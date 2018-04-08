Западные СМИ сравнили противостояние России и Запада с годами перед Первой мировой

Между нынешним противостоянием России и Запада можно провести параллели с холодной войной, однако больше оно напоминает годы перед Первой мировой войной, пишет обозреватель Матс Ларссон для Expressen.

Он считает, что во время холодной войны была борьба идеологий, а Первая мировая вызвана, прежде всего, столкновением национальных интересов, передает RT.

«Еще осталось немало таких людей, которые помнят холодную войну и плохие отношения между США и Советами. И эта неделя оказалась богата на заголовки, которые могли бы быть позаимствованы из той эпохи», — пишет журналист.

В частности, он указал на «демонстрацию силы» Россией в Балтийском море, где были проведены учения, на высылку 60 американских дипломатов в качестве ответной меры, слова постпреда России при ООН Василия Небензи об игре Лондон «с огнем».

«Кое-кто считает, что холодная война вернулась, и в данном случае действительно можно провести кое-какие параллели», — отмечает Ларссон.

При этом он отмечает, что раньше борьбу друг с другом вели две идеологии, за которыми стояли США и Советский Союз, а завершилось все падением Берлинской стены и развалом СССР.

«То, что мы видим, скорее напоминает мир образца 1910 года, чем 1960-го», — уверен автор.

По его словам, в те годы была глобальная мировая держава — Великобритания , а сейчас США, другие сильные страны были в стадии расцвета или упадка. Мир сейчас вновь вступил в эпоху, где балом правят национальные интересы, и страны рискуют вступить в конфликт друг с другом по геополитическим причинам, пишет Ларссон.

Россия, считает автор, не ставит перед собой цель распространить «путинизм» на весь мир, а стремится обеспечить свои национальные интересы. Кроме того, президент России Владимир Путин старается «ослабить» западную либерально-демократическую систему, в которой видит угрозу, пишет Ларссон.

Журналист заявляет, что «провокации», которые осуществляет Россия, нередко сходили ей с рук, и именно поэтому Великобритания должна жестко отреагировать на покушение на Сергея Скрипаля

Во время холодной войны, пишет он, были критические ситуации, но соблюдались негласные правила, которые никто не нарушал. Сейчас положение гораздо менее устойчиво, причем не только в отношениях между Россией и Западом, но и между Китаем и США. Ларссон считает, что гораздо полезнее вспомнить о том, как развивались события перед Первой мировой войной, когда покушение на члена августейшей семьи привело к нарастанию угрозы и, в конечном счете, к конфликту, унесшему около 20 млн жизней.