Крым: Бомба на Пасху

Самодельная бомба, замаскированная под пивную банку, была брошена во двор храма-часовни в честь иконы Божией Матери Одигитрии-«Путеводительницы». Эта стройная белая часовня встречает всех путешественников на въезде в аэропорт «Симферополь». Местный народ из Аэрофлотского поселка почему-то называет ее Смоленской церковью.

Верующих в округе не так уж много. Зато пьющих хватает, и лесопосадка вокруг храма загажена пустыми бутылками и жестянками. Наверное, террорист надеялся, что взрывное устройство в мятой банке не заметят. Планы нелюдя сорвали старушки-прихожанки. Каждое утро они усердно и с любовью убирают храмовую территорию. На окрестный лес сил нет, однако у церкви всегда чисто.

Заметив неладное, женщины сразу набрали 102. Республиканское управление ФСБ подтвердило «факт обнаружения подозрительного предмета», хотя сообщать подробности отказывается. Ведутся следственные мероприятия. Полуостров и без того шокирован пиратским захватом керченских рыбаков. Взрыв православного храма в единственном аэропорту Крыма , кровь и трупы на виду многочисленных гостей реально могли превратить таврическую Пасху-2018 в полный кошмар.

В День Победы 9 мая 2014 года симферопольская ячейка «Правого сектора» * во главе с Олегом Сенцовым готовила подрыв на центральной площади крымской столицы. Летом 2016-го теракты пытались провести сразу три диверсионные группы Главного управления разведки Минобороны Украины . Один из задержанных — Ридван Сулейманов, пытался заложить взрывные устройства в аэропорту и на автовокзалах Симферополя

Следствие шло больше года. Как выяснилось, задача Сулейманова делилась на два этапа. Сначала ложный звонок о бомбе в аэропорту и фото— и видеофиксация, как крымские спецслужбы реагируют на сообщения о минировании. Настоящая диверсия последовала бы с учетом полученного опыта.

Он успел получить 5 тысяч гривен за звонок и съемку. Приговор районного суда Симферополя — полтора года колонии общего режима за «телефонный терроризм». Остальное было как бы намерением, за которое не судят. Сулейманов отбыл наказание в Кировской области и в начале апреля вышел из колонии на свободу. Перед освобождением заявил, что намерен вернуться домой.

Сказать, что Крым живет в обстановке бандеровского террора — получается слишком громко. Но вот последнее интервью главаря боевиков меджлиса, * * организатора пограничной блокады Ленура Ислямова. Он лично руководил подрывом херсонских ЛЭП, после чего начался жестокий крымский блэкаут. А сейчас утверждает, что проукраинское подполье развернуло масштабную операцию по запугиванию татар, живущих на полуострове:

— Мы клеим листовки на их заборы. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, чем они занимаются. Мы обо всем знаем. Как только мы вернемся в Крым, а мы вернемся туда, с них будет отдельный спрос!..

К ислямовским угрозам можно относиться саркастически. Например, две недели назад эта мразь пообещала «сделать все, чтобы не допустить движения транспорта по Крымскому мосту». Объявленная методика проста и понятна — через онлайн-трансляцию фиксировать людей и транспорт, проезжающий по мосту, потом вводить против них любые возможные санкции. Хвалятся интернет-сервисами, способными отыскать любого человека по одному кадру. Выявленных можно арестовывать при первой же попытке пересечь украинский кордон. Или наказывать «прямо на оккупированной крымской земле».

Казалось бы, зловещий бред. Хотя по ночам листовки действительно появляются на заборах из камня-ракушняка, в т.н. районах компактного проживания крымских татар. Трудно считать «компактными» огромные этнические жилые массивы по побережью и вокруг основных городов РК. Земля захвачена меджлисом еще в 90-х. Славяне тут не ходят, контроль российской власти лишь номинальный. Любая полицейская акция на самозахватах больше похожа на войсковую операцию. Спецназ в тяжелой экипировке, щиты, бронированные автозаки, оружие на изготовку. Возбужденные толпы кидаются на шеренги ОМОНа. Картинка живо напоминает начало событий в Чечне . Женщины в платках-хиджабах провоцируют бойцов ФСБ, задирают оскорбительными выкриками. Бесится молодняк, наглеют матерые «коренные жители». Явно организованные, хорошо скоординированные действия

Дошло до того, что в симферопольском пригороде Каменка меджлисовцы пытались организовать собственные «народные патрули для обеспечения безопасности и противодействию преступности». Якобы, на территории массива участились кражи, и добровольцы объезжают улицы, выявляют подозрительных. На деле структура копировала отряды самообороны Майдана.

