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Власти Москвы разработают нормативы для велосипедистов
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Власти Москвы разработают нормативы для велосипедистов 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Власти российской столицы разрабатывают нормативы для передвижения велосипедистов, передает ФАН.
Обэтом сообщила глава проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ольга Мальцева.
"Это не только правила дорожного движения, какие-то расширения возможностей и безопасного нахождения велосипедистов на дороге, но и правила проектирования", — заявила она в ходе общественных слушаний «Велосипедное будущее Москвы».
Существующие правила, по ее словам, имеют «нерасширенный характер», целью работы является приход к «качественной и высокоуровневой среде», а также интеграция велосипедистов в систему общественного транспорта.
В департаменте также хотят расширить сеть велосипедных станций и создать новые виды проката.
По словам Мальцевой, власти расширили бесплатный провоз велосипедов в наземном транспорте и разрешили допуск велосипедистов на выделенные полосы.
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