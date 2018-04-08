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Мертвые дельфины с резаными ранами обнаружены в бухте Севастополя
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Мертвые дельфины с резаными ранами обнаружены в бухте Севастополя 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
В Севастополе местные жители нашли на берегу мертвых дельфинов. На коже животных были обнаружены следы от сетей и многочисленные резаные раны, сообщил корреспондент «360».
Прибывшие в бухту
волонтеры-экологи
выясняют причину гибели дельфинов. После осмотра они будут отправлены на экспертизу в лабораторию. Некоторые местные жители предполагают, что гибель морских обитателей может быть на совести человека.
Дельфины были небольшие, их было двое — мальчик и девочка, они лежали недалеко друг от друга. У девочки был отрезан хвост, распорот живот и торчал плавничок, было понятно, что это дело рук человеческих
Наталья Федорова, местная жительница.
Эти небольшие дельфины относятся к виду так называемых азовок, которые распространены в Черном море. Местные рыбаки утверждают: подобные случаи, к сожалению, бывают. Дельфины попадают в рыболовные сети, в попытке выбраться запутываются в них и задыхаются.
Скорее всего, они попали в рыбацкие сети и задохнулись, не имея возможности выбраться на поверхность. Рыбаки вынимали сети и выбросили их в море, очень жаль, что один из погибших дельфинов была беременная самка, детеныш погиб
Андрей Меркулов, рыбак.
С такой версией причины гибели азовок согласился научный руководитель севастопольского дельфинария. Он рассказал, что во избежание подобных случаев рыбаки могут пользоваться либо гидролокационными отпугивателями, либо использовать специальную нить для сетей, которая отражает гидроакустический сигнал дельфинов. Однако, по мнению рыбака Александра Меркулова, небольшие компании, которые занимаются ловлей рыбы, применять эти способы на практике вряд ли будут
из-за  цены.
За популяцией дельфинов в Черном море тщательно следят ученые. На местной научной станции есть специальный флот, который исследует акваторию и не оставляет без внимания любые случаи гибели морских обитателей.
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