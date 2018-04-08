Православный священник из Китая прочел в России лекции о Христе

Накануне Пасхи в Москве побывал православный священник из Китая . В Гонконге он служит клириком в храме Святых апостолов Петра и Павла, а в столицу России прилетел с миссионерской целью, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

Молиться Анатолий Кунг может как на китайском, так и на русском. Изучал его на родине в университете.

Да и в России он не впервые. Успел познакомиться с русской культурой. На этот раз «поднебесного» батюшку пригласила турфирма из Гонконга читать лекции о христианстве местным гидам — России гости из Китая часто посещают православные храмы.

«Я думаю, что работа гида не просто состоит в том, чтобы водить по достопримечательностям Москвы и Петербурга , а просветительская и даже проповедническая цель», — говорит руководитель подготовки гидов Дмитрий Добролюбов.

Первое знакомство с Россией у китайского священника (в миру — Кун Чеун Мина) случилось еще в конце 1990-х годов. Совсем не случайно для встречи с гидами он выбрал чайный клуб: раньше занимался экспортом в Россию китайского чая. По работе часто бывал в столице. Подружился здесь с православным священником. Стал регулярно ходить в храм на службы и решил посвятить себя служению богу. Окончил Хабаровскую духовную семинарию. За время учебы заметно изменился, почувствовал себя не расчетливым коммерсантом, а человеком с широкой русско-китайской душой.

«Я уже стал подобрее обращаться с людьми, родственниками, друзьями», — говорит отец Анатолий Кунг.

Почему стал православным священником, сам до конца не понимает. По его словам, так получилось. Одна из причин — красота православных обрядов. Россию полюбил из-за людей, которые здесь живут, — открытых и честных. Москва — один из любимых его городов. А еще Анатолий Кунг — страстный поклонник русской кухни и литературы. Зачитывался произведениями великих классиков еще во время учебы в Китае.

«Произведения Достоевского, он много говорит о духовной жизни», — говорит священник.

Прочитав лекции, священник улетел домой служить в своем приходе в Гонконге. Однако в Россию, сам признается, без сомнений вернется еще не раз. Свой ближайший визит китайский батюшка запланировал на Пасху. Это его самый любимый праздник.

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