Сергей Собянин поздравил москвичей со светлым праздником Пасхи

Об этом столичный градоначальник сообщил в своём микроблоге Twitter.

Поздравляю христиан со светлым праздником Пасхи! Пусть этот день принесет всем нам радость, спокойствие и мир.

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April 7, 2018

Москве минувшей ночью богослужения

прошли

в 496 храмах и 15 монастырях Русской православной церкви , девяти старообрядческих храмах и двух храмах других православных деноминаций. Праздничные службы во многих храмах продолжатся и сегодня.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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