Сергей Собянин поздравил москвичей со светлым праздником Пасхи 

Об этом столичный градоначальник сообщил в своём микроблоге Twitter.
Поздравляю христиан со светлым праздником Пасхи! Пусть этот день принесет всем нам радость, спокойствие и мир.
pic.twitter.com/0Bs2jzhX51
— Сергей Собянин (@MosSobyanin)
April 7, 2018
В Москве минувшей ночью богослужения
прошли
в 496 храмах и 15 монастырях Русской православной церкви, девяти старообрядческих храмах и двух храмах других православных деноминаций. Праздничные службы во многих храмах продолжатся и сегодня.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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