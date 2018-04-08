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Максим Галкин рассказал о серьезной подставе со стороны Кристины Орбакайте
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Максим Галкин рассказал о серьезной подставе со стороны Кристины Орбакайте 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
За кулисами одного из сборных концертов Максим Галкин рассказал журналистам, что, когда начинал свою артистическую карьеру, чувствовал себя на сцене крайне неуверенно. Тогда ему дала дельный совет Светлана Моргунова — легендарный диктор советского телевидения. Она предложила после каждого номера низко кланяться зрителям — почти до самого пола. И однажды ее совет помог.
«Раньше нам, артистам, было легче, — поделился Галкин. — Когда я начинал в 1994 году, пародистов было мало, а кого пародировать — много. Мы могли на одном Лещенко лет десять стричь бабло. И ничего не нужно было особенно придумывать, потому что артисты в те время были яркие! А сейчас что? Когда пошли «Один в один», «Точь-в-точь», страшно даже стало. Таня Буланова вышла, которая всю жизнь была нашим хлебом, и стала изображать саму себя, хотя пела Натали. Сейчас одна надежда на Ольгу Бузову. Ей-богу: у нее и форма, и содержание. Винокур вряд ли ее уже изобразит по физиологическим параметрам, а я еще могу.
Максим также рассказал об одном курьезе, который произошел с ним прямо на сцене. «Как-то я пародировал Кристину Орбакайте, когда она еще не была моей дочкой, — вспомнил Галкин. — Ее песня „Май“, предполагала танцевальные движения. Я изобразил несколько па, которыми славятся выступления Кристины, и вдруг услышал треск — у меня распоролись штаны».
Штаны распоролись буквально от пояса до причинного места. Чтобы оценить масштаб бедствия, Максим вспомнил уроки Моргуновой о низких поклонах. А поклонившись, смог рассмотреть, насколько все критично, — пишет sobesednik.ru.
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