Ровно год назад, накануне Пасхи-2017, спецназ МВД и оперативники ФСБ проводили очередное массовое задержание группы фанатиков « Хизб ут-Тахрир аль-Ислами » * * * в бахчисарайском этническом поселении Хан-Чаир. Отпор оказался настолько яростным, что силовики вынуждены открыть предупредительный автоматный огонь. Да, стреляли очередями в воздух, никто не пострадал, но именно тогда случился шокирующий прецедент первых «гражданских» выстрелов в истории российского Крыма.

Сейчас меджлисовцы грозят вырезать соплеменников-«предателей», в том числе самых авторитетных татарских старейшин, поддержавших Россию . Интернет и спутниковое ТВ доносит с Украины кровавые предупреждения. «Как сказал Мустафа Джемилев , эти люди должны уехать вообще с Крыма, уехать куда угодно, но чтобы они нам на глаза не попадались. И даже их дети пусть с ними уедут, а вот внуки уже смогут вернуться», — продолжает Ислямов.

— Буду говорить открыто — с той, украинской стороны Рефат Чубаров звонил в час ночи Февзи Якубовичу Якубову, президенту Крымского инженерно-педагогического университета, и говорил: «Ты подумай о своем сыне». Или Ахтем Чийгоз мне: «Ты подумай о своих внуках, детях, семье». Конечно, мы им дали ответ. Думаю, с них очень серьезно спросим за эти вещи, — невесело отчитался с трибуны крымского парламента член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Эскендер Билялов.

А как благостно звучали первые отчеты о результатах нынешней президентской компании! По уровню явки 18 марта республика вошла в число федеральных лидеров. Выше электоральная поддержка Путина оказалась только в Кабардино-Балкарии . По официальным данным, третье место после крымчан заняла Тыва , далее следуют Чечня и Дагестан . Даже «город русской славы» Севастополь показал меньший результат.

В Киеве на всех членов избирательных комиссий Крыма завели уголовное дело по статье «госизмена». Тотально прозвонили из-за Перекопа по татарским семьям, мол, посадим каждого, кто придет голосовать. И подробно объяснили, как определят «зраду». По российскому законодательству видео с избирательных участков обязательно транслируется в сеть онлайн. То есть, каждый может зайти и отследить проголосовавших.

Федеральное начальство словно не понимало крымской специфики, где участие в выборах становится актом гражданского мужества. Получилась «татарская рулетка» — сегодня ты голосуешь под видеокамерами, а завтра едешь к херсонской родне и садишься в укро-тюрьму. Еще страшней, если ночью стучат в твой дом. Улица молчит, никто не поможет.

Результат оказался ошеломительным. 6 апреля прошло специальное заседание Общественной палаты Крыма. Серьезный и по-настоящему авторитетный институт гражданского общества, созданный для обеспечения взаимодействия власти и жителей региона. Заявленная тема нынешнего заседания — «Итоги президентских выборов в России: крымское измерение».

— На выборах проголосовали менее 30% крымских татар, — вынужден признать член экспертно-консультативного совета при главе РК Вадим Петров

По его словам, процесс интеграции татарских общин в российскую действительность протекает медленно и болезненно. «Значительная часть по-прежнему находится под влиянием меджлисовской пропаганды, которая основывается на тезисах немедленного возвращения на Украину, на борьбе за национальную государственность и тому подобных целях. Участвуя в реализации этих планов, крымские татары фактически льют воду на лестницу меджлиса — бойкот выборов, акции протеста, отказ от участия в общественных мероприятиях и так далее», — откровенно признал Петров.

