Ещё
Сергей Собянин поздравил москвичей со светлым праздником Пасхи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Собянин поздравил москвичей со светлым праздником Пасхи 

Москва меняется 41 минуту назад
Фото: Москва меняется
Об этом столичный градоначальник сообщил в своём микроблоге Twitter.
Поздравляю христиан со светлым праздником Пасхи! Пусть этот день принесет всем нам радость, спокойствие и мир.
pic.twitter.com/0Bs2jzhX51
Сергей Собянин (@MosSobyanin)
April 7, 2018
В Москве минувшей ночью богослужения
прошли
в 496 храмах и 15 монастырях Русской православной церкви, девяти старообрядческих храмах и двух храмах других православных деноминаций. Праздничные службы во многих храмах продолжатся и сегодня.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Сергей Собянин поздравил москвичей со светлым праздником Пасхи появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
К ЧМ-2018 в столице подготовят 6 тысяч городских волонтеров Аэропорт Домодедово успешно протестировал турникеты для электронных посадочных талонов Канатную дорогу в «Лужниках» откроют к ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Яковлевой попал в психушку74
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей462
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей200
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»172
Калоев обвинил Нагиева во вранье176
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение