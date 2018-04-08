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Алексей Мосин: депутаты смотрят не в Конституцию, а на начальство
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Алексей Мосин: депутаты смотрят не в Конституцию, а на начальство 

Уральский меридиан 49 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России УрФУ, председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН Алексей Геннадьевич Мосин об информационной повестке региона:
Два самых важных события минувшей недели в Екатеринбурге тесно связаны между собой: 2 апреля прошел массовый митинг протеста горожан против намеченной областными властями отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга, а на следующий день Законодательное собрание Свердловской области отменило эти выборы. Закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга уже подписал губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев.
До сих пор идут споры о том, сколько горожан пришло на митинг. Цифры называются самые разные — от трех до десяти тысяч человек. Но дело не в цифрах, а в том, что на митинг пришли активные граждане, озабоченные судьбой города, отстаивающие свои конституционные права избирать и быть избранными. Участники митинга вправе были считать, что их голос должен быть услышан законодателями области.
Голос этот не был услышан. Депутаты ЗССО абсолютным большинством голосов (42 «за», 4 «против», воздержавшихся нет) сразу в трех чтениях приняли новый закон. Народных избранников не смутило то, что, согласно Конституции РФ, муниципальная власть не входит в систему государственной власти России, а принятый Госдумой в 2014 году закон, позволяющий им отменять выборы мэров городов и муниципальных образований, не отменяет действующей конституции, нормы которой имеют приоритет. Если бы они перед голосованием заглянули в текст главы 8 («Местное самоуправление») Основного закона страны, то обнаружили бы, что «местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления» (ст. 130, п. 2), а «структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно» (ст. 131, п. 1). Но депутаты ЗССО смотрят не в Конституцию, а на свое начальство, каковым является для них губернатор. Теперь они хотят, чтобы новый глава Екатеринбурга, назначенный по их воле, так же смотрел на них.
Что же будет дальше? Можно предположить, что, с большой долей вероятности, выборы мэра Екатеринбурга уже в сентябре этого года пройдут по новой, навязываемой городу схеме: новоизбранные депутаты Гордумы выберут нового мэра из числа предложенных им кандидатур. Такой глава города никак не будет зависеть от его жителей, и фактически муниципальная власть в Екатеринбурге окажется встроенной в систему государственной власти, что прямо противоречит Конституции. Но у горожан есть возможность обжаловать принятое решение в нескольких инстанциях, включая Конституционный суд РФ и Европейский суд по правам человека.
Использовано изображение: скриншот, видеозапись e1.ru, выступление депутата ЗССО Андрея Жуковского: «депутаты — переходный вид от человека к ангелу»
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