Эксперт особо отметил, что самыми проблемными остаются массивы компактного проживания крымских татар, в большинстве которых зафиксирована предельно низкая явка на выборах — от 3% до 7%: «Фактически моноэтнический состав населения в этих массивах еще с украинских времен позволял меджлису вести деструктивную деятельность и всецело подчинять массы населения своему влиянию. Тот же метод шантажа и угроз для разобщения людей и генерирования антироссийских настроений на практике срабатывает до сих пор…»

Рекомендации зампреда Общественной палаты , известного политолога Александра Форманчука считаются чуть ли не аксиомой для административной элиты российского Крыма. «Какие бы цифры мы ни называли, остается факт — большинство крымских татар в выборах не участвуют и живут в режиме ожидания: чем закончится на материковой Украине возня вокруг национально-территориальной автономии», — утверждает Форманчук.

Еще круче высказался председатель палаты, 65-летний Григорий Иоффе . Один из самых влиятельных политиков республики покусился на святое — предложил навсегда отказаться от использования понятия «депортированный».

Невероятные социальные льготы, земельные участки, жилье, санаторные путевки, коммунальные скидки, бесплатный проезд и прочие радости жизни — все это заключает в себе статус представителей депортированного народа. Причем не важно, идет ли речь о 80-летнем аксакале, действительно пережившим сталинскую ссылку, или о молодых людях, родившихся уже в Крыму. Пацаны никакого отношения не имеют к депортации, но при любом удобном случае вдохновенно тычут удостоверениями.

— Пора перестать несправедливо относиться к разным крымским этносам. Уже нет у нас депортированных и недепортированных. Это слово нужно убрать из названия нашего Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым. Должен быть комитет по делам национальностей, — потряс земляков Григорий Адольфович. — Только тогда перестанут появляться писания, где предлагают ввести национальные квоты, как будто крымско-татарский народ какой-то не такой, как будто он не может пойти на выборы, не может закончить институт, не может стать ректором. Надо от этого избавляться, а не видно пока избавления.

— Недавно прочитал слова своего давнего знакомого, многолетнего депутата крымского парламента, который сказал перед выборами: татары не придут голосовать, потому что государство их обмануло. В чем? Может быть, в том, что строит самую большую мечеть в Европе? Может быть, в том, что у нас действует не частный крымско-татарский телеканал, а общественный? Что огромное количество крымских татар сегодня пребывают на различных уровнях крымской власти и спокойно обсуждают свои проблемы. Так в чем же обман? И те огромные массы татарской молодежи — сильной, смелой, красивой и умной, которая сегодня заполняет аудитории наших вузов, а вечером приходит на дискотеки — они совершенно не хотят, чтобы их называли депортированными. Они хотят жить полной жизнью вместе со всеми, и клейма им не нужно. Для чего же мы загоняем молодых в категорию вечно обиженных?

— Крымские татары, русские, украинцы, евреи — все мы крымчане. У каждого своя судьба, своя история, свои национальные особенности. Развивайте их, сейчас максимум возможностей. Однако на основе полной справедливости, — подчеркивает Иоффе, напоминая, что знак равенства между словами «крымский татарин» и «ранее депортированный» поставили меджлисовские главари.

…Пока республиканская столица сотрясается от невиданных речей, у автостанции Бахчисарая вполне спокойно продолжается стройка еще одного этнического поселения. В украинские времена козырные участки рядом с окружной дорогой на Севастополь были разделены между двумя сотнями самых ярых активистов меджлиса. Рядом воинская часть и мощная высоковольтная подстанция, распределяющая энергию на весь юго-запад полуострова, но такие подробности никого не волновали.

Новые хозяева были готовы взять землю, однако грянула Крымская весна. Три года после воссоединения с Россией радикалы выжидали. Прятали списки, в которых нет ни одного славянского имени. Похоже, дождались удобного времени, чтобы легализовать анклав буквально в пятистах метрах от стратегической развилки трассы «Таврида».

* * Верховный суд Республики Крым 26.04.2016 года признал общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

* * * Решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116 «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» признана террористической организацией и запрещена в России.

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