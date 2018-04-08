Власти Москвы разработают нормативы для велосипедистов

Власти российской столицы разрабатывают нормативы для передвижения велосипедистов, передает ФАН.

Обэтом сообщила глава проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ольга Мальцева

"Это не только правила дорожного движения, какие-то расширения возможностей и безопасного нахождения велосипедистов на дороге, но и правила проектирования", — заявила она в ходе общественных слушаний «Велосипедное будущее Москвы».

Существующие правила, по ее словам, имеют «нерасширенный характер», целью работы является приход к «качественной и высокоуровневой среде», а также интеграция велосипедистов в систему общественного транспорта.

В департаменте также хотят расширить сеть велосипедных станций и создать новые виды проката.

По словам Мальцевой, власти расширили бесплатный провоз велосипедов в наземном транспорте и разрешили допуск велосипедистов на выделенные полосы.