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Ереван превращается в город без барьеров
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Ереван превращается в город без барьеров 

Мир24 1 час назад
В Ереване разбивают парки, прокладывают дороги и устанавливают пандусы. Власти города улучшают инфраструктуру. В самом сердце столицы Армении доделывают большой «зеленый» проект. Три гектара земли превращаются в благоустроенный сквер с кафе, аттракционами и зоной отдыха, передает корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц.
«За счет парков и скверов в этом году площадь зеленых зон увеличится на десять гектаров. По обе стороны от меня два парка — мы ведем их реконструкцию», — говорит первый заместитель мэра Еревана Камо Ареян.
Реконструируют и дороги. Основная задача — избавить центр от пробок. На объездной магистрали — она соединит спальный район Давидашен и город Аштарак — готовятся к укладке асфальта. Закончить строительство этого участка дороги «Север-Юг» планируют в декабре.
«Это будет большое облегчение для нас. Движение в центре значительно разгрузится. Это объездная дорога. Чтобы поехать в Аштарак, не придется заезжать в центр», — говорит водитель Вардан Бадалян.
Работы по благоустройству идут повсеместно. Ремонтники заботятся в первую очередь о комфортном передвижении людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками, установили пандусы. Обещают, что дальше будет еще лучше.
«Нам удобно передвигаться. Я могу сказать, что по сравнению с Москвой вполне соизмеримо. В Москве удобно с коляской», — говорит туристка из России Антонина Соболева.
Чтобы денег хватило на все новые проекты, решили идти по пути экономии. Старое освещение заменили современными энергосберегающими лампами. Затраты на электричество тут же сократились почти на 60%.
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