, Александр Шульгин , заранее предупредил, что российские власти не признают отчет ОЗХО в случае, если Россия не примет участия в расследовании.

Ранее Лавров обвинил Великобританию в нарушении Конвенции о химическом оружии от 1997 года и процедур ОЗХО, связанных с доступом к исследованию и сроками.

РАЗНОГЛАСИЯ ПО СИРИИ

Для ОЗХО характерны разногласия и по поводу расследования атак с использованием отравляющих газов в Сирии, последней из которых стала газовая атака в Хан-Шейхуне 4 апреля прошлого года. Этот город был под контролем союзника Аль-Каиды Хайат Тахрир аш-Шам (обе — террористические организации, запрещены в РФ, — прим. ред.).

ОЗХО в Сирии никогда не была, но сделала вывод, заключавшийся в том, что режим Асада использовал нервно-паралитический газ зарин, на основании материалов, предоставленных Турцией и исследованных в Портон Дауне, исследовательской лаборатории британского Министерства обороны

Когда Москве, требовавшей проверить истинность расследования, не удалось получить поддержку, она проголосовала против продления мандата ОЗХО в Сирии.

БРИТАНСКАЯ РАЗВЕДКА

Лаборатория Портон Даун оказалась в центре внимания в том числе и благодаря Борису Джонсону. В среду Министерство иностранных дел в Лондоне бросило все силы на то, чтобы удалить все более ранние сообщения Джонсона в Twitter.

Он не только обвинил Джереми Корбина в том, что тот играет в «русские игры», он внес свою лепту и в травлю прессой лидера лейбористов — пресса обвиняет Корбина в том, что он на побегушках у президента Владимира Путина . Джонсон заявил также, что Портон Даун, якобы, локализовал место происхождения нервно-паралитического газа «новичок», который, якобы, был применен в Солсбери, заявив, что это Россия.

Эту ложь можно видеть на видео в интервью с Deutsche Welle , в котором Джонсон заявляет, что получил информацию непосредственно из Портон Дауна.

Руководитель Центра, Гари Эйткенхед (Gary Aitkenhead), подчеркнул, что лаборатория в Портон Даун не доказала, что нервно-паралитический яд, который, по их мнению, и есть «новичок», из России. С этим предположением выступила британская разведка, пишет газета The Times

Многие в Лейбористской партии сейчас критически относятся к безапелляционным заявлениям Джонсона. Дайан Эббот (Diane Abbott), теневой министр внутренних дел лейбористов, по словам Channel 4, заявила, что не понимает, откуда тот почерпнул свою информацию. Советник от лейбористов Крис Ферлонг (Chris Furlong) попросил премьер-министра Терезу Мэй отправить Джонсона в отставку за вранье.

Гернот Эрлер (Gernot Erler), уполномоченный правительства Германии по отношениям с Россией, заявил вчера, по словам информационного агентства NTB, что новая информация «не соответствует тому, что рассказывали британские политики». Это усиливает давление на Великобританию с требованием предоставить дополнительные доказательства, указывающие на Москву.

НОВИЧОК

Советский химик Вил Мирзаянов отметился на всех каналах. Он — главный источник, обладающий информацией о производстве «Новичка». Он был связан с Государственным научно-исследовательским институтом органической химии и технологии в Шиханах недалеко от приволжского города Саратова до того, как его уволили в 1992 года за разглашении секретной информации о программе, связанной с химическим оружием.

Сейчас 83-летний Мирзаянов проживает в Принстоне в Нью-Джерси, где он вязан с Ратгерским университетом.

Мирзаянов считает, что за всем этим стоит лично Путин, но есть сомнения в том, что он знает об объекте для производства химического орудия в Нукусе , который сегодня находится в Узбекистане , а не в России.

Бывший посол Великобритании в Узбекистане, Крейг Мюррей (Craig Murray), уволенный со своего поста из-за своих многочисленных протестов против отсутствия реакции на его сообщения о жестоких пытках, применяемых режимом Ислама Каримова , пишет, что он сам присутствовал при уничтожении этого объекта, — причем не русскими, а американцами.

Накануне пасхи Мюррей написал, что «что получил сейчас подтверждения от заслуживающего доверия источника в британском МИД, о том, что ученые в Портон Дауне не состоянии идентифицировать нервно-паралитический газ как газ российского производства», и что исследователи, работающие в лаборатории, подверглись давлению.

МНОГИЕ СТРАНЫ

Бывший инспектор по вооружениям Джерри Смит заявил каналу Channel 4:

«Я не могу представить себе, что Россия — единственная страна, обладающая технологией для производства «новичка».

«Если кто-то хочет гарантировать себе защиту от яда, о котором идет речь, и химическая структура которого есть даже в интернете, можно представить себе, что это, очевидно, мера безопасности».

Другими словами, США и другие государства могли заполучить «новичка» в свои лаборатории, чтобы быть в состоянии обнаружить нервно-паралитический яд, включая и Портон Даун.

Норвежский аналитик Йёрн Сильехолм (Jørn Siljeholm), занимающийся исследованием рисков в американском аналитическом центре Omnis, заявил то же самое в телепрограмме Dagsnytt 18 в среду. Израильское интернет-издание Debka, связанное со спецслужбами, пишет, что доступ к нервно-паралитическому яду могли иметь по меньшей мере 20 стран.

Мюррей, помимо прочего, ссылается в своем блоге на отчеты Робина Блэка, руководителя Detection Laboratory в Портон Дауне, который в «Создании, истории использования и свойствах химических средств ведения войны» (Development, Historical Use and Properties of Chemical Warfare Agents) в 2016 году писал, что вокруг «новичка» существует много неясных моментов, с которыми у консультативного научного совета ОЗХО возникло много проблем еще в 2013 году.

«КРАСНАЯ ЧЕРТА»

Ложь Джонсона заставляет вспомнить о лжи, за которой стояли президент США Джордж Буш , на пару с премьер-министром Великобритании Тони Блэром , по поводу наличия у Саддама Хуссейна оружия массового поражения.