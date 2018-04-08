Максим Галкин рассказал о серьезной подставе со стороны Кристины Орбакайте 

За кулисами одного из сборных концертов Максим Галкин рассказал журналистам, что, когда начинал свою артистическую карьеру, чувствовал себя на сцене крайне неуверенно. Тогда ему дала дельный совет Светлана Моргунова — легендарный диктор советского телевидения. Она предложила после каждого номера низко кланяться зрителям — почти до самого пола. И однажды ее совет помог.
«Раньше нам, артистам, было легче, — поделился Галкин. — Когда я начинал в 1994 году, пародистов было мало, а кого пародировать — много. Мы могли на одном Лещенко лет десять стричь бабло. И ничего не нужно было особенно придумывать, потому что артисты в те время были яркие! А сейчас что? Когда пошли «Один в один», «Точь-в-точь», страшно даже стало. Таня Буланова вышла, которая всю жизнь была нашим хлебом, и стала изображать саму себя, хотя пела Натали. Сейчас одна надежда на Ольгу Бузову. Ей-богу: у нее и форма, и содержание. Винокур вряд ли ее уже изобразит по физиологическим параметрам, а я еще могу.
Максим также рассказал об одном курьезе, который произошел с ним прямо на сцене. «Как-то я пародировал Кристину Орбакайте, когда она еще не была моей дочкой, — вспомнил Галкин. — Ее песня „Май“, предполагала танцевальные движения. Я изобразил несколько па, которыми славятся выступления Кристины, и вдруг услышал треск — у меня распоролись штаны».
Штаны распоролись буквально от пояса до причинного места. Чтобы оценить масштаб бедствия, Максим вспомнил уроки Моргуновой о низких поклонах. А поклонившись, смог рассмотреть, насколько все критично, — пишет sobesednik.ru.